『桃源暗鬼 Crimson Inferno』、TGS2025メディアセッションにて魅力とこだわりを公開！

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、開催中の「東京ゲームショウ2025」（以下、TGS2025）にて、新作RPG『桃源暗鬼 Crimson Inferno』のメディアセッションを開催したことをお知らせいたします。

メディアセッションでは、Com2uSの開発陣に加え、製作委員会のプロデューサーが登壇し、原作の魅力、ゲームの特徴、そして日本市場への強いコミットメントについて語られました。

『桃源暗鬼 Crimson Inferno』は、日本の昔話「桃太郎」をモチーフに鬼と桃太郎の血を引く者たちの戦いを描くダークファンタジー『桃源暗鬼』を題材とした新作RPGです。

本作のジャンルは、日本市場のユーザーの嗜好やCom2uSの得意分野から検討した結果、ターン制RPGに決定されました。『サマナーズウォー: Sky Arena』で培ったノウハウを活かし、コアユーザーだけでなく、ライトユーザーにも楽しんでもらえるよう開発が進められています。

本作の核となるバトルシステムは、直感的に楽しめるカードシステムを採用しつつ、奥深い戦略性を追求したシステムとなっています。

キャラクターを「戦闘部隊」と「援護部隊」に分けて編成する楽しさや、原作設定をベースとした属性やタイプの相性、シナジーといった要素により戦略的な戦闘をお楽しみいただけます。

正式サービス時には快適なゲームプレイのため、3～4倍速程度の倍速機能や、カードのキャンセル・追加などのシステムも追加され、より快適で戦略性の高い体験を提供する予定です。

アート面では、原作TVアニメの雰囲気を活かすことに全力が注がれています。

開発チームは、原作者の漆原侑来先生が重視する「キャラクターのイラストやビジュアルのクオリティ」を徹底的に再現。3Dモデルにおいてもイラストの雰囲気を損なわないよう、細心の注意を払った調整を重ねた結果、高いクオリティを実現しております。

特に、ターン制RPGでありながら、攻撃を受ける方向に応じたモーションや、防御、ノックバックなどの打撃感を活かす演出は見どころの1つです。

また、TVアニメの名場面を忠実に再現するだけでなく、ゲームだけのオリジナルストーリーやオリジナルキャラクターも用意されており、原作ファンも新たな「桃源暗鬼」の世界を体験いただけます。

■『桃源暗鬼 Crimson Inferno』とは

メディアセッションに登壇したアートディレクターのキム・ピルジョン氏（左）、プログラムディレクターのイ・ドンウォン氏（中）、桃源暗鬼製作委員会ゲーム担当の原口雄樹氏（右）

『桃源暗鬼 Crimson Inferno』は、2025年7月から放映を開始したTVアニメ『桃源暗鬼』をもとに開発中の新作RPGです。

TVアニメの深いストーリーと、個性あふれるキャラクター設定を忠実に再現し、3Dグラフィックと演出で迫力ある戦闘でゲームならではの面白さをお楽しみいただけます。

モバイルだけでなくPCでもプレイでき、Steamのストアページもオープンいたしました。モバイルとPCのクロスプレイにも対応いたします。

新作ゲーム『桃源暗鬼 Crimson Inferno』にぜひご期待ください。

『桃源暗鬼 Crimson Inferno』に関する詳細は公式サイトまたは公式SNSからご確認ください。

