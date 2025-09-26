食料より先に困るのは“下着の清潔”でした。下着以上に、“心のお守り”になる、使い捨てコットンショーツ

ラディアンヌ株式会社

補正下着メーカー発のライフスタイルブランド「エナイ（e’nai）」から、2025年9月27日(土)8:00より、新商品「使い捨てコットンショーツ」を発売します。

災害時や入院中、そして旅行など、洗濯ができない状況で最も困るのは「下着の清潔を保てないこと」です。

同じ下着を何日も着続ける不快感や羞恥心は、心身のストレスや感染症リスクにもつながります。

こうした声に応えるため、補整下着メーカーのラディアンヌは、非常時も日常も安心して身につけられる「使い捨てコットンショーツ」を開発しました。

天然コットン100％のやさしい肌あたりと、ヒップまで包み込むすっぽり設計で、敏感な時期でも快適な履き心地を実現。さらに衛生的な個包装で、旅行や入院、防災備蓄まで幅広く活躍します。

「下着以上に、心のお守り」。

百均では得られない安心感を、大人の女性の備えとして提案します。

◆もしもの時も、自分を守れるように

忙しい毎日、突然の入院、想定外の災害。

「替えの下着がない」「人に頼むのが恥ずかしい」

――そんな小さな不安が、心を追い詰めることがあります。

けれど、百均のショーツは蒸れてごわつき、パツパツで破れやすい。

普段の下着を大量に持ち歩くのも現実的ではなく、洗濯を頼むのは気まずさが残る。

「清潔を自分で守りたい」という気持ちに、本当に応えてくれるものはありませんでした。

補整下着メーカーとして“女性の体を支える”ものづくりを続けてきたラディアンヌ。

その知見を活かして、非常時でも「自分で清潔を守れる安心」を届けたい。

そんな想いから、下着以上に“心のお守り”になる使い捨てショーツが生まれました。

◆毎日をやさしく支える、7Daysのお守りショーツ。

忙しい日々や、急なアクシデントのときも。

入院にも、旅行にも、ふだんの外出にも、もしもの備えにも。

バッグにそっと入れておくだけで、安心がついてきます。

やさしい天然コットン素材、ヒップまで包み込む安心設計、気分に合わせて選べるカラー。

もしもの時でも、心がふっと軽くなる。

7枚入りの個包装で、毎日をきちんと整える。

下着以上に、“心のお守り”になる新しい習慣。

◆百均では叶わない“安心のつくり方”

◆ 商品情報

- 天然コットン100％敏感な肌にもやさしい素材。蒸れにくく、長時間でも快適に過ごせます。- すっぽり安心のハイバック設計ヒップまで包み込むから、ナプキン使用時や動いている時でもズレにくい。補整下着メーカーならではのノウハウです。- 衛生的な個包装＆7枚入り1週間分を清潔に持ち歩ける便利さ。必要な時にサッと取り出せます。- 軽量＆コンパクトバッグや防災ポーチに入れてもかさばらないから、旅行や入院、防災にもぴったり。- 気分に合わせて選べるカラー展開非常時でも“きちんと感”を守れる落ち着いた色味。気分に合わせて選べます。ベーシックセットニュアンスセット左：一般的な使い捨てショーツ／右：エナイ 使い捨てコットンショーツ- 商品名：エナイ 使い捨てコットンショーツ（7枚入り）- 価格：1,990円（税込）- 発売日：2024年9月27日（土）8:00~- カラー展開：ベーシックセット：ブラック×3枚、チャコールグレー×2枚、ライトグレー×2枚(計7枚入り)ニュアンスセット：アッシュピンク×3枚、アッシュパープル×2枚、アッシュブルー×2枚(計7枚入り)オールブラックセット：ブラック×7枚- サイズ展開：S~XXL- 販売チャネル：ラディアンヌ公式サイト、楽天市場、Yahoo!ショッピングブラック

ライトグレー

チャコールグレー

アッシュピンク

アッシュパープル

アッシュブルー

◆ 販売ページ

- ラディアンヌ公式サイト：https://radianne.jp/products/shorts0001en/- 楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/radianne/shorts0001en/- Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/radianne/shorts0001en.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/radianne/shorts0001en.html)※ラディアンヌ公式サイトは発売開始時刻（2025年９月27日8:00）まではページをご覧いただけません。