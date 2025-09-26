一億年ミネラル「ナノミネリア」Amazon楽天での販売を順次開始

株式会社NanoVitals

株式会社NanoVitals（所在地：東京都目黒区）は、1億年前の海洋堆積物から抽出した60種類以上の必須・微量ミネラルを独自のナノイオン化製法で濃縮した「Nanominelia （ナノミネリア）」を、Amazon・楽天市場・Qoo10・TikTokショップにて順次に販売開始します。また、9月27日のテレビ埼玉を中心に「Dセレクション」での放送が決定しました。

■ 商品コンセプト

「1億年分の-やさしい力-」

ナノミネリアは生命活動に欠かせないミネラルを「太古の海に蓄積された鉱石」を原料に丁寧に抽出、吸収しやすい“ナノイオン化”した濃縮液です。現代人に不足しがちな微量ミネラルを、“手軽に、自然に、毎日続けられるかたち”で届けることを目指しました。

▪️ナノミネリアは「量」よりも「バランス」を重視。

体に必要な微量ミネラルはわずかな量で十分に働き、過剰摂取を避けつつ、自然なかたちで補えるのが特長です。

ナノミネリアをおすすめするポイント

1.高い吸収率

ナノイオン化技術により、従来のサプリメントよりも体内での利用効率が高い。



2.安心の天然由来

完全無添加・国産原料使用。妊婦や子どもにも安心して利用可能。



3.日常に取り入れやすい

水・お茶・スープなどに数滴加えるだけ。手間なく続けられる。



4.幅広い健康サポート

・美容

・疲労回復、集中力維持

・スポーツやダイエット時の栄養補給

・妊娠・授乳期のミネラルサポート

5.長期熟成によるまろやかな味わい

クセがなく飲みやすいので、毎日の習慣に。

デザインコンセプト

「自然の力を、シンプルに」青海波をモチーフにした世界観を演出。

“毎日の習慣として気持ちよく使え、幸せが末広がりに広がる"という思いを込めたデザイン。

1本3,850円(税込) 2本入り7,700円(税込)

販売ページ

会社HP：https://nanovitals.jp/

Amazon：準備中

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/nanovitals-r/(https://www.rakuten.co.jp/nanovitals-r/%E2%80%8B)

Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/nanovitals(https://www.qoo10.jp/shop/nanovitals%E2%80%8B)

TikTokショップ：https://nanovitals.jp/tiktok(https://nanovitals.jp/tiktok%E2%80%8B)

番組概要

【Ｄセレクション】～ミセスマートTV・ＮＥＯ～テレビ埼玉・岐阜放送・テレビ和歌山、ほかで絶賛放送中！

ナノミネリア番組放送日時：2025年9月27日(土)午前11:30～

http://mrsmart-neo.tv/(http://mrsmart-neo.tv/%E2%80%8B)

会社概要

会社名：株式会社NanoVitals

所在地：〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-16-12 RJ3

設立：2024年12月26日

事業内容：健康食品・サプリメントの企画・開発・販売