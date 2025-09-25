ラフォーレ原宿 2025年秋の注目ショップ　NEIGHBORHOOD30周年展からUOOYAA初常設店まで　国内外のブランド＆アーティストによる特別企画を開催

森ビル株式会社

この秋のラフォーレ原宿には、国内外で注目を集めるブランドやアーティストが集結。POP UP SHOPや展示を通じて、最新ファッションとカルチャーを提案します。

1994年の誕生以来、カルチャーシーンを牽引し続け、今年が 30 周年イヤーとなっているストリートファッションブランド「NEIGHBORHOOD」。ラフォーレミュージアム原宿では、9月29日（月）から10月5日（日）まで、その節目を記念した展覧会「NEIGHBORHOOD 30TH ANNIVERSARY EXHIBITION」を開催。多彩なコンテンツを通じて、ブランドの歩みとその世界観を表現します。

さらに、現代女性の強さと美しさを映す「UOOYAA」が日本初のポップアップストアをオープン。原宿限定アイテムの発売を皮切りに、アーティストコラボレーションが続々登場します。

またPOP UP SHOPでは、人気クリエイター・かきぶちもものとのコラボレーションアイテムを展開する「kaorinomori」をはじめ、新作“Amuheart Collection”を先行販売する「OMNES」、インフルエンサー兼アーティスト・chiii氏とのコラボレーションで話題の「led.tokyo」、ISSEY MIYAKE出身のデザイナー・松村光による新ブランド「52 BY HIKARUMATSUMURA」、ニューヨーク在住アーティストが日本初の二人展を行う「PAHO GALLERY」など、ここでしか出会えない限定コンテンツを揃えます。

加えて、B0.5F「愛と狂気のマーケット」には、“無駄づくり”作家・藤原 麻里菜による「Almost Useful Lab」と、ストーリー性のある造形作品を手がける 「Kamaty Moon」が登場します。

新しい出会いと発見に満ちたラフォーレ原宿の秋を、どうぞお楽しみください。

LAFORET MUSEUM

9月29日（月）～10月5日（日）

NEIGHBORHOOD 30TH ANNIVERSARY EXHIBITION

(ネイバーフッドサンジュッシュウネンアニバーサリーエキシビション)

■NEIGHBORHOOD、30周年記念展をラフォーレ原宿で開催

1994年10月28日に原宿でスタートしたストリートファッションブランド・NEIGHBORHOOD。

その30周年イヤーのフィナーレとして、9月29日(月)から10月5日(日)まで、原宿を象徴するラフォーレ原宿の6F ラフォーレミュージアム原宿にて、“NEIGHBORHOOD 30TH ANNIVERSARY EXHIBITION” を開催します。

本展では、30周年記念として出版が決定した写真集『THE TOKYO HUNDREDS 2 “原宿の肖像” Directed by NEIGHBORHOOD / 30th Anniversary Issue（長濱 治著）』より出演者100組のポートレートを展示。写真集は、10月8日（水）の一般発売に先行して会場内でも販売いたします。

また、NEIGHBORHOODのシグネチャーアイテムである陶器製のお香立て“Incense Chamber”のラインナップから6種をビッグサイズにアップデート。アートピースとして展示します。

このほか、さまざまなコンテンツを用意。皆様のご来場をお待ちしています。

会期：9月29日(月)～10月5日(日)

開場時間：11:00～20:00

※9月29日(月)は13:00～20:00、10月3日(金)～4日(土)は11:00～16:00

会場：ラフォーレミュージアム原宿（ラフォーレ原宿 6F）

入場料：500円(税込) ステッカー付

下記特設ページより、ご来場日時をご指定のうえチケットをご購入ください。

https://www.neighborhood.jp/pages/event-nbhd-30thanniversaryex

Laforet HARAJUKU Information

10月4日（土）～2026年1月31日（土）

<1F>UOOYAA(ウーヤー)

上海を拠点に、現代を生きる女性たちのしなやかさ、鮮やかさ、そして揺るがぬ意志を称えるアイテムを製作するブランド「UOOYAA」。日本初のポップアップストアとなるラフォーレ原宿店では、原宿限定アイテムや、アーティストコラボレーションアイテムが続々登場します。

その第一弾として、オープン日より、リボンをモチーフにした原宿店限定アイテムを3型ローンチ。ウォッシュド加工と重ね着感で、青春のエネルギーやカジュアルな雰囲気を伝える「セーラーカラーリボンスウェット」、全体のパンチング加工＋手編みモザイクリボンがハンドメイド風の「リボン付きセーラーカーディガン」、裾のロール仕上げで自然なフレアラインを演出し、サイドポケット付きで実用性も確保された「クラシックリボン切替ワンピ」など、自由で無邪気なガーリースタイルを叶えるアイテムを発売します。また、装苑スタイリングコラボも実施する予定です。オープン日より、キメコミアーティスト・asako iwamizuとのコラボオブジェクトも店内で披露する予定です。

POP UP SHOPS

セーラーカラーリボンスウェット \80,000(税込)リボン付きセーラーカーディガン \65,000(税込)クラシックリボン切替ワンピ \65,000(税込)

10月1日（水）～10月7日（火）

<2F CONTAINER> kaorinomori (カオリノモリ)

■人気クリエイター・かきぶちもものとのコラボレーション第2弾を発売

kaorinomoriは「いつまでも自分の“好き”を大切にする女性」へ向けて、ガーリーかつ少しエッジの効いた帽子や服飾雑貨を展開するブランドです。今回は、InstagramやTikTok、YouTubeを中心に発信し、同世代の女性から支持を集める人気クリエイター・かきぶちもものとのコラボレーション第2弾が実現。“おしゃれ欲があふれ出す”をコンセプトに、日常に心ときめきを添えるアイテムをラインアップします。ロマンティックな世界観を映した店内で、特別なコレクションをお楽しみいただけます。

kaorinomori×かきぶちももの ローサヘアバンド \5,940(税込)kaorinomori×かきぶちももの ローサニット \5,940(税込)キュアニット \5,940(税込)

また、10月1日（水）より、POP UP SHOPにて対象商品をご購入いただいたお客様に、10月4日（土）に開催されるかきぶちももののチェキイベント参加券（整理券）を配布いたします。

詳細はkaorinomoriブランドサイトニュースページをご覧ください。

https://kaorinomori.jp/blog/41187.html

10月1日（水）～10月7日（火） オンリーショップ

<2F CONTAINER> OMNES (オムネス)

■新作“Amuheart Collection”を先行販売

一見、革には見えないポップな雑貨を展開するブランド「OMNES」。今回は編む（Ami）＋お守り（Amulet）＋ハート（Heart）を組み合わせた“Amuheart Collection”が先行登場。デンマークの伝統的なユーレヤータから着想を得たハートモチーフのバッグやポーチ、キーホルダーは、手編みの温かみを感じる特別なアイテムです。また、20,000円（税込）以上お買上げの先着10名様に限定ノベルティをプレゼント。

北欧モチーフの新作「Amuheart」やカラフルな革雑貨、カスタムキーホルダー、ワークショップ、セレクトリメイク古着など、遊び心あふれる革雑貨の世界に触れていただけます。

Amuheart Pouch \6.930(税込)Amuheart Keycase \6.600(税込)Amuheart Necklace \3.300(税込)

10月9日（木）～10月14日（火） オンリーショップ

<2F CONTAINER> led.tokyo (レッドトーキョー)

■2025年初となる東京でのPOP UP SHOP

“So many women, so many styles”をテーマに、インフルエンサー兼アーティストのchiii氏がled.tokyoのためだけに描き下ろしたコラボアイテムや、毎年即完売する人気アウターを先行販売します。注目のアイテムを、いち早く手に取れる特別な機会です。さらに、15,000円（税込）以上お買上げのお客様には先着でノベルティをプレゼント。POP UP SHOPならではの限定特典をご用意しております。また、chiii氏の来店イベントも実施。

この機会に、led.tokyoが提案する新しいスタイルを、ぜひご体感ください。

RIBBON SHIRT \9.900(税込)FOODIE TANK BOLERO SET \10,450(税込)MUFFLER SET BORDER KNIT \10,450(税込)

10月10日（金）～10月20日（月）

<1F entrance space> 52 BY HIKARUMATSUMURA (ゴジュウニ バイ ヒカルマツムラ)

■松村光による新ライフプロダクトブランドが始動

ISSEY MIYAKEで数々のデザインを生み出してきた松村光が手掛ける、新しいライフプロダクトブランドが始動。「誰も見たことのない価値を生み出すための“実験的デザイン”」をテーマに、従来にない発想でプロダクトを提案します。四角いモジュールを組み合わせる独自の手法により、糸や針を一切使用せずにバッグを構築。これまでの常識にとらわれない、新しいものづくりを実現しました。他にはない存在感と機能美を兼ね備えた、唯一無二のプロダクトです。

ASTERISK \39,600 （税込）POCKET \18,700（税込）SABOTEN \44,000（税込）

10月16日（水）～10月21日（火） 日本初出店

<2F CONTAINER> PAHO GALLERY (パホギャラリー)

■日本初開催となる二人展「Friends」をラフォーレ原宿で開催

ニューヨークのコンテンポラリーアートを日本やアジアに紹介しているPAHO GALLERY。今回は、ピーター・オフェイムとオグデン・オフェイムによる二人展「Friends」を、日本で初めて開催します。ピーター・オフェイムは、欧米をはじめアジア各地でも個展を開催し、世界中のコレクターから高い評価を得ているアーティストです。オグデン・オフェイムはニューヨークを拠点に活躍する注目の若手作家で、国際的に活動の幅を広げています。本展では新作の展示販売に加え、両名が来日し、10月16日（木）～10月21日（火）まで毎日12時から18時にライブペインティングを実施。作家本人と直接お話しできる貴重な機会となります。ぜひお越しくださいませ。

B0.5F 愛と狂気のマーケット

10月1日（水）～10月31日（金）

Almost Useful Lab by 株式会社無駄

(オールモスト ユースフル ラボ バイ カブシキガイシャムダ)

頭の中に浮かんだ不必要なものをなんとか作り上げる「無駄づくり」を活動の中心に据え、「実用と無用」の狭間にある創造性をテーマに無駄なものを作り続ける作家・藤原 麻里菜。大して役に立たないものを作って、社会の足を引っ張る。

Kamaty Moon (カマティー ムーン)

さまざまな生き物たちをデフォルメ擬人化して樹脂粘土で造形し、アクリル絵の具で塗装しています。スチームパンク、中世、海賊など、それぞれにストーリー性を持たせた作品製作をしています。