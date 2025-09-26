2025Ç¯12·î30Æü(²Ð)È¯Çä¡Ø9-nine- Ruler¡ìs Crown¡ÙTreasure BoxÉõÆþÆÃÅµ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡¦ÏÂÀô¤Ä¤Ð¤¹ÉÁ¤²¼¤í¤·¡Ö¥¢ー¥È³ÛÁõÉÊ¡×¥¤¥é¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ª
¸½ºß¡¢¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø9-nine- Ruler's Crown¡Ù¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤òÌÖÍå¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖTreasure Box¡×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ëÆÃÅµ¡Ö¥¢ー¥È³ÛÁõÉÊ¡×¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡¦ÏÂÀô¤Ä¤Ð¤¹¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤ÏÊª¸ì¤òºÌ¤ë¡¢¶åÛêÅÔ¡¢¿·³¤Å·¡¢¹áºä½ÕÉ÷¡¢·ë¾ë´õ°¡¡¢¥½¥Õ¥£ー¥Æ¥£¥¢¡¢5¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬É½¾ðË¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÅµ¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡ÖTreasure Box¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä¡ª
Âþº£¡¢¡Ø¤Ñ¤ì¤Ã¤È with CLEARRAVE¡Ù¸ø¼°BOOTH¤Ë¤Æ¹¥É¾Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤ÎBlu-ray Vol.1¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢º£²óÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¶åÛêÅÔ¡¢¿·³¤Å·¤Î¸ÄÊÌ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤ÎBlu-ray Vol.2¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¹áºä½ÕÉ÷¡¢·ë¾ë´õ°¡¤Î¸ÄÊÌ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¡ª
¤¤¤è¤¤¤è9/27¡ÊÅÚ¡Ë¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø9-nine- Ruler's Crown¡Ù¡¢Êª¸ì¤Î·ëËö¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢Treasure Box¡¢Blu-ray¤âÂçÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
¤Ñ¤ì¤Ã¤ÈÄÌÈÎ¸ÂÄê¡ÔTreasure Box¡Õ ¡¡¾¦ÉÊ¾ðÊó
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
²Á³Ê¡§50,000±ß¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê 45,455±ß¡Ë
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡¦Í½Ìó¥Úー¥¸▶https://clearrave.booth.pm/items/7097626(https://clearrave.booth.pm/items/7097626)
¢¡ÉõÆþÆÃÅµÆâÍÆ
£±¡¥ÏÂÀô¤Ä¤Ð¤¹ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢ー¥È³ÛÁõÉÊ
£²¡¥ÉÛ¥Ý¥¹¥¿ー
£³¡¥¥ß¥Ë¿§»æ¥»¥Ã¥È¡Ê£´¼ï¡Ë
£´¡¥Discover Shiromitsugawa 2025Ç¯12·î¡¡ÁÏ´©£²¹æ¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
£µ¡¥¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É
£¶¡¥ÆÃÀ½¼ýÇ¼BOX
£·¡¥¥¢¥Ë¥á¡Ö9-nine- Ruler¡Çs Crown¡×Blu-ray Disc£±¡¡¢¨Âè1ÏÃ～Âè7ÏÃ¼ýÏ¿
£¸¡¥¥¢¥Ë¥á¡Ö9-nine- Ruler¡Çs Crown¡×Blu-ray Disc£²¡¡¢¨Âè8ÏÃ～Âè13ÏÃ¼ýÏ¿
£¹¡¥¥¢¥Ë¥á¡Ö9-nine- Ruler¡Çs Crown¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯
È¯Çä¡¦ÈÎÇä¸µ¡§È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Ù¥é¥¹¡¡ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¢¥ìー¥ô
¢¨¾¦ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤Ê¤É¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Blu-ray ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
Blu-ray Vol.1(¶åÛê ÅÔ¡¦¿·³¤ Å·)
Blu-ray Vol.2(¹áºä½ÕÉ÷¡¦·ë¾ë´õ°¡)
Blu-ray¡¡¾¦ÉÊ¾ðÊó
È¯ÇäÆü¡¦ÉÊÈÖ¡§
Blu-ray Vol.1 2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦MJHX-02065
Blu-ray Vol.2 2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦MJHX-02066
²Á³Ê¡§³Æ´¬ 15,400±ß¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê 14,000±ß¡Ë
Vol.1:https://www.marv.jp/titles/av/10963/
Vol.2:https://www.marv.jp/titles/av/10965/
»ÅÍÍ¡§ËÜÊÔ¥Ç¥£¥¹¥¯
¼ýÏ¿ÏÃ¡§Vol.1¡§Âè1ÏÃ～Âè7ÏÃ¡¢Vol.2¡§Âè8ÏÃ～Âè13ÏÃ
¡Ú±ÇÁüÆÃÅµ¡Û
¡Êvol.2¤Î¤ß¡ËPV¡¢¥Î¥ó¥Æ¥í¥Ã¥×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¢¥Î¥ó¥Æ¥í¥Ã¥×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
È¯Çä¡¦ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Ù¥é¥¹
¢¨¾¦ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤Ê¤É¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµ
Amazon.co.jp
¡Ú³Æ´¬ÆÃÅµ¡Û¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·ー¥È2Ëç¥»¥Ã¥È¡Ê275mm¡ß195mm¡Ë
¡Ê³¨ÊÁ¡§Vol.1¡§Âè1ÃÆ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¾ìÌÌ¼Ì¡¿Vol.2¡§Âè2ÃÆ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¾ìÌÌ¼Ì¡Ë
▶¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.amazon.co.jp/s?k=B0FD3QGSK6%7C+B0FD3MJ8HN%7C+B0FD3N1GY7%7C+B0FD3PS94L)
amiami(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×)
¡ÚÁ´´¬¹ØÆþÆÃÅµ¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥×¥ìー¥È¡ÊA5¥µ¥¤¥º¡Ë¡Ê³¨ÊÁ¡§Âè1ÃÆ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë
▶¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=BD%209-nine-%20Ruler%27s%20Crown&submit_btn=&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_st_condition_flg=1&pagemax=60&_gl=1%2asf8o6v%2a_ga%2aNDE4NDc0MDA5LjE3NDY3NjAzMDI.%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aczE3NTAyMzcyMzAkbzUzJGcxJHQxNzUwMjM3ODQ1JGozOSRsMCRoMA..)
¥²ー¥Þー¥º
¡ÚÁ´´¬¹ØÆþÆÃÅµ¡ÛB2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡¡¢¨¥Ð¥ó¥É¥ëÆÃÅµÈÇ¤â´Þ¤à¡Ê³¨ÊÁ¡§¾ìÌÌ¼Ì¡Ë
¡Ú¥²ー¥Þー¥º¸ÂÄêÈÇ¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É2¼ï¥»¥Ã¥È¡Ê½Ä13～16cm¡ß²£5～8cm¡Ë¡Ê³¨ÊÁ¡§Âè2ÃÆ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ´¬ 18,700±ß¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê 17,000±ß¡Ë
Vol.1¡§¶åÛê ÅÔ¡õ¿·³¤ Å·
Vol.2¡§¹áºä ½ÕÉ÷¡õ·ë¾ë ´õ°¡
▶¢ã¥²ー¥Þー¥º¸ÂÄêÈÇ¢ä¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.gamers.co.jp/products/bulk_purchase_detail.php?id=4364)
▶¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.gamers.co.jp/products/bulk_purchase_detail.php?id=4363)
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬
¡ÚÁ´´¬¹ØÆþÆÃÅµ¡ÛÁ´´¬¼ýÇ¼BOX¡ÜW¥¹¥¨ー¥É¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー(B2)
¡Ê³¨ÊÁ¡§BOX¡§Âè2ÃÆ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¿¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡§Âè1ÃÆ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë
▶¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é(https://a.sofmap.com/calendar_list.aspx?product_type=NEW&search_type=&date_undecided=&date_from=2025%2F12%2F10&date_to=&keyword=9-nine-&keyword_not=&gid=002120&gid=002130&gid=002310)
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê (ÄÌÈÎ´Þ¤à/ÃÓÂÞÅ¹¤Ï¤´Í½Ìó¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê)
¡ÚÁ´´¬¹ØÆþÆÃÅµ¡ÛB2¥µ¥¤¥º¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡Ê³¨ÊÁ¡§Âè1ÃÆ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë
▶¢ãVol.1¢ä¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é(https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/210006662495)
▶¢ãVol.2¢ä¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é(https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/210006662496)
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È(ÄÌÈÎ´Þ¤à)
¡ÚÁ´´¬¹ØÆþÆÃÅµ¡Û´Ì¥Ð¥Ã¥¸(56mm)4¸Ä¥»¥Ã¥È¡¢A3ÉÛÀ½¥Ý¥¹¥¿ー¡Ê³¨ÊÁ¡§Âè2ÃÆ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë
▶¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.animate-onlineshop.jp/products/bulk_purchase_detail.php?id=31505)
¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡ÚÁ´´¬¹ØÆþÆÃÅµ¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÊA4¥µ¥¤¥ºÆâ¡Ë¡Ê³¨ÊÁ¡§Âè2ÃÆ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë
▶¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.melonbooks.co.jp/tags/index.php?tag=9-nine-RulersCrown_BD)
¡Ø9-nine- Ruler's Crown¡Ù
¢£¸ø¼°HP¡§https://nine-anime.marv.jp/
¢£¸ø¼°X¡§https://x.com/info_9_nine_
(C)¥¯¥ê¥¢¥ìー¥ô¡¦¥Þー¥Ù¥é¥¹¡¦¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥£¥ë¥à