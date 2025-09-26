FNTC 2025-2026シーズンモデル、全国の正規ディーラーに続々入荷！
FNTC（ウインクレル株式会社スポーツ・ディビジョン）は、2025-2026シーズンに向けて発表した新モデルが、全国の正規ディーラーに入荷し始めたことをお知らせいたします。加えて、ウインクレルが運営する公式オンラインストア「Sports-W」でも販売を開始いたしました。
今シーズンは「Snowboarderの遊び心を刺激する」というブランドコンセプトのもと、革新的な技術とデザインを採用。中でも、グラトリとカービングを高次元で両立させた新モデル「A・N・D」や、超軽量・超ソフトフレックスでグラトリに特化した「SSS」をはじめ、幅広いニーズに応える多彩なラインナップをご用意しています。
主な新製品ラインナップ
● A・N・D：グラトリとカービングを両立させたオールラウンドモデル
● SSS（トリプルエス）：超軽量・超ソフトフレックス、グラトリ特化モデル
● DCC：パウダーからカービングまで楽しめる万能モデル
● CVT：最先端のカービングアウトラインによる切れ味鋭いターン性能
● SoT：軽量化と高反発を両立した新素材トップシート採用
● CAT：CarbonWeave構造による反発と安定感のバランスモデル
● TNTシリーズ：よりスムーズなプレス性能を実現した改良モデル
正規ディーラー・オンラインでの販売について
FNTCの最新モデルは、順次全国の正規ディーラーに入荷または受注しております。公式オンラインストア「Sports-W」でもご購入いただけます。
Sports-W公式ストア
https://sports-w.com/brands/fntc/＜FNTCについて＞
FNTCは「遊び心を刺激するスノーボード」をテーマに、日本人ライダーの企画と世界トップクラスの技術を融合した製品を展開するブランドです。プロライダー瀧澤憲一、山本純士、岸波秀樹らとの共同開発を通じて、常に進化を続けています。
▼会社概要
ウインクレル株式会社
1885年横浜創業。1981年にスポーツ部門を設立し、スノーボードやロードバイク、トライアスロン関連製品をヨーロッパ・北米から輸入。全国の販売網を通じ、世界水準のブランドを日本に紹介しています。
配信元企業：ウインクレル株式会社
