特集：宇宙戦艦ヤマト！「月刊ホビージャパン2025年11月号」9月25日（木）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、模型雑誌「月刊ホビージャパン2025年11月号」を2025年9月25日（木）より全国書店にて発売いたします。
月刊ホビージャパン11月号の特集は「宇宙戦艦ヤマト 航海の軌跡」！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330610&id=bodyimage1】
9月25日（木）発売「月刊ホビージャパン 2025年11月号」の特集は「宇宙戦艦ヤマト」！旧作からリメイクまで、16作品の「航海の軌跡」を超絶作例とともに掲載いたします！
そのほか「gMS-κ GFreD（ジフレド）」「VF-31J ジークフリード （ハヤテ・インメルマン機）」の作例や、「ゴジラ（2023）」を使用したディオラマの掲載など見どころ満載です！
【巻頭特集】宇宙戦艦ヤマト 航海の軌跡
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330610&id=bodyimage2】
地球か・・・何もかも皆 懐かしい。
「月刊ホビージャパン11月号」の特集は「宇宙戦艦ヤマト 航海の軌跡」。
2024年に放送50周年を迎え、ますます盛り上がりを見せる『宇宙戦艦ヤマト』の魅力を、本誌らしく模型作例とともに大特集！
『宇宙戦艦ヤマト』各作品の解説やプラモデルの歴史をまとめた記事など、「宇宙戦艦ヤマト 航海の軌跡」を存分に味わえる特集となっております！
●作例／宇宙戦艦ヤマト
製作／國谷忠伸
●ディオラマ作例／ヤマトを守れ！
製作／角田勝成
【ガンプラ】gMS-κ GFreD（ジフレド）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330610&id=bodyimage3】
精密な工作でキットをより高解像度に！
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』より、「HG 1/144 GFreD（ジフレド）」の作例をご紹介！プロモデラー・tauyoによる作例は、各部ディテールの整形・シャープ化を行い、キットの細かなディテールをより鮮明にさせております。端々まで行き届いた緻密な工作にご注目ください！
●作例／gMS-κ GFreD（ジフレド）
製作／tauyo
【ディオラマ作例】上陸
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330610&id=bodyimage4】
逗子軍港に上陸したゴジラを臨場感たっぷりにディオラマ化！
アオシマが展開する新生ブランド「PLAfig.（プラフィギュア）」より、「ゴジラ（2023）」の作例をご紹介！プロモデラー・角田勝成によるディオラマは、躍動感あふれるポージングやシャープな造形はそのままに、逗子軍港をディオラマで再現！また、「PLAfig.」開発スタッフのインタビューも同時掲載いたします。
●ディオラマ作例／上陸
製作／角田勝成
【商品情報】
月刊ホビージャパン 2025年11月号
●発売日：2025年9月25日（木）発売
●定価：1,320円（本体1,200円＋税10％）
●雑誌コード：08127-11
●JANコード：4910081271151
●判型：A4変型
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）東北新社／著作総監修 西粼彰司
（C）2009 ヤマトスタジオ/「宇宙戦艦ヤマト 復活篇」製作委員会
（C）西粼義展／2014 宇宙戦艦ヤマト2199 製作委員会
（C）2012 宇宙戦艦ヤマト2199 製作委員会
（C）西粼義展／宇宙戦艦ヤマト2202製作委員会
（C）西粼義展／宇宙戦艦ヤマト2205製作委員会
（C）西粼義展／宇宙戦艦ヤマト3199製作委員会
（C）創通・サンライズ
（C）2015 BIGWEST
TM ＆ （C） TOHO CO., LTD.
