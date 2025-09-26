Northwave & DRAKE 2025-2026シーズンモデル全国の正規ディーラーに入荷開始！
Northwave・DRAKE（日本輸入総代理店：ウインクレル株式会社スポーツ・ディビジョン）は、2025-2026シーズンの最新スノーボードブーツ・ビンディング・ボードが全国の正規ディーラーに入荷し始めたこと、また公式オンラインストア「Sports-W」にて販売を開始したことをお知らせいたします。
今年度のラインアップは、競技志向のライダーからレジャー層まで幅広いニーズに応えるべく、革新的な技術とデザインを追求。ライディングをより自由に、より快適にする製品が揃いました。
主な新製品
Northwave「JOKER」
● GTユーザー向け日本限定ブーツ
● スピードレースシステム＋Vストラップで独立調整可能
● ASIAN FITライナー採用で快適なフィット感
● STAMINAソールで高いグリップ力とパワー伝達
開発ライダー：中川智貴、瀧澤憲一
DRAKE「RELOAD GT」
● DRAKE JAPAN GTチーム監修の特別仕様ビンディング
● PREMIUM MFCストラップで自由度と安定性を両立
● LIGHT SABERベースプレート採用で軽量化とフィーリング向上
● Black／Whiteの2色展開
DRAKE「Team Kohei」
● 工藤洸平シグネチャーモデル
● スムース・クラシック・キャンバーで安定感と反発力を両立
● シントラ8000プレミアムP-Texベースで耐久性・スピードを強化
● 24インサートホールとセットバック20mmで自由な調整が可能
正規ディーラー・オンラインでの販売について
Northwave & DRAKEの25-26シーズンモデルは、全国の正規ディーラーに順次入荷しております。実際に手に取ってご確認いただけるほか、公式オンラインストア「Sports-W」でもお求めいただけます。
Sports-W公式ストア
＜ブランド紹介＞
Northwave
スノーボードブーツ分野で世界的評価を持つイタリア発ブランド。快適性と高いパフォーマンスを融合させ、トップライダーから一般ユーザーまで幅広く支持されています。
DRAKE
革新的なビンディングとボードを展開するブランド。ライダーの個性を最大限に引き出す設計で、世界中のスノーボーダーから高い信頼を得ています。
▼会社概要
ウインクレル株式会社
1885年横浜創業。スポーツ部門ではスノーボード、ロードバイク、マウンテンバイク、トライアスロン関連の欧米ブランドを輸入し、全国に展開しています。
配信元企業：ウインクレル株式会社
