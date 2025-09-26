映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』にアートネイチャーがウィッグを提供

株式会社アートネイチャー

毛髪に関する総合サービスを提供する株式会社アートネイチャー（本社：東京都渋谷区 代表取締役会長兼社長：五十嵐祥剛）は、映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』にウィッグを提供しています。

映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」公式 HP

https://www.teppen-movie.jp/(https://www.teppen-movie.jp/)

(C)2025「てっぺんの向こうにあなたがいる」製作委員会

■出演

吉永小百合 佐藤浩市 天海祐希 のん

木村文乃 若葉竜也 工藤阿須加 芽島みずき

■監督

阪本順治

■脚本

坂口理子

■音楽

安川午朗

■原案

田部井淳子「人生、山あり“時々”谷あり」

(潮出版社)

■配給

キノフィルムズ

■公開日

2025年10月31日（金）

TOHOシネマズ 日比谷他にて

■作品紹介

1975年、エベレスト山頂に向かう一人の女性の姿。一歩一歩着実に山頂（てっぺん）に向かっていくその者の名前は多部純子。日本時間16時30分、純子は女性として初の世界最高峰制覇を果たした―しかしその世界中を驚かせた輝かしい偉業は純子に、その友人や家族たちに光を与えると共に深い影も落とした。晩年においては、余命宣告を受けながらも「苦しい時こそ笑う」と家族や友人、周囲をその朗らかな笑顔で巻き込みながら、人生をかけて山へ挑み続けた。登山家として、母として、妻として、一人の人間として…。純子が、最後に「てっぺん」の向こうに見たものとは―。

【アートネイチャーについて】

「ふやしたいのは、笑顔です。」をモットーに、髪にまつわるお悩みやニーズに寄り添い、事業を展開しています。最高品質のオーダーメイドウィッグをはじめとした幅広い商品・サービスを通して、よりポジティブな生き方を提案

します。

◎公式サイト

https://www.artnature.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d702-547-e58489351cdf5addd2bbc8ce90e2e0a9.pdf