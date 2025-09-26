映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』にアートネイチャーがウィッグを提供
毛髪に関する総合サービスを提供する株式会社アートネイチャー（本社：東京都渋谷区 代表取締役会長兼社長：五十嵐祥剛）は、映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』にウィッグを提供しています。
■出演
吉永小百合 佐藤浩市 天海祐希 のん
木村文乃 若葉竜也 工藤阿須加 芽島みずき
■監督
阪本順治
■脚本
坂口理子
■音楽
安川午朗
■原案
田部井淳子「人生、山あり“時々”谷あり」
(潮出版社)
■配給
キノフィルムズ
■公開日
2025年10月31日（金）
TOHOシネマズ 日比谷他にて
■作品紹介
1975年、エベレスト山頂に向かう一人の女性の姿。一歩一歩着実に山頂（てっぺん）に向かっていくその者の名前は多部純子。日本時間16時30分、純子は女性として初の世界最高峰制覇を果たした―しかしその世界中を驚かせた輝かしい偉業は純子に、その友人や家族たちに光を与えると共に深い影も落とした。晩年においては、余命宣告を受けながらも「苦しい時こそ笑う」と家族や友人、周囲をその朗らかな笑顔で巻き込みながら、人生をかけて山へ挑み続けた。登山家として、母として、妻として、一人の人間として…。純子が、最後に「てっぺん」の向こうに見たものとは―。
【アートネイチャーについて】
「ふやしたいのは、笑顔です。」をモットーに、髪にまつわるお悩みやニーズに寄り添い、事業を展開しています。最高品質のオーダーメイドウィッグをはじめとした幅広い商品・サービスを通して、よりポジティブな生き方を提案
します。
