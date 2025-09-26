ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥êー¥°Âè28Àá ¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô vs ¾¾ËÜ»³²íFC ÂåÂØÆü·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

¼Ì¿¿³ÈÂç

³ô¼°²ñ¼ÒÀÐÀî¥Ä¥¨ー¥²¥ó

ÂåÂØ»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ



◼️»î¹çÆüÄø
2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥êー¥° 10·î15Æü(¿å)
¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô vs ¾¾ËÜ»³²íFC (19:00¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ)



◼️»î¹ç²ñ¾ì
¶âÂô¥´ー¥´ー¥«¥ìー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à (¶âÂô»Ô°ëÉôÄ®¥í75-1)



◼️¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î20Æü(ÅÚ)³«ºÅÊ¬¤Î¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Á¥±¥Ã¥È(´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¡¦Ãó¼Ö·ô)¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÊ§¤¤Ìá¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÂØ³«ºÅÆü¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£


¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂôHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


(https://www.zweigen-kanazawa.jp/)