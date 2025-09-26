¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥êー¥°Âè28Àá ¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô vs ¾¾ËÜ»³²íFC ÂåÂØÆü·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒÀÐÀî¥Ä¥¨ー¥²¥ó
◼️»î¹çÆüÄø
◼️»î¹ç²ñ¾ì
ÂåÂØ»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
◼️»î¹çÆüÄø
2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥êー¥° 10·î15Æü(¿å)
¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô vs ¾¾ËÜ»³²íFC (19:00¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ)
◼️»î¹ç²ñ¾ì
¶âÂô¥´ー¥´ー¥«¥ìー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à (¶âÂô»Ô°ëÉôÄ®¥í75-1)
◼️¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î20Æü(ÅÚ)³«ºÅÊ¬¤Î¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Á¥±¥Ã¥È(´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¡¦Ãó¼Ö·ô)¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÊ§¤¤Ìá¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÂØ³«ºÅÆü¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂôHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(https://www.zweigen-kanazawa.jp/)