遠心式（単軸多段）コンプレッサー及びタービン 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月22に「遠心式（単軸多段）コンプレッサー及びタービン市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。遠心式（単軸多段）コンプレッサー及びタービンに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
遠心式（単軸多段）コンプレッサー及びタービン市場の概要
遠心式（単軸多段）コンプレッサー及びタービン市場に関する当社の調査レポートによると、遠心式（単軸多段）コンプレッサー及びタービン市場規模は 2035 年に約 77億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 遠心式（単軸多段）コンプレッサー及びタービン 市場規模は約 43億米ドルとなっています。遠心式（単軸多段）コンプレッサー及びタービンに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、遠心式（単軸多段）コンプレッサー及びタービン市場シェアの成長は、石油とガスインフラのアップグレードによるものです。精製とガス処理は、市場の成長要因の一つです。石油とガス処理と精製施設の継続的なアップグレードと拡張には、ガス圧縮、分離、エネルギー回収プロセスのための高度な遠心圧縮機とタービンが必要です。もう一つの大きな成長要因はLNGインフラの拡張です。液化天然ガス（LNG）の生産と輸出施設は、液化プロセスにおけるガス圧縮に遠心コンプレッサーに大きく依存しています。例えば、カタール石油は、世界最大級の天然ガス田の一つとされるノースフィールドLNG生産能力を拡大しています。
遠心式（単軸多段）コンプレッサー及びタービンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/centrifugal-compressors-and-turbines-market/590641681
遠心式（単軸多段）コンプレッサー及びタービンの市場調査では、政府の規制と政策が主要な成長原動力となり、市場シェアが拡大することが明らかになっています。厳格な排出基準やエネルギー効率規制などの環境規制により、産業界はよりエネルギー効率が高く環境に優しいコンプレッサーとタービンの採用を迫られています。もう1つの要因は、クリーン技術へのインセンティブです。よりクリーンなエネルギーソリューションの使用に対するさまざまな政府のインセンティブにより、特に発電や製造業などの業界で、エネルギー効率の高いコンプレッサーとタービンの使用が加速しています。たとえば、米国の投資税額控除（ITC）は、風力タービンやエネルギー効率の高いガスタービンを常に含む再生可能エネルギープロジェクトへのエネルギー効率の高い機器の設置に対して連邦税額控除を提供します。
しかし、メンテナンスと運用要件の複雑さが、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。特に多段構成の遠心圧縮機とタービンは、定期的なメンテナンス、熟練した技術者、スペアパーツを必要とする複雑な機器です。システムが適切に保守されていない場合や、専門的なスキルが不足している場合、使用方法が複雑であることから、ダウンタイムが長引く可能性があります。例えば、ディープウォーターとホライズン事故（2010年）では、掘削リグの複雑な圧縮機システムが使用されていましたが、数回の運用上の不具合と保守の遅延により、重大な問題が発生し、大惨事に至りました。
遠心式（単軸多段）コンプレッサー及びタービン市場の概要
遠心式（単軸多段）コンプレッサー及びタービン市場に関する当社の調査レポートによると、遠心式（単軸多段）コンプレッサー及びタービン市場規模は 2035 年に約 77億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 遠心式（単軸多段）コンプレッサー及びタービン 市場規模は約 43億米ドルとなっています。遠心式（単軸多段）コンプレッサー及びタービンに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、遠心式（単軸多段）コンプレッサー及びタービン市場シェアの成長は、石油とガスインフラのアップグレードによるものです。精製とガス処理は、市場の成長要因の一つです。石油とガス処理と精製施設の継続的なアップグレードと拡張には、ガス圧縮、分離、エネルギー回収プロセスのための高度な遠心圧縮機とタービンが必要です。もう一つの大きな成長要因はLNGインフラの拡張です。液化天然ガス（LNG）の生産と輸出施設は、液化プロセスにおけるガス圧縮に遠心コンプレッサーに大きく依存しています。例えば、カタール石油は、世界最大級の天然ガス田の一つとされるノースフィールドLNG生産能力を拡大しています。
遠心式（単軸多段）コンプレッサー及びタービンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/centrifugal-compressors-and-turbines-market/590641681
遠心式（単軸多段）コンプレッサー及びタービンの市場調査では、政府の規制と政策が主要な成長原動力となり、市場シェアが拡大することが明らかになっています。厳格な排出基準やエネルギー効率規制などの環境規制により、産業界はよりエネルギー効率が高く環境に優しいコンプレッサーとタービンの採用を迫られています。もう1つの要因は、クリーン技術へのインセンティブです。よりクリーンなエネルギーソリューションの使用に対するさまざまな政府のインセンティブにより、特に発電や製造業などの業界で、エネルギー効率の高いコンプレッサーとタービンの使用が加速しています。たとえば、米国の投資税額控除（ITC）は、風力タービンやエネルギー効率の高いガスタービンを常に含む再生可能エネルギープロジェクトへのエネルギー効率の高い機器の設置に対して連邦税額控除を提供します。
しかし、メンテナンスと運用要件の複雑さが、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。特に多段構成の遠心圧縮機とタービンは、定期的なメンテナンス、熟練した技術者、スペアパーツを必要とする複雑な機器です。システムが適切に保守されていない場合や、専門的なスキルが不足している場合、使用方法が複雑であることから、ダウンタイムが長引く可能性があります。例えば、ディープウォーターとホライズン事故（2010年）では、掘削リグの複雑な圧縮機システムが使用されていましたが、数回の運用上の不具合と保守の遅延により、重大な問題が発生し、大惨事に至りました。