マネージド・セキュリティ・サービス（MSS）市場：需要、シェア、トレンド、成長、機会およびインサイト分析（2025年～2035年）。
Survey Reports LLCは2025年9月に、マネージド・セキュリティ・サービス（MSS）市場に関する調査レポートを発表した。このレポートは、展開形態別（クラウドおよびオンプレミス）、組織規模別（中小企業および大企業）、アプリケーション別（BFSI〔銀行・金融サービス・保険〕、ヘルスケア、小売、IT・通信、その他）に基づく市場セグメンテーションを提示している。さらに、本レポートはグローバル市場の分析、トレンド、機会、そして2025年から2035年にかけての予測を含み、MSS市場の将来展望を評価している。また、成長要因、市場機会、課題、および脅威といった主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
マネージド・セキュリティ・サービス（MSS）市場概要
マネージド・セキュリティ・サービス（MSS）とは、専門の第三者ベンダーが提供するアウトソーシング型のネットワークセキュリティ監視および管理ソリューションを指す。これらのサービスは、リアルタイムの脅威検知、インシデント対応、脆弱性管理、ファイアウォール運用、侵入検知、コンプライアンス監視を通じて、進化するサイバー脅威から組織のデジタル資産を保護する。MSSプロバイダーは、高度なツール、脅威インテリジェンス、熟練した専門家を活用し、24時間365日の監視を通じて継続的なセキュリティ体制を確保する。セキュリティ運用を外部委託することで、企業はコストを削減し、リスクを最小化し、コア業務に集中しながら、データ保護の強化、拡張性、業界規制・標準への準拠といった恩恵を享受できる。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、マネージド・セキュリティ・サービス（MSS）市場の規模は2025年に397億米ドルに達した。さらに、2035年末までに市場規模は1,053億米ドルに達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間において、同市場は年平均成長率（CAGR）約15.2%で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なMSS市場分析によれば、マネージド・セキュリティ・サービス（MSS）市場規模の拡大要因は、サイバーセキュリティ脅威の増大、リモートおよびハイブリッド勤務形態の拡大、熟練したサイバーセキュリティ人材の不足、サイバー脅威の頻度および高度化の進行、規制およびコンプライアンス圧力などである。MSS市場における主要企業には、IBM、LevelBlue、Accenture、DXC Technology、Secnap、Deloitte、Secureworks、Trustwave、Verizon、HPE、TCS、Atosなどが含まれている。
また、当社のMSS市場調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析を提供している。さらに、日本の顧客のニーズに合わせた特別な分析も含まれている。
目次
● マネージド・セキュリティ・サービス（MSS）市場の規模、成長分析、および各国における主要プレーヤーの評価である。
● 世界のマネージド・セキュリティ・サービス（MSS）市場の需要および機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）を2033年までに国別（日本を含む）で行うものである
● アナリストによるCレベル幹部への提言
https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038137
