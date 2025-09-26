かんたん操作でハガキ作成！『パソコンでハガキ作成+宛名印刷26』2025年9月27日（土）発売！！
タイピングや動画などの実用から見積や出納帳・勤怠管理などの業務用まで、数多くのパソコンソフトシリーズを発売している株式会社デネット（本社 埼玉県さいたま市 代表取締役：岩見 武）は、『パソコンでハガキ作成+宛名印刷26』を2025年9月27日（土）より発売いたします。
デザイン作成から宛名印刷まで！
https://products.de-net.com/pc-hagaki-atena26/
『パソコンでハガキ作成+宛名印刷26』は、直感的なマウス操作でハガキ作成から宛名印刷までできるパソコンソフトです。2026年の干支「午（うま）」の素材を収録しました。
マウス操作を中心としたシンプル設計により、文字や画像、図形などをマウスで配置するだけで、かんたんにハガキのデザインを作成できます。
ハガキデザインのテンプレートやイラスト素材をソフトに多数収録。年賀状、暑中見舞い、冠婚葬祭、年中行事など様々なバリエーションのハガキを作成できるので日々の暮らしの中でご利用いただけます。
宛名印刷時にはご利用パソコンのフォントを指定でき、住所などの字下げや文字間・文字サイズ調整ができるほか、プレビュー切替機能にて選択した住所の宛名印刷イメージもすぐに確認できます。
また、住所録や差出人データは複数作成可能。プライベート用と会社用に分けたり、家族一人ずつ別々の住所録を作成して管理することできます。
難しく考えずにハガキデザインの作成から宛名印刷までできるソフトです。
初めてお使いいただく方にも安心なハガキサイズのテスト用紙を2枚同梱しました。
～マウス操作中心のかんたんハガキ作成・印刷ソフト～
『パソコンでハガキ作成+宛名印刷26』で思い込めてハガキをつくろう。
■こんな方にこんな時におすすめ！便利！
・かんたんな操作で手軽にハガキを印刷したい方
・オリジナルデザインのハガキを作成したい方
・ハガキに宛名印刷をしたい方
・大量の住所録を分かりやすくパソコンでまとめたい方
・住所録の一覧印刷をしたい方
・複数の住所録が必要な方
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330319&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330319&id=bodyimage2】
■主な特徴
・背景・素材・写真・文字・図形などのオブジェクトを組み合わせてハガキデザインを作成。
・ほとんどの作業はマウス操作が中心の為、かんたんにハガキのデザイン作成ができます。
・2026年の干支「午（うま）」の素材とテンプレートを収録。イラスト素材やテンプレートも増量！
・お持ちの写真やお気に入りのイラスト画像でオリジナルハガキも作れます。
・作成したデザインは、印刷以外に画像やPDFでの保存が可能です。
・住所録データは複数保存可能。
会社とプライベートや、家族一人一人の専用住所録が作成できます。
・宛名印刷時、都道府県省略印刷や行末基準での文字揃え、
文字間調整機能により細かな調整が可能です。
・文字描画はUnicodeに対応。ご利用パソコンに入っているフォントもお使いいただけます。
（旧字体やフォントは、一部使用不可）
・エクセルや住所録ソフトのCSVデータのインポート、エクスポートに対応。
・年賀状や挨拶文の受取や送付などのメモを記録しておく履歴機能。
・ハガキデザインや住所録・差出人データのバックアップ機能。
・旧製品「パソコンでハガキ作成+宛名印刷」シリーズのデータ対応。
・Windows11対応。3台のパソコンにインストールしてご利用いただけます。
■発売概要
製品名称 ：『パソコンでハガキ作成+宛名印刷26』
希望小売価格 ：税込2,990円（本体価格2,718円）
発売日 ：2025年9月27日（土）
商品コード ：DE-H815
JANコード ：4560243928159
対応OS ：Windows 11
製品内容 ：ハガキ作成・印刷ソフト
販売元 ：株式会社デネット
https://products.de-net.com/pc-hagaki-atena26/
株式会社デネット https://www.de-net.com/
パソコンソフト直販ショップ【デネットショップ】https://de-net.shop/
配信元企業：株式会社デネット
デザイン作成から宛名印刷まで！
https://products.de-net.com/pc-hagaki-atena26/
『パソコンでハガキ作成+宛名印刷26』は、直感的なマウス操作でハガキ作成から宛名印刷までできるパソコンソフトです。2026年の干支「午（うま）」の素材を収録しました。
マウス操作を中心としたシンプル設計により、文字や画像、図形などをマウスで配置するだけで、かんたんにハガキのデザインを作成できます。
ハガキデザインのテンプレートやイラスト素材をソフトに多数収録。年賀状、暑中見舞い、冠婚葬祭、年中行事など様々なバリエーションのハガキを作成できるので日々の暮らしの中でご利用いただけます。
宛名印刷時にはご利用パソコンのフォントを指定でき、住所などの字下げや文字間・文字サイズ調整ができるほか、プレビュー切替機能にて選択した住所の宛名印刷イメージもすぐに確認できます。
また、住所録や差出人データは複数作成可能。プライベート用と会社用に分けたり、家族一人ずつ別々の住所録を作成して管理することできます。
難しく考えずにハガキデザインの作成から宛名印刷までできるソフトです。
初めてお使いいただく方にも安心なハガキサイズのテスト用紙を2枚同梱しました。
～マウス操作中心のかんたんハガキ作成・印刷ソフト～
『パソコンでハガキ作成+宛名印刷26』で思い込めてハガキをつくろう。
■こんな方にこんな時におすすめ！便利！
・かんたんな操作で手軽にハガキを印刷したい方
・オリジナルデザインのハガキを作成したい方
・ハガキに宛名印刷をしたい方
・大量の住所録を分かりやすくパソコンでまとめたい方
・住所録の一覧印刷をしたい方
・複数の住所録が必要な方
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330319&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330319&id=bodyimage2】
■主な特徴
・背景・素材・写真・文字・図形などのオブジェクトを組み合わせてハガキデザインを作成。
・ほとんどの作業はマウス操作が中心の為、かんたんにハガキのデザイン作成ができます。
・2026年の干支「午（うま）」の素材とテンプレートを収録。イラスト素材やテンプレートも増量！
・お持ちの写真やお気に入りのイラスト画像でオリジナルハガキも作れます。
・作成したデザインは、印刷以外に画像やPDFでの保存が可能です。
・住所録データは複数保存可能。
会社とプライベートや、家族一人一人の専用住所録が作成できます。
・宛名印刷時、都道府県省略印刷や行末基準での文字揃え、
文字間調整機能により細かな調整が可能です。
・文字描画はUnicodeに対応。ご利用パソコンに入っているフォントもお使いいただけます。
（旧字体やフォントは、一部使用不可）
・エクセルや住所録ソフトのCSVデータのインポート、エクスポートに対応。
・年賀状や挨拶文の受取や送付などのメモを記録しておく履歴機能。
・ハガキデザインや住所録・差出人データのバックアップ機能。
・旧製品「パソコンでハガキ作成+宛名印刷」シリーズのデータ対応。
・Windows11対応。3台のパソコンにインストールしてご利用いただけます。
■発売概要
製品名称 ：『パソコンでハガキ作成+宛名印刷26』
希望小売価格 ：税込2,990円（本体価格2,718円）
発売日 ：2025年9月27日（土）
商品コード ：DE-H815
JANコード ：4560243928159
対応OS ：Windows 11
製品内容 ：ハガキ作成・印刷ソフト
販売元 ：株式会社デネット
https://products.de-net.com/pc-hagaki-atena26/
株式会社デネット https://www.de-net.com/
パソコンソフト直販ショップ【デネットショップ】https://de-net.shop/
配信元企業：株式会社デネット
プレスリリース詳細へ