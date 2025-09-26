10月1日からスタートの総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム」独占ライブやオリジナル音楽番組がリニューアル記念の無料放送！（一部有料放送）

株式会社ジャパネットブロードキャスティングUNICORN

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する日本初の映画専門チャンネル「BS10スターチャンネル」が、1986年の開局から来年40周年に向けて、洋画作品に加えて新たに日本映画と音楽コンテンツを充実させた総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」にチャンネル名を変更し生まれ変わります！ 今回のリニューアルでは、「今日もいい映画、今日もいい音楽」を新たなキャッチコピーに、他では見られないプレミアムな映画・音楽コンテンツをお届けします。

そこで今回のリニューアルにあたり音楽コンテンツの独占ライブやオリジナル音楽番組が続々スタート！長崎県長崎市の大型複合施設「長崎スタジアムシティ」内、多目的アリーナ「HAPPINESS ARENA」や「スタジアムシティホテル長崎」最上階のライブレストラン「THE CLUB NAGASAKI」で開催された、さだまさしと豪華５組のアーティストが夢の共演した能登の被災地にチャリティーコンサート「さだまさしチャリティーコンサート 長崎から、能登へ！」、ピアニスト清塚信也と豪華メンバーが奏でる、心に響く音色を長崎の美しい夜景と共に送る「清塚信也 ＰＲＥＭＩＵＭ ＮＩＧＨＴ ＩＮ ＮＡＧＡＳＡＫＩ」、セリフも織り交ぜ、まるで舞台のような表現と歌唱力で観客を魅了する俳優・大竹しのぶのライブ「大竹しのぶ ＬＩＶＥ ２０２５ ～ＮＡＧＡＳＡＫＩ ＳＰＥＣＩＡＬ～」や、ＵＮＩＣＯＲＮが１０月２日に６０歳を迎えるＥＢＩの還暦祭として行うライブ「独占生中継！ＵＮＩＣＯＲＮ ＥＢＩ６０祭「６０回目のエビだっピ」」を、横浜ＢＵＮＴＡＩから独占生中継（有料放送）！ またBS10独占プレミアムライブとして及川光博が２０２５年に行った全国ツアーから、６月２２日にＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで行われた「及川光博ワンマンショーツアー２０２５『ＤＩＳＣＯ☆ＥＮＤＯＲＰＨＩＮ』」や、「ＨＯＵＮＤ ＤＯＧ ＬＩＶＥ Ａｕｔｕｍｎ Ｓｐｅｃｉａｌ ２０２５」、「T-SQUARE CONCERT TOUR 2025 「TURN THE PAGE!」」のライブを独占放送！

さらに、今なお語り継がれる伝説の音楽ライブや、あのとき夢中になった懐かしの音楽ライブをBS10プレミアムが厳選してお届け！10月は、まさしく伝説的なミュージシャンが揃い踏み。ニューヨークの野球の殿堂ヤンキー・スタジアムで史上初めて開催されたロック・コンサートとして歴史に刻まれる1990年のビリー・ジョエルの伝説のコンサート「ビリー・ジョエル：ライヴ・アット・ヤンキー・スタジアム」や、エリック・クラプトン、クイーン、サイモン＆ガーファンクル、セリーヌ・ディオン、ブルース・スプリングスティーン、ドゥー・ビー・ブラザーズの今や伝説となった貴重なライブ映像をお届けします。

そしてBS１０プレミアムのオリジナル音楽番組も充実！日本人の心に残る歌手を”歌聖”として取り上げ、ゆかりのゲストと共に、知られざるエピソードや思い出の品などを振り返りながら魅力を紐解く音楽番組「歌聖へのラブレター ～私しか知らない美空ひばり～」「歌聖へのラブレター ～私しか知らない坂本九～」やアーティストの音楽人生と楽曲を、人生折れ線グラフで紹介し、インタビューとともに、アーティストがそこで語られた楽曲の生歌を披露する音楽番組「ＳＴＯＲＩＥＳ～歌に刻まれし物語～ 「堀内孝雄」」も放送いたします！秋の夜長にじっくりと音楽を深掘りするBS10プレミアムの音楽コンテンツにご期待ください！

[無料放送］ BS10プレミアム独占ライブ※一部有料放送

BS10プレミアム独占ライブ in 長崎スタジアムシティ

さだまさしチャリティーコンサート 長崎から、能登へ！放送日時：10月19日(日)18：00～ 他

２０２４年の能登半島地震から一年、被災地・能登と向き合ってきた長崎出身のさだまさしが被災地支援のため開催したチャリティーコンサートの模様を放送！共演するのは、さだまさしの想いに共感する豪華５組のアーティストたち。コンサートの売上金額は全額、能登へと送られます。震災から被災地・能登を見つめてきたさだまさしが、集まった寄付金を能登へ届けるまでを完全密着！能登で被災された方々へ歌で熱いエールを届けます。

清塚信也 ＰＲＥＭＩＵＭ ＮＩＧＨＴ ＩＮ ＮＡＧＡＳＡＫＩ放送日時：10月3日(金)18：00～ 他

類まれな演奏技術と心に響く音楽表現で数々の賞を受賞し、国内外で高い評価を得ているピアニスト清塚信也。長崎の美しい景色を一望できるスタジアムシティホテル長崎 最上階「ＴＨＥ ＣＬＵＢ ＮＡＧＡＳＡＫＩ」でのライブを独占放送！クラシックの名曲をアレンジした「運命-ＤＡＲＴ ＩＳ ＭＥＬＯＤＹ-」など清塚信也が奏でる疾走感溢れるピアノ演奏と豪華メンバーによる心に響く音色は必見のライブ！

大竹しのぶ ＬＩＶＥ ２０２５ ～ＮＡＧＡＳＡＫＩ ＳＰＥＣＩＡＬ～放送日時：10月4日(土)10：00～ 他

俳優ならではの圧倒的な表現力で披露する歌声と楽しいトークも織り交ぜた、俳優・大竹しのぶのライブを独占放送。今回、初めてとなる長崎でのライブ会場は美しい長崎の景色を一望できる、スタジアムシティホテル長崎 最上階にあるライブレストラン「ＴＨＥ ＣＬＵＢ ＮＡＧＡＳＡＫＩ」。思わずお芝居を見ているような表現力豊かな歌声は必見です。

BS10プレミアム独占ライブ

独占生中継！ＵＮＩＣＯＲＮ ＥＢＩ６０祭「６０回目のエビだっピ」放送日時：10月5日(日)17：00～ ※有料放送

１９８６年結成、２００９年の再始動から１６年目となるＵＮＩＣＯＲＮ。メンバーの誕生日など節目で記念ライブを行っている彼らが、６０歳を迎えるＥＢＩの還暦祭として１０月５日に開催する２ＤＡＹＳライブの２日目を、横浜ＢＵＮＴＡＩから独占生中継！タイトルが「６０回目のエビだっピ」ということで、ヘビ年でエビで６０回目の脱皮で、と突っ込みどころ満載な天然物のライブになること間違いなし！

及川光博ワンマンショーツアー２０２５『ＤＩＳＣＯ☆ＥＮＤＯＲＰＨＩＮ』放送日時：10月24日(金)18：00～

１９９６年にデビュー以来、ファンとの一体感を大切にした熱いステージを届け続けるエンターテイナー及川光博。彼が２０２５年に行った最新のツアーから、ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで行われたライブを独占放送。“エンドルフィン（幸せホルモン）”ディスコと銘打ったステージで、ダンスあり歌あり、トークありの華やかなショーが繰り広げられる。人気曲「悲しみロケット２号」や「バラ色の人生」などを披露。

ＨＯＵＮＤ ＤＯＧ ＬＩＶＥ Ａｕｔｕｍｎ Ｓｐｅｃｉａｌ ２０２５放送日時：10月26日(日)18：00～

T-SQUARE CONCERT TOUR 2025 「TURN THE PAGE!」放送日時：10月12日(日)18：00～

伝説のポップ・インストゥルメンタル・バンド「Ｔ-ＳＱＵＡＲＥ」が、新たなメンバーを迎えて贈る最新ツアー「ＴＵＲＮ ＴＨＥ ＰＡＧＥ！」の２０２５年７月５日かつしかシンフォニーヒルズ公演を独占放送。進化し続ける新生Ｔ-ＳＱＵＡＲＥが奏でる新旧織り交ぜた珠玉のサウンドをお楽しみください！

[無料放送]《厳選プレミアムライブ》

ビリー・ジョエル：ライヴ・アット・ヤンキー・スタジアム放送日時：10月1日(水)10：00～ 他

ポップ＆ロックミュージシャンとして初めてヤンキースタジアムでの公演を許可されたビリー・ジョエルが、１９９０年６月２２日、２３日におこなった伝説のコンサート。ビリーの故郷であるニューヨークで行われ、ファンとの一体感あふれるパフォーマンスで「ニューヨークの想い」「ピアノ・マン」など代表曲を披露。オリジナルフィルムから４Ｋ修復された鮮明な映像で臨場感が蘇える。

エリック・クラプトン：ライヴ・イン・サンディエゴ放送日時：10月6日(月)18：00～ 他

エリック・クラプトンが影響を受けたと公言する名ギターリスト、Ｊ・Ｊ・ケイルをスベシャルゲストに招いた、記念すべき共演ライブ。「いとしのレイラ」、「コカイン」、「クロスロード」など数々の代表曲に加えてデレク・アンド・ドミノス時代の楽曲も多数演奏され、クラプトンのキャリアを網羅する内容となっており、熱心なファンの間で“２１世紀最高のクラプトンのライブ”とも評されている

オン・ファイヤー／クイーン１９８２放送日時：10月3日(金)10：00～ 他

１９８２年６月５日、イギリスのミルトン・キーンズ・ボウル（野外円形劇場）でおこなわれたクイーンのコンサート。当時リリースされた新作アルバム『ホット・スペース』からの新曲と、「ボヘミアン・ラプソディ」「ロック・ユー」など数々の代表曲を融合させたセットリスト。フレディ・マーキュリーの圧倒的なパフォーマンスとメンバーの圧巻の演奏が見どころの、クイーン絶頂期の臨場感あふれる熱気を伝える伝説的コンサート。

サイモン＆ガーファンクル：セントラルパーク・コンサート放送日時：10月6日(月)10：00～ 他

１０年ぶりに再結成したサイモン＆ガーファンクルが、ニューヨークのセントラル・パークで１９８１年９月１９日おこなった伝説のコンサート。ニューヨーク市の財政危機を救うためのチャリティ・コンサートとして開催され、“ウッドストック・フェスティバル”を超える５０万人以上の観客を集る歴史的なコンサートとなった。「サウンド・オブ・サイレンス」「明日に架ける橋」「ミセス・ロビンソン」など代表曲の数々を披露。

セリーヌ・ディオン：Ｔａｋｉｎｇ Ｃｈａｎｃｅｓ ワールド・ツアー・コンサート放送日時：10月8日(水)18：00～ 他

圧倒的な歌唱力で絶大な人気を誇る、“歌姫”セリーヌ・ディオンが２００８年～０９年にかけて世界９３都市でおこなったワールド・ツアー。パワフルな歌声、華やかな衣装とステージ演出、力強いロック・ナンバーから繊細なバラードまで幅広いジャンルの楽曲が盛り込まれた、圧巻のパフォーマスが見どころ。映画『タイタニック』の主題歌として大ヒットした「愛のテーマ」や、クイーンの名曲のカバーなど、多彩な楽曲を披露。

ブルース・スプリングスティーン：伝説の１９７９年 ノー・ニュークス・コンサート放送日時：10月16日(木)10：00～ 他

１９７９年９月、５日間にわたってＮＹのマディソン・スクエア・ガーデンで、原発の危険性を訴えるチャリティ・コンサートが開催された。そのうちの２日間に出演したブルース・スプリングスティーン＆Ｅストリート・バンドの若さが爆発するエネルギッシュな演奏の中から、厳選されたパフォーマンスを収録したライブ映像。この時まだ未発表だった「ザ・リバー」など、代表曲の初ライブ映像を見ることができる、必見の伝説的ライブ。

ドゥービー・ブラザーズ：ライヴ・フロム・ザ・ビーコン・シアター放送日時：10月9日(木)18：00～

２０１８年、ドゥービー・ブラザーズがＮＹのビーコン・シアターで２５年ぶりにおこなったライブ。初期を代表する大ヒット・アルバム『トゥールーズ・ストリート』と『キャプテン・アンド・ミー』の全曲をアルバムの曲順どおりに演奏する“完全再現ライブ”はファン必見。「リッスン・トゥ・ザ・ミュージック」「ロング・トレイン・ランニン」「チャイナ・グローヴ」など不朽の名曲の数々が、いぶし銀のパフォーマンスで蘇る。ー「一青窈」の“ここでしか観られない”ライブをお届け。個性豊かなアーティストが繰り広げるハイ・クオリティなパフォーマンスをお楽しみ下さい！

その他：

美空ひばり 芸能生活35周年記念リサイタル 武道館ライヴ 総集編

美空ひばり 芸能生活40周年記念リサイタル そして、歌は、人生になった。

愛ある限り私は歌う '82美空ひばりリサイタル

T-SQUARE特別企画 THE SQUARE OLD DAYS PROJECT Vol.1

[無料放送]《オリジナル音楽番組》

歌聖へのラブレター ～私しか知らない美空ひばり～【前編／後編】歌聖へのラブレター ～私しか知らない坂本九～【前編／後編】放送日時：毎週土曜よる7：00／毎週火曜あさ10：00

日本人の心に残る歌手を“歌聖”として取り上げ、ゆかりのゲストと共に、知られざるエピソードや思い出の品などを振り返りながら魅力を紐解く音楽番組。さらに、ゲストが思い入れの強い曲のカバーを生歌で披露。記念すべき第１回の“歌聖”は美空ひばり。ゲストの天童よしみ、里見浩太朗が美空ひばりへの思いを語ります。マンスリーＭＣは高橋みなみ。

ＳＴＯＲＩＥＳ～歌に刻まれし物語～ 「堀内孝雄」＃１＃２放送日時：毎週土曜よる6：00ほか

アーティストの音楽人生と楽曲を、人生折れ線グラフで紹介。インタビューとともに、アーティストがそこで語られた楽曲の生歌を披露する音楽番組。記念すべき第１回のアーティストは堀内孝雄。インタビューで堀内の音楽人生を振り返りながら、名曲の数々を披露する。