【兵庫県初！】10月１日から「共済型」方式の訪問型病児保育サービスを開始

尼崎市の病児保育事業はこれまでの医療機関併設型に加え、10月１日から訪問型の病児保育サービスを開始します。自宅から病児保育室が遠く、これまで病児保育事業の利用を控えていたご家庭も病児保育サービスを広く利用いただけるようになります。

本市が導入する病児保育サービスは、県下で初めて共済型方式を採用し月会費を負担することでサービスが受けられます。償還払い方式のように一旦、費用の全額を建て替える必要はありません。

１ 訪問型病児保育サービスの概要

訪問型の病児保育サービスは、保護者の自宅に保育者を派遣し、一時的に児童を保育します。

２ 主な特徴

▼毎月初回の保育料は無料

月会費を負担することで毎月初回の利用（午前８時～午後6時30分）は無料です。

▼１対１の保育

お子様１人につき保育者１人が対応します。

(病気のお子様が2人の場合は、保育者が2人派遣されます。)

▼当日午前８時までの予約なら対応

前日午後３時から翌日の予約受付を開始し、前日午後８時までの予約であれば当日午前８時からの

保育が可能です。また、当日も午前８時までの予約なら当日の保育に対応します。

※当日朝6時までのキャンセルは無料

▼お子様の様子を逐次報告

お昼ご飯、お薬、お昼寝などの経過がメールで報告されるので、お子様の様子が逐次確認できます。

３ 利用方法

スマートフォンなどで事前に会員登録をした後に、会員ページから予約申込をすることで利用できます。

利用に係る通信料は自己負担です。

詳細は別紙リーフレットの病児保育の流れを参照。