園田地域においてAIオンデマンド交通の実証運行を行います

　尼崎市では、11月１日から２か月間、市域北東部の園田地域において、AIオンデマンド交通「mobi」の実証運行を開始します。

    公共交通に係る全国的な課題として、人口減少や運転士不足等により路線バスの減便・廃止が進んでいます。本市では、路線バスの維持・確保に向けてバス運転士の確保のための支援等と並行して、将来に向けて、路線バスを補完し、より効率的で利便性の高い交通サービスの１つとしてAIオンデマンド交通の実証運行を行います。

 

１　AIオンデマンド交通「mobi」の概要

　Community Mobility㈱が提供するシステム（AIを活用した効率的な配車により、利用者予約に対し、リアルタイムに最適配車を行うもの）を用いたデマンド（予約）型の交通サービスです。

 

２　主な特徴

　▼　配車ルートを自動生成

　　　車を配車すると、自動で生成されたルートで配車されます

　▼　きめ細かい乗降地設定

　　　幅員の限られる道路上にも乗降地を設定できます（今回対象の地区内で約70か所）

　▼　乗り合うことで効率的に運行

　　　他の乗客の予約が入ると配車ルートが変わり相乗りが発生します

                

３　令和７年度の運行概要

⑴  運行期間　11月～12月、毎日９時～17時

⑵  運行区域　右図のとおり

⑶  使用車両　ミニバン１台（乗車定員５人）

 

４　利用方法・運賃

　　スマートフォンの専用アプリ又は電話から利用できます。利用に係る通信料・通話料は自己負担です。　

　　運賃は下表のとおりです。

                                   

　※阪急阪神ＨＤが提供するお出かけアプリ「HH cross TOWNS」でのみ販売  

　　

 