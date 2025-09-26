【キル フェ ボン】＜新発売＞フレッシュ、シロップ煮、シブーストと、洋梨の多彩な表情とチョコレートが奏でる秋の新作「洋梨のシブーストとチョコレートのタルト」























「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。

店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で"なんていい陽気なんだろう"という意味です。



～洋梨のシブーストとチョコレートのタルトのこだわりポイント～１.デザイン性洋梨を花弁のように並べ、華やかで気品あるビジュアルに。2.味わいの多層性フレッシュ・シロップ煮・シブーストと個性豊かな洋梨をひとつのケーキで楽しめる構成。3.絶妙なマリアージュ芳醇な洋梨と、深みのあるチョコレートを組み合わせた奥行きある味わい。～商品概要～新作「洋梨のシブーストとチョコレートのタルト」発売価格：piece\1,198 / whole (25cm) \ 11,988※カフェ利用の場合は税率が異なります。発売期間：2025年11月1日(土)～11月30日(日)発売店舗：キル フェ ボン全12店舗ヴァローナ社のチョコレートを使用した軽い食感のチョコレートスフレに、洋梨のシロップ煮と洋梨のシブーストを重ね、フレッシュの洋梨を花のように並べました。秋の味覚の洋梨をフレッシュで、シロップ煮で、シブーストで味わえます。洋梨とチョコレートの組み合わせも好相性、秋にぴったりのタルトに仕立てました。～キル フェ ボンについて～