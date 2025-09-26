MEET UP!¤Ê¤¬¤µ¤¥Õ¥§¥¹Âè2ÃÆ ¡ÖÍ§Ã£¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë ¤ä¤Ã¤Á¤ã±Ç¤¨¤ëÅç¸¶¡×¤ò³«ºÅ!
¡¡Ä¹ºê¸©¤Ï¡¢¼ç¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Î¸òÎ®³ÈÂç¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è³èÀ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸©Æâ³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡ÖMEET UP! ¤Ê¤¬¤µ¤¥Õ¥§¥¹¡×¤ò¸©Æâ³ÆÃÏ°è¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿Âè1ÃÆ¤Ë°ú¤Â³¤Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢5¤Ä¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡ÖÍ§Ã£¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë ¤ä¤Ã¤Á¤ã±Ç¤¨¤ëÅç¸¶¡×¤òÅç¸¶»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¡×¤È¤ÏÅç¸¶¤ÎÊý¸À¤Ç¡Ö¤È¤Æ¤â¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£
¡¡Êç½¸´ü´Ö¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡£¢¨´õË¾¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡ ÇÈº´¸«Ä®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè1ÃÆ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¥ì¥È¥í¤Ê¾ë²¼Ä®Åç¸¶¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã±Ç¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©Åç¸¶¾ë¤æ¤«¤ê¤ÎÉð¾Ã£¡ÖÅç¸¶¾ë¼·ËüÀÐÉð¾Ââ¡×¤«¤é¤Î¥¯¥¤¥º¤Ë¤âÄ©Àï¡£¥Áー¥à¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¹ë²Ú¾ÞÉÊ³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦!
¡¡Åç¸¶¤Ë¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡£ÅÁÅý¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¶ñ»¨¼Ñ¡×¤Ç¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ä¡¢»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÀ¤ËÅç¸¶¤Î¿©¤ò³Ú¤·¤â¤¦!
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
Í§Ã£¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë ¤ä¤Ã¤Á¤ã±Ç¤¨¤ëÅç¸¶～MEET UP!¤Ê¤¬¤µ¤¥Õ¥§¥¹～
¡ÚÆü»þ¡ÛÎáÏÂ7Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë12»þ30Ê¬～18»þ
¡Ú¾ì½ê¡ÛÅç¸¶»ÔÅç¸¶¾ë¼þÊÕ
¡ÚÄê°÷¡¦ÂÐ¾Ý¡Û100Ì¾¡¦¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û3,000±ß¡ÊÂÎ¸³ÎÁ¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¡¢°û¿©Å¹Åù¤Ç»È¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹·ô¹þ¤ß¡Ë
¡Ú¿½¹þÄùÀÚ¡ÛÎáÏÂ7Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¢¨´õË¾¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡ÛMEET UP! ¤Ê¤¬¤µ¤¥Õ¥§¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊóÆâ¤Î¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à
URL¡§https://meetup-ngs.com/shimabara/
¡ãÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡ä
1¥³ー¥¹¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ï¥¤¥«¥é¤µ¤ó¤Ç¤Þ¤ÁÊâ¤¡ß±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó»£±Æ¡ßËëËö¤Î¤ªºÂÉß¸«³Ø
¡¦ÅçÅ´ÂßÀÚ¡ß²«¿§¤¤¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¹¬¤»µ§´ê¡ß±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÂç»°Åì±Ø¤Ç¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó»£±Æ
¡¦ÅçÅ´ÂßÀÚ¡ß±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÂç»°Åì±Ø¡ßÏÂ¤í¤¦¤½¤¯¼ê¤Å¤¯¤ê¡¦³¨ÉÕ¤±
¡¦Åç¸¶ÅÁÅý¥¹¥¤ー¥Ä¡¦¤«¤ó¤¶¤é¤·¼ê¤Å¤¯¤ê¡ß»ÍÌÀÁñ¡¦ÂÅò¡ßÍ¯¿å¥³ー¥Òー
¡¦ÂÝ¥Æ¥é¥ê¥¦¥à¡ßÉð²È²°Éß
¡ãº£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
º£¸å¤â¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·èÄê¼¡Âè¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://meetup-ngs.com/
¡ã¸ø¼°Instagram¡ä
¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄê´üÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.instagram.com/meguriai_ngs/