4千冊もの児童書やオタク系書籍、雑誌をプロデュースしてきた高橋ノブユキがキュレーターとなり、本の魅力を語りつくすミニ番組 「ブックガイドTV」10月10日（金）より配信開始!!