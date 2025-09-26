4千冊もの児童書やオタク系書籍、雑誌をプロデュースしてきた高橋ノブユキがキュレーターとなり、本の魅力を語りつくすミニ番組 「ブックガイドTV」10月10日（金）より配信開始!!
サイバーダイン株式会社（所在地：東京都新宿区、代表：高橋信之）は、本や雑誌の紹介を行うミニ番組「ブックガイドＴＶ」のネット配信を２０２５年１０月１０日（金）より開始する。
約半世紀にわたりオタク系と児童書に特化して約４千冊の書籍と雑誌のプロデュースに携わってきた高橋ノブユキがメインキュレーターを務め、毎回、ゲストやアシスタントを招いて気になる本と雑誌と記事について語るマニア視点の１０分番組。配信プラットフォームはYouTubeとする。
話題は新刊に限らずオタク的視点で評価の高い名著、稀覯本、幻の創刊号などを紹介し、また時には新しい出版企画のオンラインプレゼンテーション、新しい著作者の募集、タレント募集などにも話題を広げる。
『ブックガイドTV』
https://www.hard.co.jp/bookguideTV/
第１回配信は１０月１０日（金）夜７時から、米国ＳＦテレビドラマの傑作『スタートレック』の研究書『宇宙大作戦の誕生』から作品と本の魅力を語り尽くす。（時間枠拡大配信を予定）
ブックガイドＴＶは、自分が創った愛すべき本についての語り場であり、自分の愛読書を薦めるレビューの場であり、本を愛し守るブックピープルのための砦をめざす。
キュレーターの高橋ノブユキは、２０００年中頃のインターネット黎明期からオタク文化の解説者としてフジテレビ：ビットスタジオからサブカル配信「ロボットＴＶ」を行っており、２００７年頃から本格化したニコニコ動画、YouTubeに先行して活動していた元祖解説系配信者でもある。
第１回配信の『宇宙大作戦の誕生』では日本の出版社が導入すべきよっつの出版メソッドについて挑戦的実験を行っており、長らく従事してきた出版産業への提案として創意工夫を解説する。
『宇宙大作戦の誕生』公式ページ
https://www.cyberdyne.co.jp/trek
【プレスの皆さま】
プレスリリース、写真素材はこちらからダウンロードいただけます。
https://firestorage.jp/download/b323786715b89f3582582c3875a71355fc199b33
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330620&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330620&id=bodyimage2】
▲番組では、家具調ブラウン管テレビのようなレトロＴＶミニチュアから懐かしの『宇宙大作戦』の予告篇が流れるガジェットなども紹介し、やがてはオタクグッズの通販番組にも展開する予定。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330620&id=bodyimage3】
▲第１回の配信は『宇宙大作戦の誕生』を紹介。
配信元企業：サイバーダイン株式会社
約半世紀にわたりオタク系と児童書に特化して約４千冊の書籍と雑誌のプロデュースに携わってきた高橋ノブユキがメインキュレーターを務め、毎回、ゲストやアシスタントを招いて気になる本と雑誌と記事について語るマニア視点の１０分番組。配信プラットフォームはYouTubeとする。
話題は新刊に限らずオタク的視点で評価の高い名著、稀覯本、幻の創刊号などを紹介し、また時には新しい出版企画のオンラインプレゼンテーション、新しい著作者の募集、タレント募集などにも話題を広げる。
『ブックガイドTV』
https://www.hard.co.jp/bookguideTV/
第１回配信は１０月１０日（金）夜７時から、米国ＳＦテレビドラマの傑作『スタートレック』の研究書『宇宙大作戦の誕生』から作品と本の魅力を語り尽くす。（時間枠拡大配信を予定）
ブックガイドＴＶは、自分が創った愛すべき本についての語り場であり、自分の愛読書を薦めるレビューの場であり、本を愛し守るブックピープルのための砦をめざす。
キュレーターの高橋ノブユキは、２０００年中頃のインターネット黎明期からオタク文化の解説者としてフジテレビ：ビットスタジオからサブカル配信「ロボットＴＶ」を行っており、２００７年頃から本格化したニコニコ動画、YouTubeに先行して活動していた元祖解説系配信者でもある。
第１回配信の『宇宙大作戦の誕生』では日本の出版社が導入すべきよっつの出版メソッドについて挑戦的実験を行っており、長らく従事してきた出版産業への提案として創意工夫を解説する。
『宇宙大作戦の誕生』公式ページ
https://www.cyberdyne.co.jp/trek
【プレスの皆さま】
プレスリリース、写真素材はこちらからダウンロードいただけます。
https://firestorage.jp/download/b323786715b89f3582582c3875a71355fc199b33
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330620&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330620&id=bodyimage2】
▲番組では、家具調ブラウン管テレビのようなレトロＴＶミニチュアから懐かしの『宇宙大作戦』の予告篇が流れるガジェットなども紹介し、やがてはオタクグッズの通販番組にも展開する予定。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330620&id=bodyimage3】
▲第１回の配信は『宇宙大作戦の誕生』を紹介。
配信元企業：サイバーダイン株式会社
プレスリリース詳細へ