¶äºÂ7ÃúÌÜ7-7¡ØHESTIA GINZA(¥Ø¥¹¥Æ¥£¥¢ ¥®¥ó¥¶)¡Ù¡¢10·î1Æü(¿å)¤è¤ê¾¾Âû¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒHESTAÂçÁÒ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µ´ÄÍ Í§¾Ï¡¢°Ê²¼ ÂçÁÒ¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò(¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÂçÁÒ¥¯¥é¥Ö¡õ¥Û¥Æ¥ë¥º)¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌôÁ·²ÐÆé¤ÈÆùÎÁÍý¤Î¤ªÅ¹¡ØHESTIA GINZA(¥Ø¥¹¥Æ¥£¥¢ ¥®¥ó¥¶)¡Ù(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7ÃúÌÜ7ÈÖ7¹æGINZA 777 ADC BUILDING 2³¬)¤Ï½©¤ÎÌ£³Ð¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹âµé¿©ºà¡Ö¾¾Âû¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ò2025Ç¯10·î1Æü(¿å)¤è¤êÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥é¥«¥ë¥È¤«¤é¥³ー¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤´ÍÑ°Õ¡£Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤È±ü¿¼¤¤»ÝÌ£¤ò»ý¤Ä¾¾Âû¤ò¡¢ÌôÁ·¥¹ー¥×¤ä¶á¹¾µí¤È¤Î¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥ê¥¾¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÎÁÍý¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤³¥¹ー¥×¤Ç¿æ¤¤¤¿¾¾ÂûÅÚÆé¤´ÈÓ¡¡¥¤¥áー¥¸
¢£½©¤ÎÌ£³Ð¡¡¾¾Âû¥³ー¥¹
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§15,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨´ü´ÖÅùÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
½©¤ÎÌ£³Ð¡¡¾¾Âû¥³ー¥¹¡¡¥¤¥áー¥¸
¢£¥¢¥é¥«¥ë¥È
¡¦¾¾Âû¤¿¤Ã¤×¤êÌôÁ·¹õ»Ý¥¹ー¥×¡¡4,400±ß(ÀÇ¹þ)¡¡
¡¦¾¾Âû¤¿¤Ã¤×¤êÆé¡¢¶á¹¾µí¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡¡7,700±ß(ÀÇ¹þ)¡¡
¡¦¤¿¤Ã¤×¤ê¾¾Âû¥¹¥Æー¥¥°¥ê¥ë¡¡¿ÝµÌÅº¤¨¡¡4,400±ß
¡¦¾¾Âû¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥ê¥¾¥Ã¥È¡¡3,850±ß(ÀÇ¹þ)
¤½¤ÎÂ¾¡¢¾¾Âû¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿Á´7ÉÊ¤òÅ¸³«¡£
¾¾Âû¤¹¤¾Æ¤¡¡¥¤¥áー¥¸
¢¨¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê°ìÉô¥á¥Ë¥åー¤äÄó¶¡´ü´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§HESTIA¡¡GINZA¡¡(¥Ø¥¹¥Æ¥£¥¢¡¡¥®¥ó¥¶)
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ£·ÃúÌÜ£·ÈÖ£·¹æ¡¡GINZA 777 ADC BUILDING 2³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6281-4888
±Ä¶È»þ´Ö¡§
¥é¥ó¥Á(·î～Æü)¡¡11:30～15:00(Last in 13:30)
¥Ç¥£¥Êー(·î～ÅÚ)¡¡17:00～23:00¡ÊLast in 21:00¡Ë
¢¨ÄêµÙÆü¡¡½ËÆü
ºÂÀÊ¡§¸Ä¼¼´°È÷¡¢ÀÜÂÔ¤äÂçÀÚ¤ÊµÇ°Æü¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://hestia-ginza.com/
¢£¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://hestiaginza.owst.jp/
https://www.instagram.com/hestia.ginza/
¢£LINE
https://lin.ee/DXTlMAb
¡ØHESTIA GINZA¡Ù¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡Ø¥¥Î¥³¤¿¤Ã¤×¤êÌôÁ·¹õ»Ý²ÐÆé¡Ù¤ÏEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¥Î¥³¤¿¤Ã¤×¤êÌôÁ·¹õ»Ý²ÐÆé¡¡¥¤¥áー¥¸
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://store.omusu-bee.jp/products/detail/886
¥á¥Ç¥£¥¢µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é
https://omusu-bee.jp/hestia_hinabe/
ÌôÁ·¹õ»Ý²ÐÆé¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000094.000051014.html
¡Ò³ô¼°²ñ¼ÒHESTAÂçÁÒ¡Ó
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µ´ÄÍ¡¡Í§¾Ï
ÀßÎ©¡§¾¼ÏÂ39Ç¯1·î
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è²â¤¬´Ø3ÃúÌÜ2ÈÖ5¹æ¡¡²â¥ö´Ø¥Ó¥ë6³¬
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»º¶È¡¢·úÀß¶È¡¢²ñ°÷À©¥ê¥¾ー¥È»ö¶È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È
URL¡§https://okura.co.jp/(https://okura.co.jp/)
¡ÒËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ó
³ô¼°²ñ¼ÒHESTAÂçÁÒ/¹Êó´ë²è¼¼
E-mail¡§okura.press@okura.co.jp
TEL¡§03-6261-4960