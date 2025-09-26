ネーミングライツパートナー・沖縄サントリーによる「サントリーサンバーズ大阪 バレーボール教室」を開催

沖縄アリーナ株式会社

2025年9月22日(月)、沖縄サントリーアリーナにて、ネーミングライツパートナーである沖縄サントリー株式会社主催、沖縄市・沖縄アリーナ株式会社共催による「サントリーサンバーズ大阪 バレーボール教室」を開催しました。

本イベントは、SVリーグの初代王者・サントリーサンバーズ大阪の選手が沖縄市内の小中学生を直接指導する特別な教室で、約230名の子どもたちが参加しました。初めてアリーナのメインフロアに入った子どもたちは、その広さと雰囲気に歓声を上げ、笑顔でコートに立つ姿が見られました。

練習では、基本的なパスや強打レシーブ、さらにはミニゲームにも挑戦。最初は恥ずかしそうにしていた子どもたちも、選手と触れ合う中で次第に積極的になり、会場全体が活気に包まれました。最後には全員で記念撮影を行い、子どもたちにとって貴重な思い出となりました。

今回の取り組みは、沖縄サントリーアリーナのネーミングライツ決定後、沖縄サントリーが初めて実施したイベントです。

アリーナの新たな愛称「沖縄サントリーアリーナ」の詳細については、こちらのニュースページをご覧ください。

沖縄アリーナの愛称が「沖縄サントリーアリーナ」へ決定(https://okinawa-arena.jp/news/b_zj-8_4qw)

共催として本取り組みに携わった沖縄アリーナ株式会社は、場内ビジョンでの演出映像制作や設営・運営サポート、撤収作業までを担当。大会運営の細部に至るまで支援し、子どもたちが安心して楽しめる環境を整えました。

当日は県内メディアも多数取材に訪れ、地域における大きな関心が寄せられたイベントとなりました。沖縄アリーナ株式会社では、今後も沖縄市やパートナー企業と連携し、地域の子どもたちがスポーツを通じて成長できる機会を提供し続けてまいります。

<イベント概要>

公演名：サントリーサンバーズ大阪 バレーボール教室

会場：沖縄サントリーアリーナ・メインアリーナ

開催日：2025年9月22日(月)

主催：沖縄サントリー株式会社・サントリーフーズ沖縄株式会社

共催：沖縄市・沖縄アリーナ株式会社

対象：沖縄市内の小中学生

参加人数：約230名

内容：サントリーサンバーズ大阪の選手による基本練習（パス・レシーブ）、ミニゲーム、記念撮影など