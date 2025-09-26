牛角×2.5次元タレントグループ「シクフォニ」限定描き下ろしビジュアルが、9月24日より期間限定で登場！







■「シクフォニコラボ盛り」登場。推しが選んだこだわりの3種セット今回のコラボ限定メニュー「シクフォニコラボ盛り」は、シクフォニメンバーが厳選した、牛角自慢の3種を盛り合わせた特別な焼肉セットです。オリジナルデザインの“シクフォニピック”を添えてご提供する一皿は、味覚だけでなく視覚からも“推し活”を盛り上げてくれる存在に。さらに、限定メニューを1品ご注文いただくごとに、「描き下ろしオリジナルクリアコースター（全6種）」をランダムで1枚プレゼント。牛角スタッフ衣装をまとったシクフォニメンバーが描き下ろされた、ここでしか手に入らないファン必見の限定アイテムです。※オリジナルクリアコースターは数量限定です。※全6種の中からランダムで1枚をお渡しいたします。商品名 ：シクフォニコラボ盛り（熟成王様カルビ、牛角上ハラミ（塩ダレ）、豚カルビ（味噌ダレ））価格 ：1,780円（税込1,958円）対象店舗：全国の牛角 ※一部お取り扱いがない店舗がございますので、HPよりご確認ください。実施期間：2025年9月24日（水）～10月22日（水）まで利用方法：牛角公式アプリの対象ページをスタッフに提示

■アプリ連動「シクフォニポイント」で楽しむ、ここだけの“推し活体験ー 壁紙・オリジナル特典映像牛角公式アプリでは、今回のコラボ限定で「シクフォニポイント」が登場します。キャンペーン期間中に牛角へご来店いただき、会計時にアプリをレジでご提示いただくと、会計金額（税込）の2％分がシクフォニポイントとして付与されます。コラボ限定メニュー「シクフォニコラボ盛り」以外のご注文でも対象となるため、いつもの焼肉を楽しみながら自然にポイントを貯めていただけます。貯まったポイントは、ここでしか手に入らないオリジナル特典と交換可能です。特典① 描き下ろしオリジナル待ち受け画像（全14種類・7セット） 20ポイントで交換牛角スタッフ衣装をまとった“働くシクフォニ”のイラストを使用。スマートフォンで毎日推しを感じられる特別なデザインに仕上げました。特典② オリジナル特典映像「シクフォニラジオ」 80ポイントで交換シクフォニメンバー6人がそれぞれのおすすめメニューを試食しながらトークを展開。まるで深夜ラジオを聴いているような感覚で、飾らない素顔や「牛角愛」に触れていただけます。

※牛角公式アプリをご提示いただかないとポイントは付与されません













■牛角公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーン実施牛角公式Xから投稿されるキャンペーンポストをリポストすると、抽選で6名様にオリジナルクリアコースター全6種コンプリートセットが当たります。応募期間：2025年9月24日（水）～10月5日（日）まで■シクフォニとは超大型オーディションを潜り抜けた最強の6人による2.5次元タレントグループ。2022年8月、オリジナル曲「J0KER×JOK3R」を引っ提げて衝撃的なデビューを飾る。その音楽性や企画力の高さを武器に、様々なオリジナルソングや、歌や声を使ったチャレンジ企画動画、「歌ってみた」と呼ばれるカバーソングなどの投稿をメインに活動している。結成から2年でチャンネル登録者数は100万人を超えており、急速に人気を集め、勢力を拡大している新進気鋭の6人組。その勢いは留まることを知らない。2025年10月26日（日）にはグループ初となる３DライブをYouTubeにて全世界全編無料配信を予定している。さらには、３Dライブとリンクした生身ライブを11月に大阪・おおきにアリーナ舞洲にて2公演、12月に東京・LaLa arena TOKYO-BAYにて2公演を開催予定。＜メンバー＞ 名前横の括弧内は読み方（上段左から） LAN（らん）、すち、みこと（下段左から） 暇72（ひまなつ）、雨乃こさめ（あめのこさめ）、いるま



【会社概要】株式会社レインズインターナショナル代表取締役社長：澄川 浩太牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開本件に関するお問合わせ先【取材・掲載に関するお問い合わせ】株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F広報担当一柳E-mail：pr@reins.co.jpTEL：045-224-7200