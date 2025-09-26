ヴェネチア国際映画祭のシンポジウムで日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」の『深星』を提供。世界各国の映画関係者が日本酒を楽しむ

株式会社Clear右から、JAPAN NIGHTのプロデューサーMEGUMI氏、パネリストのパオロ・ベルトリン氏(映画祭プログラマー、映画批評家、プロデューサー)、モデレーターを務めた山田兼司氏(映画プロデューサー)

日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」(運営:株式会社Clear/東京都渋谷区 代表取締役CEO:生駒龍史)は、2025年9月1日(月)に開催された第82回ヴェネチア国際映画祭のパーティー「JAPAN NIGHT Symposium 2025」に協賛。SAKE HUNDREDのスパークリング日本酒『深星(しんせい)』が会場で提供されました。グローバルで活躍する世界各国の映画関係者らが、日本酒を片手に国際的な文化交流を行いました。

第82回ヴェネチア国際映画祭のシンポジウム「JAPAN NIGHT」でSAKE HUNDREDの『深星』を提供

世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』ことをパーパスに掲げる日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」は、アートや音楽、映画など、ジャンルを超えて様々な文化とのコラボレーションを積極的に行っています。機能的価値を超えた情緒的価値を追求し、お客様の心の豊かさに貢献したいというブランドの意思は、人々に感動や喜びを与える映画などの芸術活動と深く通じるところがあります。

2025年5月16日に行われたカンヌ国際映画祭の「JAPAN NIGHT in Cannes 2025」に続き、 2025年9月1日に、ヴェネチア国際映画祭の「JAPAN NIGHT Symposium 2025」でSAKE HUNDREDのスパークリング日本酒『深星(しんせい)』が、来場された映画関係者の方々に振る舞われました。

会場「HOTEL Excelsior」レセプションで提供された『深星』シンポジウムで講演するMEGUMI氏『深星』を楽しみながら日本の映画について語る来場者

ヴェネチア国際映画祭は1932年に始まった世界最古の国際映画祭であり、ベルリン国際映画祭、カンヌ国際映画祭と並び世界三大映画祭の1つとして知られています。国際美術展覧会ヴェネツィア・ビエンナーレの一部として、毎年8月から9月にかけて市内のリド島で開催されています。

当パーティーは、俳優・プロデューサーとして活躍するMEGUMI氏がファウンダーを務める国際文化交流イベントで、日本映画界を代表するプロデューサーに加え、世界各国の映画関係者が参加しました。

SAKE HUNDREDは今後も、映画やアート、音楽など、ジャンルを超えて様々な文化とのコラボレーションを積極的に行い、世界中のお客様の心の豊かさに貢献してまいります。

「JAPAN NIGHT Symposium2025」概要

開催日：2025年9月1日(月) 現地時間17:15から19:45

会場：HOTEL Excelsior - Sala Poveglia

主催企業概要

会社名：株式会社KICKY

所在地：目黒区

代表者：MEGUMI

ヴェネチア国際映画祭のシンポジウムで振る舞われたSAKE HUNDRED

SHINSEI - 食と響き合う、無二の泡酒。

透明感の奥にある芳醇な味わい。静かで美しい気泡。長く伸びゆくエレガントな余韻。『深星』は洗練さと複雑性をあわせ持ち、料理とのペアリングによって真価を発揮する最高峰のスパークリング日本酒です。食と響き合う無二の泡酒が、飲む人に特別な時間をもたらします。

商品名： 深星 | SHINSEI

製造元：山梨銘醸(山梨)

内容量：720ml

価格：35,200円(税込・送料別)

商品ページ：https://jp.sake100.com/products/shinsei

世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』SAKE HUNDRED

SAKE HUNDREDは、世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』ことをパーパスに掲げ、比類なき価値を提供する日本酒ブランドです。最高峰のグローバルブランドとして、味覚だけでなく、お客様の心の充足に貢献し、人と人との豊かな関係を築いていきます。最上の体験によってもたらされる、身体的・精神的・社会的な満足、そのすべてが、SAKE HUNDREDのお届けする価値です。

会社概要

会社名：株式会社Clear https://clear-inc.net

所在地：東京都渋谷区渋谷２丁目４ー３ JP渋谷４階

設立：2013年2月7日

代表取締役：生駒龍史

資本金：1億円

- 日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」https://jp.sake100.com/

- 日本酒専門WEBメディア「SAKETIMES」https://jp.sake-times.com