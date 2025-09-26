KUMON¤¬¡Ö¥È¥Ó¥¿¥Æ¡ªÎ±³ØJAPAN¡×¤Ø¤Î»Ù±ç¤Çº°¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¸øÊ¸¶µ°é¸¦µæ²ñ¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ »°¶µ¡¢°Ê²¼¡ÖKUMON¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥È¥Ó¥¿¥Æ¡ªÎ±³ØJAPAN¡×¤Ø¤Î¶¨»¿³èÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢º°¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯9·î24Æü¤ËÅÁÃ£¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢Ë«¾õ¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
º°¼úË«¾Ï¤Ï¡¢¸ø±×¤Î¤¿¤á¤Ë»äºâ¤ò´óÉÕ¤·¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤¬¸²Ãø¤Ê¸Ä¿Í¤Þ¤¿¤ÏÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñ¤«¤é¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÁÃ£¼°¤ÎÍÍ»Ò
Á°Îóº¸¤«¤é£²ÈÖÌÜ¡§¸øÊ¸¶µ°é¸¦µæ²ñ
ÂåÉ½¼èÄùÌòKUMON¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡¡ÃÓ¾å ½¨ÆÁ
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜ³ØÀ¸»Ù±çµ¡¹½¤Ç¤Ï¡¢°ÕÍß¤ÈÇ½ÎÏ¤¢¤ëÁ´¤Æ¤ÎÆüËÜ¤ÎÂç³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤¬¡¢³¤³°Î±³Ø¤Ë¼«¤é°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹µ¡±¿¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2013Ç¯¤«¤é³¤³°Î±³ØÂ¥¿Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö¥È¥Ó¥¿¥Æ¡ªÎ±³ØJAPAN¡×¤ò´±Ì±¶¨Æ¯¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KUMON¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤³¤Î³èÆ°»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤¬À¤³¦¤ËÄ©¤ß¡¢¡ÈËÜ²»¤ÈËÜµ¤¡É¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¿Í¡¹¤È¶¨Æ¯¤·¡¢ÁÏÂ¤¤ÈÊÑ³×¤òµ¯¤³¤¹¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£