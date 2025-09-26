株式会社アリーズカンパニー

株式会社アリーズカンパニー（本社：大阪府大阪市北区大淀中、代表取締役：浅井巨樹、以下「アリーズカンパニー」）は、2025年9月25日、法人出張手配、業務渡航手配、団体旅行手配、ロケ・取材移動手配を手掛ける旅行計画アルファ株式会社（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：鈴木実、以下「旅行計画アルファ」）の全株式を取得致しましたので下記の通りお知らせ致します。

株式取得の理由と目的

旅行計画アルファは、2012年の設立以来、法人出張手配、業務渡航手配、団体旅行手配、ロケ・取材移動の手配を手掛けており、メディア取材・ロケ等の手配では業界N0,1の取扱をおこなっております。国内航空券、JR券は自社にて発券し当日出発の急な移動にも対応可能であり、また宿泊手配では大手OTA（オンライン・トラベル・エージェント）で空席が無いホテルに関しても、2000を超える宿泊施設様とのご契約にて手配しており、お客様のご要望を叶え、信頼を得ている会社です。

当社は、企業向け出張手配サービスCosPro（コスプロ）を運営しており、全国で1300社を超える企業様に予約システムとコールセンターにて出張手配をさせて頂いております。旅行計画アルファが有するホテル手配、鉄道手配の知識・技術に着目し両社の事業領域におけるシナジーの最大化を図り、お客様へのサービス向上を目指して参ります。

会社概要

会社名：株式会社アリーズカンパニー

代表取締役：浅井巨樹

本社所在地：大阪府大阪市北区大淀中1-1 梅田スカイビルタワーウエスト19階

創業：2002年

主な事業内容：企業向け出張手配サービス

https://alii.jp/

