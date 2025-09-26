【特別企画】11月1日(土)・2日(日)「人間将棋　姫路の陣」開催決定！駒役としてイベント参加も可能！！JR岡山駅発着のツアーも同時実施！！

人間将棋とは

姫路市

人間将棋は、太閤秀吉の故事に基づき、昭和31年から山形県天童市で行われる伝統行事です。プロ棋士が戦国衣装を着た人間の駒を指揮し、将棋の対局を行います。姫路市では黒田官兵衛の哲学を反映し、日本の伝統文化と姫路城の魅力を広めるイベントとして開催されています。

ゲスト・出演棋士について

「人間将棋 姫路の陣」特設サイト :https://ningenshogi.com/

11月1日（土曜日）ゲスト

お笑いコンビ「空気階段」 鈴木もぐら氏

「将棋アマチュア二段」

イベント概要

人間将棋を中心とした参加型の将棋エンターテイメントイベントとしてさまざまな企画を実施します。

ご参加いただくにあたり予約が必要なものがございますのでご注意ください。

人間将棋

11月1日

（先手）武富 礼衣 女流二段 vs （後手）北村 桂香 女流二段

11月2日

（先手）佐藤 天彦 九段 vs （後手）山崎 隆之 九段

ゲスト対局（11月1日のみ）

（先手）鈴木 もぐら氏 vs （後手）炭崎 俊毅 四段

変則ルール対局「影武者将棋」（11月2日のみ）

（先手）狩山 幹生 五段 vs （後手）船江 恒平 七段

両日開催イベント（事前予約不要！）

指導対局（要予約）

- プロ棋士トークショー- 自由対局- What‘s "SHOGI"（外国人向けの簡単な将棋教室）（雨天時は中止）- 詰将棋クイズ（出演12棋士考案の詰将棋クイズ）- 日本将棋連盟PRブース（将棋グッズの物販あり）- どうぶつしょうぎブース（将棋を知らない小さなお子様でもすぐに遊べる）（雨天時は中止）- 飲食販売ブース（姫路のおもてなしグルメ！）

プロ棋士の指導を受ける指導対局を実施します。

昨年の様子定員

11月1日：26名

11月2日：28名

指導棋士

11月1日、2日：各日6名

(注)対局棋士は抽選で決定しますので、指名はできません。

応募方法

以下よりご応募ください。

応募締切日：令和7年10月17日

子ども将棋教室（要予約）

指導対局申込フォーム :https://pro.form-mailer.jp/fms/2b1b9190317130

プロ棋士を講師に迎え、子どもたちを対象に将棋教室を開催します。将棋を始めたい・始めたばかりの初心者の方は是非ご応募ください。

昨年の様子定員

60名（各日30名）

講師

1日目 神吉 宏充 七段

2日目 脇 謙二 九段

講習内容

講師が大盤を使って駒の動かし方や対局のマナーを講義します。

応募方法

以下よりご応募ください。

応募締切日：令和7年10月17日

駒役募集（要予約）

子ども将棋教室申込フォーム :https://pro.form-mailer.jp/fms/5da4a156317128

駒役の学生を募集します。

(注)鎧甲冑を身にまとい、大きな将棋盤の上で駒に扮し移動する役となります。

昨年の様子１.昨年の様子２.昨年の様子３.応募資格

中学生から大学生、専門学校生まで（中学生は当日保護者が付き添える方）

(注)応募者の住所（姫路市内、市外）、年齢、性別、国籍等は問いません。

募集人数

11月1日 44名

11月2日 22名

(注)応募者多数の場合は、抽選で決定します。

(注)配役は、体格等も考慮し主催者で決定します。

応募方法

以下よりご応募ください。

応募締切日：令和7年10月24日

子ども将棋大会（要予約）

人間将棋 駒役申込フォーム :https://forms.gle/7Aq44fjQLCMnh7LU6（注）応募にはGoogleアカウントへのログインが必要です服装等- 当日は、動きやすい服装（学校指定ジャージ等も可）上下を着用してください。- 甲冑衣装は服装の上から着付けを行います。（上：襟が付いていないVネックの長袖（重ね着可）、下：体操服、ジャージ等）- 足元は、地下足袋風の靴下1枚（支給）を着付け、草鞋を履いていただきます。- 時期的に寒くなる可能性が高いですので、各自防寒対策をお願いします。その他- 入場の際、学校名と氏名を読み上げて紹介します。（省略希望の場合は、ご連絡ください）- 昼食及び記念品をご用意しています。- 交通費の支給はございません。- 傷害保険は主催者（姫路市）で一括加入します。(注)保険加入にあたり個人負担はございません。(注)保険見舞金の適用にあたっては、主催者の指示を遵守しない場合は適用外となる場合がございます。- お預かりした個人情報は、本イベントに関する業務のみに利用します。詳細を見る :https://www.city.himeji.lg.jp/kanko/0000028900.html#index-1-62

11月15日、16日に中学生以下の級位者、段位者を対象に子ども将棋大会（市長杯）を開催します。

（注）人間将棋とは日付が異なりますのでご注意ください

定員

64名（各日32名）

募集対象

15日 中学生以下の級位者

16日 中学生以下の段位者

対局方法

ブロック予選（8名×4ブロック）

決勝トーナメント（4名）

決勝まで10分切れ負け（持ち時間10分）

決勝戦のみ30分切れ負け（持ち時間30分）

景品

優勝特典 第38期竜王戦第五局 封手開封立会、竜王戦前夜祭、大盤解説会に招待

準優勝特典 竜王戦前夜祭、大盤解説会に招待

当日参加者への景品もございます。

応募方法

以下申込フォームよりご応募ください。

応募締切日：令和7年11月7日

中国大返しツアー（要予約）

子ども将棋大会（市長杯）申込フォーム :https://pro.form-mailer.jp/fms/5fd5a111338627

「将棋月間」特別企画として、11月1日、2日の1泊2日で中国大返しという故事になぞらえて、「人間将棋 姫路の陣」にご参加いただけるJR岡山駅発着のツアーを開催します。

中国大返しとは

「中国大返し（ちゅうごくおおがえし）」とは、天正10年（1582年）に羽柴（豊臣）秀吉が、主君である織田信長を討った明智光秀を討伐するため、軍師・黒田官兵衛による献策で備中高松城（現在の岡山県）から京都まで、大軍をわずか数日間で引き返させた驚異的な強行軍のことです。

官兵衛のこの献策は、主君・織田信長の死の知らせを聞き動揺する秀吉を奮い立たせ、天下取りの好機と捉えるきっかけを与えたとされています。

ツアー実施日

令和7年（2025年）11月1日（土曜日）から2日（日曜日）

参加費用

中学生：6,500円

高校生：7,500円

大学生・専門学生・保護者・引率者：8,500円

定員

44名（最少催行人員11名）

（注）保護者、引率者を含む

募集対象

人間将棋の駒役を務めることができる中学生から大学生、専門学校生及びその保護者・引率者

（応募にあたっての注意事項）

・申込多数の場合は抽選となりますので、申込完了がご参加の確定ではございません

・ご応募者の居所は問いませんが、ツアー参加途中での離脱（姫路駅で離脱等）はできません

・中学生の参加には必ず1名以上の保護者または引率者の同行が必要となります

・保護者または引率者の人数は、駒役となる参加者を超えては参加できません

（NG例）駒役1名、保護者2名

・団体申込の場合、引率者1名につき駒役となる参加人数は5名を上限とします

駒役参加特典- 詰将棋トートバッグ＆缶バッヂセット- オリジナルTシャツ- 日本伝統いぶし瓦モザイク「ARARE」コースター- ペンケース 藤井聡太集合・解散場所

JR岡山駅

集合時間：午前8時

解散時間：翌日午後5時15分（予定）

（注）当日の詳しい内容は参加者にのみご案内いたします

応募方法

以下よりご応募ください。

応募締切日：令和7年10月5日

お申込み結果通知日：令和7年10月7日（予定）

中国大返しツアー申込フォーム :https://forms.office.com/r/gHdzPd64pZ詳細を見る :https://www.city.himeji.lg.jp/kanko/0000028900.html#index-1-122