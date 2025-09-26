こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
住信SBIネット銀行、新サービスブランド「d NEOBANK」を始動
～「d NEOBANK」スタート記念キャンペーンを開催～
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2025年10月１日（水）より、株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：前田 義晃、以下「ドコモ」）の連結子会社となります。
これに伴い、同日より、住信SBIネット銀行が個人および法人のお客さま向けに直接提供する各種サービス全般を示すサービスブランドを新たに「d NEOBANK」とし、ドコモグループの銀行として、さらなる成長と価値創造に向けた取り組みを推進してまいります。
新サービスブランドロゴおよび「d NEOBANK住信SBIネット銀行アプリ」アイコン
■サービスブランドロゴ
■d NEOBANK 住信SBIネット銀行アプリ アイコン
新サービスブランド名「d NEOBANK」について
新サービスブランド「d NEOBANK」は、「最先端のテクノロジーの活用により、“銀行機能”をあらゆる業種・サービスに溶け込ませていくことで、豊かさが循環する社会の実現を目指す」というブランドコンセプトに加え、「ドコモグループの銀行としてのさらなる成長」を目指し、「NEOBANK®」※１にドコモの「d」を冠したサービス名といたしました。
今後、「d払い®」※２「dポイント」「dカード®」※２などのドコモのサービスと、銀行口座などの住信SBIネット銀行のサービスを連携することで、お客さまに、さらに便利でおトクな金融サービスを提供していく予定です。
今回の新サービスブランド「d NEOBANK」の始動を契機に、ドコモおよび既存株主である三井住友信託銀行株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大山 一也、以下「三井住友信託銀行」）との連携をさらに強化し、お客さまの多様なニーズに即した商品・サービスの拡充、ドコモの会員基盤や法人ネットワーク・ドコモショップなどの多様なチャネルの活用による販売力の向上、新規事業領域の開発などを推進し、新たな価値創出に取り組んでまいります。
新しいサービスブランドおよびロゴデザインは、2025年10月１日（水）より、当社サービスサイトやアプリ、各種マーケティング活動において順次使用していく予定です。
なお、現在ご提供しているサービス内容に変更はございません。
＞ 詳細につきましては、サービスブランド紹介ページ（下記URL）をご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/lp/dneobank-debut/
10/１(水)開始 「d NEOBANK」スタート記念キャンペーンを開催
このたび、新サービスブランド「d NEOBANK」の始動を記念して、よりお得にご利用いただける ３つの「d NEOBANK」スタート記念キャンペーンを開催します。
１．dポイントどーんともらえる口座開設キャンペーン
キャンペーン期間中に対象支店で口座を開設し、預金の預け入れやドコモサービスのご利用などの各種条件を達成いただくと、先着15万名さまに、dポイント（期間・用途限定）最大15,000ポイントを進呈します。
＞ 詳細は、dポイントどーんともらえる口座開設キャンペーンサイト（下記URL）をご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250926_004379/
２．dポイントざくざく！住宅ローンキャンペーン
キャンペーン期間中に住宅ローンをお借入れいただいたお客さまに、1,000 ポイント（期間・用途限定）を進呈。さらに、ドコモサービスの新規ご契約やお借入金額に応じて、合計最大300,000 ポイント（期間・用途限定）をプレゼントします。
＞ 詳細は、dポイントざくざく！住宅ローンキャンペーンサイト（下記URL）をご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250926_004351/
３．法人さま向け振込手数料無料キャンペーン
キャンペーン期間中にエントリーのうえ、新たに口座振替登録を完了いただいた法人のお客さまに、最大100回分（10ヶ月、月10回まで）の振込手数料無料回数をプレゼントします。
＞ 詳細は、法人さま向け振込手数料無料キャンペーンサイト（下記URL）をご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250926_004374/
住信SBIネット銀行は、テクノロジーの力を最大限に活用し、革新的な金融サービスの提供を通じて、お客さまにとっての利便性と安心を追求してまいります。今後も「お客さま中心主義」の姿勢のもと、全社一丸となって新たな挑戦に取り組んでまいります。
※１ 「NEOBANK®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第5953666号。
※２ 「d払い®」・「dカード®」は、NTTドコモの登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
