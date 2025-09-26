¡ÖËº¤ìÊªËÉ»ß¥¿¥°¡×¤ËÂÔË¾¤ÎAndroid¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª2¥«¥éーÅ¸³«¤Ç10·î¿·È¯Çä¡ªÄ¶Çö2.6mm¥«ー¥É¥¿¥¤¥×¤âÅÐ¾ì¡£
Áí¹ç»¨²ß¥áー¥«ー¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Í»³Å¯Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤è¤ê¡¢AndroidÃ¼ËöÂÐ±þ¤Ç¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤¿¸°¤ä³ó¤òÃÏ¿Þ¾å¤Ë°ÌÃÖÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¡ÖAndroid¥¹¥Þー¥È¥µー¥Á¥¿¥°¡×¤ä¡¢iPhone¤Ê¤ÉiOSÃ¼ËöÂÐ±þ¤Î¥«ー¥É¥¿¥¤¥×¤Ç¥¹¥Þー¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¶ËÇö2.6mm¤Î¡Ö¥«ー¥É¥¿¥¤¥×¥µー¥Á¥¿¥°¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Android¸ø¼°¤Î¡ÖFind Hub¡×¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿AndroidÀìÍÑ¡ÖËº¤ìÊªËÉ»ß¥¿¥°¡×¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡ªgoogle¥Þ¥Ã¥×¾å¤Ø¤Î°ÌÃÖÉ½¼¨¤ä¡¢¥¢¥éー¥àµ¡Ç½¡¢ÃÖ¤Ëº¤ìËÉ»ß¤Ë»È¤¨¤ëÄÌÃÎµ¡Ç½¤Ê¤ÉÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£Android¥æー¥¶ーÂÔË¾¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÊØÍø¤Ë¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡ª
¡¦¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¢¨¼è°·Å¹¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä
¢¨Á´¤Æ¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡Ê¾®Çä»²¹Í²Á³Ê¤òÉ½µ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§Android¥¹¥Þー¥È¥µー¥Á¥¿¥° ¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë
ÆÃÄ§¡§Íî¤È¤·Êª¡¢Ãµ¤·Êª¤¬Â¿¤¤Android¥æー¥¶ーÉ¬¸«¡ª¥µー¥Á¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤¿¸°¤ä³ó¤ògoogle¥Þ¥Ã¥×¾å¤Ë°ÌÃÖÉ½¼¨¡£Android¤Î¡ÖFind Hub¡×¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é°ÌÃÖ¤òÃµÃÎ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¢¥×¥ê¤«¤é¤ÎÁàºî¤Ç¥µー¥Á¥¿¥°ËÜÂÎ¤Î¥¢¥éー¥à¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤ê¡¢ÃÖ¤Ëº¤ìËÉ»ß¤Ë»È¤¨¤ëÄÌÃÎµ¡Ç½¤Ê¤ÉÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://hac72.jp/item/android_tag/
¾®Çä»²¹Í²Á³Ê¡§\1,980(ÀÇ¹þ)
¢¨10·îÈ¯Çä
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥«ー¥É¥¿¥¤¥×¥µー¥Á¥¿¥°
ÆÃÄ§¡§¶ËÇö2.6mm¤Î¥µー¥Á¥¿¥°¤ÇºâÉÛ¤Î¥«ー¥ÉÆþ¤ì¤Ë¤â¡Ö¥¹¥Ã¡×¤È¡£Íî¤È¤·Êª¡¢Ãµ¤·Êª¤¬Â¿¤¤iPhone¥æー¥¶ーÉ¬¸«¡ª¥µー¥Á¥¿¥°¤òÆþ¤ì¤¿ºâÉÛ¤ä³ó¤òÃÏ¿Þ¾å¤Ë°ÌÃÖÉ½¼¨¡£Apple¡ÖÃµ¤¹¡×¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é°ÌÃÖ¤òÃµÃÎ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¢¥×¥ê¤«¤é¤ÎÁàºî¤Ç¥µー¥Á¥¿¥°ËÜÂÎ¤Î¥¢¥éー¥à¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤ê¡¢ÃÖ¤Ëº¤ìËÉ»ß¤Ë»È¤¨¤ëÄÌÃÎµ¡Ç½¤Ê¤ÉÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£ÀìÍÑ¥±ー¥Ö¥ë¤Ç½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£·«¤êÊÖ¤·ÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://hac72.jp/item/card_tag/
¾®Çä»²¹Í²Á³Ê¡§\2,680(ÀÇ¹þ)
¢¨10·îÈ¯Çä
¡¦¤½¤ÎÂ¾Ä¾¶áÈ¯Çä¤Î¡Ö¥µー¥Á¥¿¥°¡×¤Î¥ê¥êー¥¹
¡Ö°ÌÃÖ¾ðÊó¥¿¥°¡×¤Ë¥¹¥Þー¥È¤Ê¡Ö¥«¥é¥Ó¥Ê·¿¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¸°¤ä³ó¤òÃÏ¿Þ¾å¤Ë°ÌÃÖÉ½¼¨¡£ËÉÈÈÂÐºö¤Ë¤â¡ª
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000283.000083381.html
¡¦²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥¯
½êºßÃÏ¡§¢©578-0984 ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÉ©¹¾5-9-10
ÂåÉ½¼Ô¡§Í»³ Å¯Ìé
ÀßÎ©¡§Ê¿À®12Ç¯7·î
URL¡§https://hac72.jp/
X¡§https://twitter.com/HacCoLtd
Instagram¡§https://www.instagram.com/hac_toys
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
1.´á¶ñ¡¦À¸³è»¨²ßÍÑÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
2.¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
3.OEM¾¦ÉÊÅù¤Î´ë²è¡¢À½Â¤
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¾¦ÉÊ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://hac72.jp/media/
¹ÊóÉô¡§Î©²Ö
e-mail¡§info_pr@hac72.com