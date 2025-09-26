ベルメゾンのインテリアブランド「BELLE MAISON DAYS」 10周年記念祭を開催

株式会社千趣会

【特集サイトURL】https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_lp_10th/

※2025年10月1日（水）より閲覧可

株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）の通販事業ベルメゾンは、ベルメゾンネットにて「BELLE MAISON DAYS（ベルメゾンデイズ）」（以下、ベルメゾンデイズ）のブランド10周年記念祭として「BELLE MAISON DAYS祭」を開催します。2025年9月26日（金）より、人気の楕円スツールに新色5色を加え10色展開で発売するほか、6年ぶりにブランドカタログを発行します。また、10月1日（水）からはノベルティプレゼント企画やSNSキャンペーン、対象商品全品10％OFF、加えて一部商品は送料無料、最大50％OFFとなる10周年記念祭セールを実施します。

「ベルメゾンデイズ」は2015年9月に誕生したベルメゾンの基幹ブランドで、家族の暮らしに寄り添いながら上質な暮らしやすさを叶える、家具や寝具、生活雑貨などを開発してきました。木調家具や天然素材のファブリックなど、インテリアとしての美しさと使い勝手を兼ね備えた商品は、30～50代の女性を中心に支持されています。

共働き家庭の増加を背景に、2024年にはリブランディングを実施し、「時短」「家事の協業」「育児」など、現代の生活ニーズに対応したライフスタイル提案を強化しています。2024年8月には、株式会社Lib Work（本社：熊本県山鹿市、代表取締役社長：瀬口 力）との協業により、注文住宅「ベルメゾンデイズハウス」のプロデュースも開始しました。

この度、10周年を迎えるにあたり感謝を込めて4つの企画を実施します。この10周年記念祭の取り組みを通して、お客様との絆をさらに深め、新たな10年に向けた新たなスタートを切ることを目指します。

1. 10周年記念商品販売【人気のスツールを10色展開】

お客様から好評の「彩りカラーの楕円形スツール」(https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_1258543/)（税込価格5,990円）を、10周年にちなみ、9月26日（金）より全10色で展開いたします。リビング・玄関・寝室など家の中の様々な場所を彩れるよう既存のカラーに加え、新色5色(ショコラブラウン、ジェットブラック、コペンブルー、グレー、キャラメルオレンジ)を開発しました。

椅子として使うことはもちろん、本体重量2.5kgと軽量で、持ち運びもできるので、花台やサイドテーブルなど様々な用途で活躍します。いくつかの色を組み合わせても様になり、インテリアのアクセントとしても重宝するアイテムです。

2. 「ベルメゾンデイズ」カタログ発行

9月29日（月）より、6年ぶりに「ベルメゾンデイズ」のブランドカタログを発行します。「働くママもラクに叶う、憧れの暮らし」をコンセプトに、2025年からは共働き世代に焦点を当てた商品を提案しています。カタログ内では、インテリア提案に加えて「暮らしの変化に強い家具」や「子どもとの暮らしお悩みQ&A」など、様々な提案が盛り込まれています。

3. 画家 山口一郎氏コラボレーションのノベルティバッグプレゼント企画

10月1日（水）より、「ベルメゾンデイズ」の対象商品を2点以上購入した先着500名のお客様に「BELLE MAISON DAYS × 山口一郎氏コラボレーション」の「オリジナルミニバッグ」をプレゼントします。実用性とデザイン性を兼ね備えた、ここでしか手に入らない限定アイテムです。

画家／山口一郎

1969年静岡県生まれ。香川県在住。セツ・モードセミナー卒業後、イラストレーターとして雑誌・広告の仕事に携わる。現在は画家として日本、海外の各地で絵の展示を続けている。

4. 10周年祭セールとして対象商品全品10％OFFにて販売

対象期間内に、「ベルメゾンデイズ」の対象商品を全品10％OFFで販売します。

加えて、一部の商品は送料無料・大型商品送料無料・最大50%OFFとなります。

対象期間：2025年10月1日（水）～10月20日（月）

対象商品：ベルメゾンネットで販売する「ベルメゾンデイズ」の対象商品

※「10％OFF」と表記のある商品はすべて対象商品となります

特集サイト：https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_lp_10th/

※2025年10月1日（水）より閲覧可

【商品詳細】

【新色追加】

商品名／彩りカラーの楕円形スツール

価格／5,990円（税込）

カラー／10色（アイボリー、ベージュ、レモンイエロー、シェルピンク、ピスタチオ、ショコラブラウン、ジェットブラック、コペンブルー、グレー、キャラメルオレンジ）

サイズ／１サイズ（ 幅42、奥行25、高さ42cm）

URL／https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_1258543/

※新色はショコラブラウン、ジェットブラック、コペンブルー、グレー、キャラメルオレンジ

ベルメゾンデイズ

【公式】Instagram： https://www.instagram.com/bellemaison_days/

●ベルメゾンについて

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」（https://www.bellemaison.jp/ ）では、ファッション・雑貨・インテリア・キッズ・ベビー・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。

【公式】X（旧Twitter）： https://x.com/bellemaison_jp

【公式】LINE： https://lin.ee/CApSbIr

【お客様向け問合せ先】

ベルメゾンコールセンター 06-7739-2657 （受付時間：10時～17時 ※日祝除く）

※通話料はお客様負担となります

2025年に千趣会は創立70周年を迎えました。創業以来、女性に喜ばれる商品・サービスを開発し提供し続けてきた想いを胸に、これからもお客様の毎日に笑顔を届け、世の中をしあわせにする企業を目指してまいります。