新作夏アニメ『瑠璃の宝石』、「ABEMA」で“最終話直前” 9月28日（日）、29日（月）に最新話まで全話の無料振り返り一挙放送決定！“鉱物×青春”の本格サイエンスアドベンチャーを無料でイッキ見
新しい未来のテレビ「ABEMA」は、新作夏アニメ『瑠璃の宝石』の最終話直前2025年9月28日（日）、29日（月）に最新話まで全話を無料振り返り一挙放送いたします。
『瑠璃の宝石』は、『ハルタ』（KADOKAWA）にて連載中の渋谷圭一郎による人気漫画が原作で、本作では、“キラキラしたもの”に憧れる女子高生・谷川瑠璃が、鉱物学を学ぶ大学院生・荒砥凪との出会いを通じて鉱物採集の奥深い世界に惹かれていく姿が描かれます。2025年7月より放送中のTVアニメは、『無職転生』『お兄ちゃんはおしまい！』を手がけたスタジオバインドが制作。美しい自然と結晶の輝きを繊細に描き、科学的探究と青春ドラマを融合させた本格サイエンスアドベンチャーとして、大きな注目を集めています。
なお、最終話・第13話は、「ABEMA」にて10月1日（水）昼12時より1週間の無料配信を開始。また夜9時からは、「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送も実施いたします。
この夏話題の本格サイエンスアドベンチャー『瑠璃の宝石』を最新話まで全話無料でイッキ見できるのは「ABEMA」だけです。ぜひ最終話に向け、キラキラとした鉱物の世界に浸りましょう！
■『瑠璃の宝石』最終話直前！無料振り返り一挙放送 概要
(C)2025 渋谷圭一郎/KADOKAWA/「瑠璃の宝石」製作委員会
＜放送日時＆番組URL＞
・#1～12
放送日時：2025年9月28日（日）午後3時30分～夜9時30分
9月29日（月）朝6時～昼12時、昼12時～夜6時
放送チャンネル：アニメSPECIAL2チャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/9rHsfurF7SyLnK
（URLは9月28日（日）の回です）
※放送後1週間、放送エピソードを全話無料でお楽しみいただけます。
■『瑠璃の宝石』最終話は10月1日（水）昼12時より無料配信！
＜最終話（#13）放送日時＆番組URL＞
放送日時：2025年10月1日（水）夜9時～（毎週水曜日夜9時より放送中）
放送信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/97ytHJQTFYguq9
※毎週水曜日昼12時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。
【作品概要】
〈STORY〉
キラキラしたものが大好きな女子高生・谷川瑠璃（たにがわるり）は、「自分でも見つけられるかも！」と水晶を探しに山へと向かう。そこで鉱物学を専攻する大学院生・荒砥凪（あらとなぎ）と出会い、一緒に鉱物採集をすることに。
ある時は水晶を探して山道を歩き、ある時はガーネットを拾いに川に浸かり、またある時は見知らぬ鉱物を顕微鏡で覗き――ルリはナギに導かれ鉱物採集の世界に飛び込んでいく。
「私だって、採れるはず」
それは、誰しもが抱いたことのある夢。
本格サイエンスアドベンチャー始動！
〈CAST〉
谷川 瑠璃：根本 京里
荒砥 凪：瀬戸 麻沙美
伊万里 曜子：宮本 侑芽
瀬戸 硝子：林 咲紀
笠丸 葵：山田 美鈴
〈STAFF〉
原作：渋谷 圭一郎（HARTA COMIX/KADOKAWA 刊）
監督 ：藤井 慎吾
シリーズ構成：横手 美智子
キャラクターデザイン：藤井 茉由
助監督：秋山 泰彦
総作画監督：藤井 茉由、大田 和寛
プロップデザイン：二宮 歩路、中井 杏
鉱物デザイン：CLUSELLER
美術監督：吉原 俊一郎
美術設定：藤井 一志
色彩設計：土居 真紀子
撮影監督：尾形 拓哉
編集：岡 祐司
音響監督：吉田 光平
音響効果：長谷川 卓也
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音楽：阿知波 大輔、柳川 和樹
プロデュース：EGG FIRM
アニメーション制作：スタジオバインド
製作：「瑠璃の宝石」製作委員会
オープニングテーマ「光のすみか」安田レイ
エンディングテーマ「サファイア」Hana Hope
公式サイト：https://rurinohouseki.com/
