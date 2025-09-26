日本発AIスタートアップの飛躍を後押し！STATION AiがソフトバンクおよびNVIDIAの支援の下「AI Boost Program」を開始

STATION Ai株式会社

日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」を運営するSTATION Ai株式会社（ステーション・エーアイ、本社：名古屋市昭和区、代表取締役社長 兼 CEO：佐橋 宏隆）は、日本のAIスタートアップに特化したアクセラレーションプログラム「AI Boost Program（以下「本プログラム」）」の提供を開始します。

本プログラムは、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）とNVIDIAの支援の下、世界水準のAIインフラと技術知見、そして事業創出の機会を兼ね備えた取り組みです。

プログラムの目的

生成AIをはじめとするAI市場は世界的に急成長を遂げている一方で、日本のスタートアップは「開発環境」や「事業展開ネットワーク」に課題を抱えています。本プログラムでは、世界標準の技術基盤と事業化支援をワンストップで提供し、日本発のAIスタートアップがグローバルに飛躍することを目的としています。

プログラムの概要

- プログラム名：「AI Boost Program」- 対象企業：国内のAIスタートアップ 5社- 募集開始：2025年12月（詳細は、11月に当社ウェブサイトで公開予定）- 支援内容：

○ ソフトバンクが提供するスタートアップ企業向けのプログラム「AI Foundation for Startups」を活用し、ソフトバンクのGPUシステムを最大4か月間にわたって無償で提供

○ NVIDIAのエンジニア社員による実践型ワークショップの開催およびQ&Aサポート

○ STATION Aiによる事業共創および案件創出を支援（PoCや商談機会の提供）

＜スケジュール＞

2025年11月：特設ページ公開、募集要項発表

2025年12月：特設ページにてエントリー開始

以降：選考 → キックオフ → プログラム開始

コメント

STATION Ai株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 佐橋 宏隆

「このたび、ソフトバンクとNVIDIAの支援のもと、新たなプログラムを提供できることを大変光栄に思います。STATION Aiは、オープンイノベーションを通して新たな価値を創出する場として、スタートアップとパートナー企業が共に成長し、挑戦できる環境を提供しています。今まさに、インターネットに次ぐ産業革命とも言える大きな変革がAIによって起ころうとしている中で、AIスタートアップを支援することは時代の必然であり、私たちが担うべき使命だと考えています。また、既存産業がAIを積極的に導入し、新しい発想を取り入れるための橋渡しを行えるのも、STATION Aiならではの強みです。この取り組みが、地域や日本全体のエコシステムの発展につながることを確信しています。今後もスタートアップ支援や企業との連携を通して、アジアにおけるオープンイノベーションの聖地 "innovation terminal" を目指してまいります。」

ソフトバンク株式会社 次世代社会インフラ推進室 室長 浅沼 邦光

「ソフトバンクは、『AI Boost Program』に参加するスタートアップに対して、高性能なAI計算基盤を提供することで、AI社会においてスタートアップが新たな価値を創出することを期待しています。また、ソフトバンクは、STATION Aiと共に、AIの社会実装を加速するインキュベーション創出への取り組みを推進していきます。」

NVIDIA デベロッパー リレーション担当シニア ディレクター Susan Marshall（スーザン・マーシャル）

「NVIDIAは、スタートアップがAIの限界に挑戦できるよう支援することにコミットしています。『AI Boost Program』では、Station Aiとソフトバンクとの協力を通じて、NVIDIAの専門知識と実践的サポートを提供し、革新的なアプリケーションの加速と次世代イノベーションの推進を目指します。」

STATION Aiについて

「STATION Ai」は、スタートアップ企業の創出育成およびオープンイノベーションの促進を目的に様々な支援サービスを提供しています。700社を超える国内外のスタートアップ企業、パートナー企業、VC等の支援機関や大学等がSTATION Aiに参画し新規事業創出に取り組んでいます。働きやすいオフィス環境の提供に加え、事業成長をサポートする勉強会やメンタリング、スタートアップ同士のマッチング機会を設け、専門スタッフによるサポートが充実しております。スタートアップが抱える様々な課題を解決するプログラムを用意しています。メンバースタートアップの所在地は愛知県をはじめ、東京、国外など多岐に渡っています。

公式ホームページ：https://stationai.co.jp/

