エネルギー貯蔵システム市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月19に「エネルギー貯蔵システム市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。エネルギー貯蔵システムに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
エネルギー貯蔵システム市場の概要
エネルギー貯蔵システム市場に関する当社の調査レポートによると、エネルギー貯蔵システム市場規模は 2035 年に約 5347 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の エネルギー貯蔵システム市場規模は約 2137 億米ドルとなっています。エネルギー貯蔵システム に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 16.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、世界のエネルギー貯蔵システム市場シェアの拡大は、送電網のアップグレードを必要とする再生可能エネルギーの需要増加によるものです。太陽光発電と風力発電の導入により、安定化、短期的な需給調整、季節的な柔軟性のためのエネルギー貯蔵システムの必要性が高まっています。再生可能エネルギーセグメントは堅調で、電力供給プロセスの改善を目指して送電網と貯蔵のアップグレードに重点を置いています。世界経済フォーラムによると、送電網と貯蔵への世界的な投資は4,520億米ドルに達すると予想されており、これは石油、ガス、石炭への総支出の約2倍に相当します。さらに、グリーンエネルギーセグメントにおける規制の進化により、グリーンエネルギーの生産と貯蔵の必要性が高まり、エネルギー貯蔵システムの必要性が世界的に高まっています。
エネルギー貯蔵システムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/energy-storage-systems-market/81773
世界のエネルギー貯蔵システムに関する市場調査では、EVの世界的な発展に伴いバッテリー需要も高まり、市場シェアが拡大することが明らかになっています。2024年には電気自動車の販売台数が25%増加し、年間バッテリー需要も1テラワット時（TWh）を超え、画期的な出来事となるでしょう。同時に、バッテリー価格の低下により、バッテリーの用途が広がっています。電気自動車用バッテリーパックの平均価格は1キロワット時あたり100米ドルを下回り、自動車セグメントの運用コストが削減されています。これにより生産量が増加し、市場の成長を確実に支える低価格で販売を拡大する余地が生まれます。
しかし、新興市場におけるエネルギー利用と再生可能エネルギー貯蔵に関する規制の断片化は、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330582&id=bodyimage1】
エネルギー貯蔵システム市場セグメンテーションの傾向分析
エネルギー貯蔵システム市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、エネルギー貯蔵システム の市場調査は、技術別、アプリケーション別、エンドユーザー別、トレージタイプ別と地域別に分割されています。
エネルギー貯蔵システム市場の概要
エネルギー貯蔵システム市場に関する当社の調査レポートによると、エネルギー貯蔵システム市場規模は 2035 年に約 5347 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の エネルギー貯蔵システム市場規模は約 2137 億米ドルとなっています。エネルギー貯蔵システム に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 16.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、世界のエネルギー貯蔵システム市場シェアの拡大は、送電網のアップグレードを必要とする再生可能エネルギーの需要増加によるものです。太陽光発電と風力発電の導入により、安定化、短期的な需給調整、季節的な柔軟性のためのエネルギー貯蔵システムの必要性が高まっています。再生可能エネルギーセグメントは堅調で、電力供給プロセスの改善を目指して送電網と貯蔵のアップグレードに重点を置いています。世界経済フォーラムによると、送電網と貯蔵への世界的な投資は4,520億米ドルに達すると予想されており、これは石油、ガス、石炭への総支出の約2倍に相当します。さらに、グリーンエネルギーセグメントにおける規制の進化により、グリーンエネルギーの生産と貯蔵の必要性が高まり、エネルギー貯蔵システムの必要性が世界的に高まっています。
エネルギー貯蔵システムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/energy-storage-systems-market/81773
世界のエネルギー貯蔵システムに関する市場調査では、EVの世界的な発展に伴いバッテリー需要も高まり、市場シェアが拡大することが明らかになっています。2024年には電気自動車の販売台数が25%増加し、年間バッテリー需要も1テラワット時（TWh）を超え、画期的な出来事となるでしょう。同時に、バッテリー価格の低下により、バッテリーの用途が広がっています。電気自動車用バッテリーパックの平均価格は1キロワット時あたり100米ドルを下回り、自動車セグメントの運用コストが削減されています。これにより生産量が増加し、市場の成長を確実に支える低価格で販売を拡大する余地が生まれます。
しかし、新興市場におけるエネルギー利用と再生可能エネルギー貯蔵に関する規制の断片化は、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330582&id=bodyimage1】
エネルギー貯蔵システム市場セグメンテーションの傾向分析
エネルギー貯蔵システム市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、エネルギー貯蔵システム の市場調査は、技術別、アプリケーション別、エンドユーザー別、トレージタイプ別と地域別に分割されています。