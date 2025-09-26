¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
MINISFORUM¡¢AMD Ryzen AI Max+ 395ÅëºÜ¡ÖMS-S1 MAX¡×Àè¹ÔÍ½Ìó¤ò³«»Ï¡ª
¡¡MICRO COMPUTER ¡ÊHK¡ËTECH LIMITED¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ß¥ËPC¥áー¥«ー¤ÎMinisforum¡Ê¥ß¥Ëー¥º¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î26Æü¡¢MinisforumÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://store.minisforum.jp/¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×AI¥ïー¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÖMS-S1 MAX¡×¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖMS-S1 MAX¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎAMD Ryzen AI Max+ 395¤òÅëºÜ¤·¡¢Zen5 CPU¡¢RDNA3.5 GPU¡¢¿·À¤ÂåNPU¤òÅý¹ç¤·¤Þ¤¹¡£°µÅÝÅª¤Ê±é»»ÀÇ½¤ÈÀè¿ÊÅª¤ÊAI½èÍýÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¸¦µæ³«È¯¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤Þ¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿·´ð½à¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330543&id=bodyimage1¡Û
¼ç¤ÊÆÃÄ§
¢£¡¡AMD Ryzen AI Max+ 395 ― ¼¡À¤Âå¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿·´ð½à
¡¡16¥³¥¢¡¦32¥¹¥ì¥Ã¥ÉCPU¡¢RTX 4070¥Îー¥ÈPCµéGPU¡¢50TOPS¤ÎNPU¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£ºÇÂç126TOPS¤ÎÁ´¾ìÌÌAI»»ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Î¥íー¥«¥ë¼Â¹Ô¡¢²èÁü¡¦Æ°²èÀ¸À®AI¡¢²»À¼Ç§¼±¤Ê¤É¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡Åý°ì¥á¥â¥ê¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡ÊUMA¡Ë
¡¡128GB LPDDR5x-8000MT/s ¡¦4¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥á¥â¥êÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£CPU¤ÈGPU¤¬¥á¥â¥ê¤ò¶¦Í¤·¡¢½¾Íè¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤òº¬ËÜÅª¤Ë²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿Å¾Á÷¤ÎÃÙ±ä¤òÂçÉýºï¸º¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¥Çー¥¿²òÀÏ¤â½Ö»þ¤Ë´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×ÎäµÑÀß·×
¡¡¹âÇ®ÅÁÆ³½ãÆ¼´ðÈÄ¡¢6ËÜ¥Òー¥È¥Ñ¥¤¥×¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿ー¥Ü¥Õ¥¡¥ó¡¢ÁêÊÑ²½ÎäµÑ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¥·¥¹¥Æ¥à¡£160W¤Î¥Ôー¥¯¥Ñ¥ïー¡¢130W¤Î°ÂÄêÆ°ºî¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¹âÉé²Ù¥¿¥¹¥¯¤Ç¤â°ÂÄêÅª¤ËÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡Â¿ºÌ¤ÊÀÜÂ³À¤È³ÈÄ¥À
¡¡USB4 V2¡ÊºÇÂç80Gbps¡Ë¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë10GbE LAN¡¢Wi-Fi 7¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£PCIe x16¥Õ¥ë¥ì¥ó¥°¥¹¥¹¥í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢AI¿äÏÀ¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿¤ä¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«ー¥É¤Ê¤É¤ÎÄÉ²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡°ÂÁ´¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊÅÅ¸»¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÇ§¾Ú
¡¡320W¹â¸úÎ¨ÅÅ¸»¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÆâÂ¢¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê°ÂÁ´´ð½à¤È¿®ÍêÀ¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PSE¡¢CCC¡¢FCC¡¢CE¡¢UKCA¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î¼çÍ×ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¼ï°ÂÁ´Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë°ÂÄê¤·¤¿ÅÅÎÏ¶¡µë¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹âÉé²Ù±¿Å¾»þ¤Ë¤âÊñ³çÅª¤Ê¿®ÍêÀ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊãþÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¹Ò¶õµé¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤è¤ê¹âµé´¶¤ÈÂÑµ×À¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£ÀÅ²»Àß·×¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿³°´Ñ¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤â¥Ûー¥à¤Ë¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦Í½Ìó¤ÏMINISFORUM¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢AI³«È¯¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æー¥¹¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤È°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ÖMS-S1 MAX¡×¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë \28,000³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡§S1MAX
Í¸ú´ü¸Â¡§2025Ç¯10·î3Æü¤Þ¤Ç
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§MICRO COMPUTER ¡ÊHK¡ËTECH LIMITED
