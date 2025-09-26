京都伝統の美しさを日常に。漆塗りの「みやび箸 陽炎」ギフトセット
日本の食卓文化を彩る「箸」。その中でも、京都の伝統技法を受け継いだ【京都漆器】のみやび箸は、贈り物としても格別の存在感を放ちます。
本商品「みやび箸 陽炎」は、上品な朱と落ち着いた黒の2色展開。木地に天然漆を幾度も塗り重ねることで生まれる艶やかな質感と深みのある色合いが特徴です。陽炎のゆらめきを思わせる表情は、手に取るたびに異なる輝きを見せ、食卓を一層華やかに演出します。
木製の軽やかな使い心地と手に馴染む形状は、長くご愛用いただける実用性を兼ね備えており、日常使いはもちろん、特別な席にもふさわしい逸品です。
さらに、気品ある木箱入りでご用意しておりますので、結婚祝いや長寿祝い、季節のご挨拶など、幅広いシーンでのギフトに最適です。日本の伝統工芸ならではの「美」と「実用性」を兼ね備えた贈り物として、大切な方への感謝や祝福の気持ちを伝える一品としておすすめいたします。
【京都漆器】みやび箸 陽炎 朱/黒 木製 漆塗り＜木箱入り＞贈り物に最適
https://naire-shop.com/naire-isuke-g11-18504/
