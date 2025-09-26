円安時代の新たな選択肢。ICCコンサルタンツ、キャリア直結型の短期集中留学「IBPエントリーコース」を発表。グローバル人材育成の門戸を拡大
株式会社ICCコンサルタンツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：曽根 靖雄）は、36年の歴史と6,200名以上の修了生を輩出してきた「IBPビジネス留学プログラム」において、英語力や大学成績（GPA）、期間の制約でこれまで参加が難しかった方々を対象とした新プログラム「IBPエントリーコース」を、2025年2月出発より提供開始します。
本コースは、オーストラリアの名門グリフィス大学附属語学学校での3ヶ月間の研修と、ワーキングホリデービザを活用した海外インターンシップを組み合わせた6ヶ月間の短期集中型プログラムです。留学への意欲はありながらも一歩を踏み出せなかった若者たちに、「人生を変える体験（Life-Changing Experience）」への新たな扉を開きます。
■背景：多様化する留学ニーズと、挑戦へのハードル
コロナ禍を経て留学への関心が再び高まる一方、経済的な不安やキャリアプランの多様化により、「短期間で」「キャリアに直結する」留学への需要が増加しています。当社が36年にわたり提供してきたIBPビジネス留学は、その質の高さから95.4%の修了生が「現在のキャリアに活きている」と回答する一方、求められる英語力や大学成績（GPA）が、挑戦意欲のある若者にとって高い壁となるケースがありました。
「世間の常識ではなく、自分の意思で人生を選ぶ人を増やしたい」という創業以来の想いを実現するため、私たちはこの課題に向き合い、より多くの方が「知らない世界に飛び込む」きっかけを得られるよう、IBPの品質はそのままに、参加の門戸を広げた新コースを開発いたしました。
■新プログラム「IBPエントリーコース」概要
対象：IBPプログラムに興味があり、将来のキャリアに繋がる経験をしたい大学生・社会人
期間：約6ヶ月間
出発時期：2025年2月または3月
内容：
（1）グリフィス大学附属語学研修（3ヶ月） ：世界中から集まる留学生と共に、質の高いアカデミック英語を学びます。
（2）現地にてビジネストレーニングを受講：「海外で働く」を成功に導くためのIBPオリジナルカリキュラムです。
（3）海外インターンシップ（修了後） ：ワーキングホリデービザを活用し、オーストラリア国内またはアジアでのビジネスインターンシップを経験します。
参加要件：IELTS 5.0以上（目安）
※従来のIBPプログラムより低い基準です。
詳細URL：https://www.iccworld.co.jp/ibp/course/griffith/curriculum_4
■IBPエントリーコース」の流れ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330494&id=bodyimage1】
■IBPエントリーコース」3つの特長
1．質の高い学習環境：名門グリフィス大学附属での語学研修
大学進学を目指す意識の高い留学生と共に、アカデミックな環境で英語力を徹底的に鍛えます 。単なる日常会話に留まらず、クリティカルシンキングやプレゼンテーションスキルなど、グローバルなビジネスシーンで通用する「考える力」と「発信する力」の土台を築きます 。
2. キャリアに直結する実践経験：海外インターンシップ
語学研修で培った力を試す場として、海外でのビジネスインターンシップに挑戦します 。オーストラリア国内だけでなく、成長著しいアジアでのインターンシップも選択可能。異文化環境での実務経験は、ファクトブックの調査でも修了生が「身についた」と回答している「異文化理解・多様性への適応力」「主体性・自立心」を養い、就職活動やその後のキャリアにおいて大きな強みとなります 。
