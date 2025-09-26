本物のクルマと工具に触れ、自動車整備士を体験できる！「JMS 2025（Japan Mobility Show 2025）」に体験ブースを出展

自動車整備人材確保・育成推進協議会

自動車整備に携わる人材の確保、育成を図ることを目的に活動する自動車整備人材確保・育成推進協議会は、国土交通省と協力し、2025年10月31日(金)から11月9日(日)の間、東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025(以下、JMS 2025)」において、子どもが実物のクルマや工具に触れながら自動車整備士の職業体験ができるブース「チャレンジ！未来の自動車整備士！」を出展いたします。

昨年度出展ブースの様子

日本における自動車関連産業は、就業者数が約558万人と国内の就業人口の約1割を占め、製造品出荷額においても62兆7,942億円と全製造業の約2割に達する*など、雇用・経済の両面で日本を支える基幹産業です。一方で、クルマを安全・快適かつ環境にやさしく使い続けるために欠かせない自動車整備士は、国が知識・技能を認める国家資格でありながら、高齢化や人材不足といった課題に直面しています。

このような背景を踏まえ出展する「チャレンジ！未来の自動車整備士！」は、自動車整備人材確保・育成推進協議会並びに国土交通省が主催する未就学児から小学生向けの職業体験ブースです。実物のクルマや工具に触れながら整備の楽しさを体験することで、子どもたちの自動車整備士への関心を高めるとともに、保護者の皆さまへも自動車整備士の役割と社会的意義を発信していきます。

さらに、JMS 2025に加えて、各地域での子ども向けの自動車整備士体験イベントも9月以降に順次開催予定です。本取り組みを通じて、次世代を担う子どもたちに自動車整備士という仕事を身近に感じてもらい、日本のモビリティ社会を支える人材の育成につなげてまいります。

*出展：日本の自動車工業2024/一般社団法人日本自動車工業会(https://www.jama.or.jp/library/publish/mioj/ebook/2024/MIoJ2024_j.pdf)

■開催概要

JAPAN MOBILITY SHOW 2025(https://www.japan-mobility-show.com/)

会 期：一般公開日／2025年10月31日(金)～11月9日(日) ＊初日は13:30～

場 所：東京ビッグサイト(東京都江東区有明３丁目１１－１)

主 催：一般社団法人 日本自動車工業会

ブース体験コンテンツについて

「チャレンジ！未来の自動車整備士！」は、子どもたちが本物の工具を手に取り、プロの自動車整備士さながらの体験ができる体験ブースです。4つの体験を通じて自動車整備士の仕事に触れることができます。

1．クルマの点検・整備の体験

インストラクターから点検や整備のやり方を教わりながら、一緒に点検・修理作業に挑戦。エンジンやタイヤ、ライトのチェックを通じて、クルマの安全を点検します。

種別：要予約

対象：小学生

時間：30分間

2．ボルト・ネジ締め付け体験

様々な工具を使い分け、形も大きさも異なるボルト・ネジを締め付ける体験ができます。

種別：予約不要

対象：未就学児～小学生

時間：20分間

3．エンジン分解・組立体験

工具を使って本物のエンジンを分解したり、組み立てたりする体験ができます。

種別：要予約

対象：小学生

時間：30分間

4．大型車ホイールナット緩み点検体験

大型のタイヤについているナットが緩んでいないか、点検ハンマーを使った点検作業が体験できます。

種別：要予約

対象：小学生

時間：10分間

自動車整備イベントについて

10～11月に開催するJMS 2025に加えて、各地で自動車整備イベントを開催します。未来を担う子どもたちに、クルマの世界の魅力、本物の職業体験に触れていただける子供向け体験コンテンツを用意している会場もあるので、ぜひご家族でお近くの会場に足を運んでみてください。

■北海道・東北エリア

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/168387/table/1_1_eba3a1dbbb325b8eb7450850e726b411.jpg?v=202509260357 ]

■関東・甲信越エリア

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/168387/table/1_2_ff593d5acdd951d948b52c79a21257dd.jpg?v=202509260357 ]

■中部・近畿エリア

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/168387/table/1_3_c03c56130d6a5b79a930f2a4e4d42075.jpg?v=202509260357 ]

■中国・四国エリア

自動車整備士とは

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/168387/table/1_4_0b2e290fad034cef52e7109359edd7ba.jpg?v=202509260357 ]

自動車整備士は、自動車の構造や整備に関する知識や技能を持っていることを国が認めた国家資格であり、国内の整備技術を高い水準に保っています。自動車整備士の資格は、有効期限はなく、更新がありません。資格取得後は、永久的に持ち続けることが可能で、仕事を続けていく中でステップアップを図ることができるなど、一生活躍することができる資格です。

自動車整備人材確保・育成推進協議会とは

自動車業界では、平成26年に自動車関連団体(現在16団体)で構成する 『自動車整備人材確保・育成推進協議会』を発足し、 国土交通省と協力して、自動車整備士の PR など様々な活動を行っています。

また、各都道府県ごとに『自動車整備人材確保・育成地方連絡会』を立上げ、それぞれイベントの開催や、中高生の職場体験・インターンシップの推進などの活動を行っています。

公式サイト：https://jidoushaseibishi.jp/

