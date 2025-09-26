高千穂交易、世界50か国へ販売実績を誇るラックギア YYC製品を取り扱い開始

高千穂交易株式会社

高千穂交易株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：井出尊信、証券コード：2676、以下「当社」）は、世界50か国へ販売実績を誇るラックギアを製造するYuan Yi Chang Machinery Co., Ltd.（本社：中華民国（台湾）、代表：陳勇志、以下「YYC社」）製品の取り扱いを開始することを発表します。当社はYYC社が得意とするヘリカルラックギアを中心に工作機械、レーザー加工機、木工機械への採用を提案し、国内の産業機器製品の高付加価値化に貢献してまいります。

【YYC社製品の取り扱いを開始する背景】

当社の機構部品事業では、メーカーの設計者・開発者様の課題を解決するため機構部品の提案を行っており、注力市場である産業機器のお客様に向けて提供する製品の拡充を進めています。

YYC社は1980年創業後40年以上伝動機製造の歴史をもち、直線運動と回転運動の変換を行うラックギアに関してはアジアで高い実績を誇り、世界50か国へ販売しています。

弊社はYYC製造品の中でも特に、強度があり、動作音が静かなため高速度での使用に適している、ねじれをもった直線歯形のヘリカルラックギアを注力製品として提案してまいります。幅広い対応力に強みを持ち、AGMA（米国歯車製作業者協会）、DIN（ドイツ規格協会）、ISO（国際標準化機構）、JIS(日本工業規格)といった、日本・ヨーロッパを含む多様な世界工業規格を網羅し、他社製品の型式情報から選定が可能です。

【YYCヘリカルラック製品の特長】

●歯筋が「らせん状」になっており、歯筋が直線なスパーラック（平歯車）より、強度が高く静音性に優れる

●カスタマイズ対応・・・長さ、取付穴、材質、表面処理など特注品にも対応

●豊富なラインナップ・・・多様な世界工業規格および精度等級に対応

Yuan Yi Chang Machinery Co., Ltd.について（Webサイト：https://www.yycdrives.com/JP/index.html）

YYC社は1980年創業後40年以上伝動機製造の歴史をもち、直線運動と回転運動の変換を行うラックギア、ガイドラックギア、歯車、ガイドローラー、遊星減速機、ノーバックラッシ減速機などを専門に年間43万点製造、世界50か国へ販売しています。

工作機用高精度ヘリカルラック製造においては2009年にISO 9001認証を受け、台湾 ITRI (工業技術研究院）と共同研究し、その優れた経営実績、研究開発能力、国際市場への展開などが評価され、台湾で最も権威ある賞の一つであり、最高の品質と競争力を備えた優れた企業や製品を表彰する台湾国家優良ブランド 玉山賞（National Brand Yushan Award）にて2015年に「傑出企業賞」を受賞、2016年に超高精度ラックギアと歯車のセットで「最優秀製品賞」と、年間業績上位10製品・年間業績上位10企業に贈られる「ゴールデントーチ賞」を受賞しました。

・創業：1980年

・本社所在地：中華民国（台湾）

・代表 : 陳勇志

【今後のYYC製品の展開】

当社は主に工作機械、レーザー加工機、木工加工・切断機といった産業機器のお客様に向けて、YYC社の製品を販売し、日本国内の売上高については2026年度に 1億円、2028年度に 3億円を目指します。

また、2025年からはドイツ・ストーバー社の遊星歯車減速機を開始するなど、当社の注力市場である産業機器向けのラインナップを拡充しており、ストーバー社の減速機とYYC社のラックギアのセット販売も提案してまいります。

【YYC製品の詳細】

https://www.takachiho-kk.co.jp/prod/mechanical/bearing_chokudo/yyc/

【YYC製品のお問い合わせ先】 https://www.takachiho-kk.co.jp/contact/mechanical/

高千穂交易株式会社について（Webサイト：https://corp.takachiho-kk.co.jp/）

高千穂交易は、1952年創業の独立系技術商社です。クラウドサービス、商品監視や入退室管理などのシステム、半導体・機構部品などのデバイスを取り扱い、コンサルティングから開発・設計、設置、保守サービスまでをワンストップで提供しています。