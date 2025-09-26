台湾観光庁、ツーリズムEXPOジャパン2025で“五感で感じる台湾”をアピール

画像：台湾観光庁 陳玉秀長官と妻夫木聡さん（9月2６日 台湾パビリオンにて）

台湾観光庁は、日本市場からの観光客誘致をさらに強化するため、2025年9月25日（木）から28日（日）の4日間、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催の「ツーリズムEXPOジャパン2025」に出展。台湾観光庁の陳玉秀長官の主導のもと、台北駐大阪経済文化弁事處の洪英傑處長（領事に相当）、財団法人台湾観光協会の簡余晏会長をはじめ、地方自治体、旅行業、宿泊業、航空会社など約150名からなる台湾観光代表団が参加し、台湾パビリオンを通じて奥深く多彩な台湾観光の魅力を広くアピール。

画像：ツーリズムエキスポ2025台湾パビリオン開幕式の様子（９月25日）

今年の台湾パビリオンでは、観光ブランド3.0「Waves of Wonder」をコンセプトに掲げ、「台湾で一杯、どう？（來台灣喝一杯?）」をテーマに展開。パビリオン内では、台湾茶の香りをアロマで楽しめるコーナーや「台湾グラス絵付け」のDIY体験をはじめ、巨大な小籠包フォトスポットやスカイランタン型メッセージボード、さらに台湾からのプレゼントが当たるスタンプラリーなど、来場者が五感で台湾を体験できる多彩な仕掛けと工夫を施しています。

また、ステージプログラムでは、人気VTuber「セラフ・ダズルガーデン」による台湾ドリンクを用いたトークショーや、公式キャラクター「オーベア」の登場、観光クイズ大会、先住民パイワン族パフォーマンスグループ「羽・擊舞」による演舞公演など、幅広い世代に向けて台湾観光の魅力に触れていただき、今秋から長期休暇となる年末年始、さらに2026年に向けた台湾への旅行を広くアピール、関心を喚起し、精力的に誘致を図ります。

ツーリズムEXPOジャパン2025は9月28日（日）まで愛知国際展示場にて開催。

台湾パビリオンの詳細情報は専用サイトにてご覧いただけます。

https://go-taiwan.net/gogotaiwan/

台湾観光アンバサダー・妻夫木聡さん、新プロモーション“偏愛台湾紀行”を発表

さらに、9月26日（金）には台湾パビリオンに俳優・妻夫木聡さんを迎え、台湾観光庁の陳玉秀長官から、2期目となる台湾観光アンバサダーの任命式が執り行われました。

併せて、妻夫木さんが出演する新プロモーション“最愛台湾紀行”の公式発表も行われました。

任命式では、今回のテーマ「台湾で一杯、どう？」にちなみ、陳長官から妻夫木さんへ、台北・宜蘭・南投・嘉義・台南・高雄などの撮影地をモチーフにデザインされた「台湾グラス」が贈呈されました。

客家伝統花柄のポケットチーフをアクセントした衣装で登場した妻夫木さんは、今回の撮影で訪れた台南の奇美博物館やフルーツかき氷、高雄の龍虎塔や三鳳中街でのエピソードや印象的な体験を紹介しました。

会場では、このたびの“最愛台湾紀行”にちなんだ「最も愛する台湾」の撮影エピソードとして、妻夫木氏は「台湾のグルメ」を挙げ、中南部の「鶏肉飯」や「牛肉湯」、フルーツ屋さんの「かき氷」など、訪れる地によって色々異なる味に出会えます。撮影中も地元の人が気さくに声をかけてくれて、まるで自分の街を歩いているような温かさを感じました。

台湾には、観光名所だけでなく、日常の中にこそ魅力があふれていると思います。皆さんもぜひ、“それぞれの好き”を見つけに台湾に来てください。」と、熱い思いを披露しました。

今後の展開について、陳玉秀長官は「妻夫木さんの独自の視点を通じて台湾の魅力を発信いただくことで、日本人旅行者の訪台意欲がさらに高まることを期待しています」と述べました。

台湾観光庁では今後“最愛台湾紀行”のPR映像公開に加え、12月には旅行会社各社と連携した「合同天燈上げ特別観光イベント（12月7日、8日）」の開催をはじめ、中部・南部ほか地方観光の推進を目的とした多彩な「台湾旅行」の促進や奨励など、多方面に向けた旅行誘致を展開していきます。日本市場への浸透を一層深め、幅広い世代の日本人観光客に台湾を訪れていただけるよう取り組んでまいります。