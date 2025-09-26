¡Ú¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー£·¡ÛÊì¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¡¢¥Üー¥È¥ìー¥µー¤ÎÆ»¤Ø¨¡¨¡ÃÏ¸µ¡¦Æôºê¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹25ºÐ½÷À¥ìー¥µー¤ËÌ©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥È
¡ÖÌÜÎ©¤¿¤º¤È¤â»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ë¼å¤¤Î©¾ì¤Î¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤à¿Í¤¿¤Á¡×¡£Æüº¢¤Î¥Ë¥åー¥¹¼èºà¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤½¤ó¤Ê¿Í¡¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー£·¡×¡£Âè31²ó¤Ï¡¢Êì¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡Ö¥Üー¥È¥ìー¥µー¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ßÀï¤¦¡¢Ê¼¸Ë¡¦Æôºê»Ô½Ð¿È¤ÎÅÐ¤ß¤Ò²ÌÁª¼ê(25)¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤¹¡£
Âè31²ó¡ØÊì¤ÈÆ±¤¸¥ìー¥µー¤ÎÆ»¤Ø～ÌÜÉ¸¤Ï½éÍ¥¾¡～¡Ù
ÃËÀ¤È½÷À¤¬Æ±¤¸¥ìー¥¹¤Ç¶¥¤¦"¼ÂÎÏ¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦"¡Ö¥Üー¥È¥ìー¥¹¡×¡£ÂÎ½Å¤¬·Ú¤¤¤È¥¹¥Ôー¥É¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¡¢½÷ÀÁª¼ê¤âÂ³¡¹¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¤ª¤è¤½17¡ó¤¬½÷À¥ìー¥µー¡£
¤·¤«¤·¡¢»þÂ®80¥¥í¤Ç³êÁö¤¹¤ë¥âー¥¿ー¥Üー¥È¤òÁà¤ë¤Î¤ÏÊÂÂçÄñ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÎ½Å¤¬·Ú¤¤Êý¤¬ÍÍø¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃË½÷¤ÎÂÎÎÏº¹¤ÏÎòÁ³¡£Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¥Üー¥È¥ìー¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡ÖÃË½÷Ê¿Åù¤ËÀï¤¨¤ë¤Î¤¬¥Üー¥È¥ìー¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤È¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¼ã¤½÷À¥ìー¥µー¡¦Ê¼¸Ë¡¦Æôºê»Ô½Ð¿È¤ÎÅÐ¤ß¤Ò²ÌÁª¼ê¡£
¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é3Ç¯´Ö¤ÇÌó3000Ëü±ß¤Î¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
"¿å¾å¤Î³ÊÆ®µ»"¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢²áµî¤Ë¤Ï»àË´»ö¸Î¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´í¸±¤òÈ¼¤¦¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£Èà½÷¤¬¥Üー¥È¥ìー¥µー¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢Êì¡¦¤ß¤Ä¤è¤µ¤ó¤â1987Ç¯¥Ç¥Ó¥åー¤Î¥Üー¥È¥ìー¥µー¡£¤ß¤Ò²Ì¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤Ï¥ìー¥¹´ü´ÖÃæ¤Î1½µ´ÖÄøÅÙ¤Ï½É¼Ë¤ÇÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³°Éô¤È¤ÎÏ¢Íí¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¡£»Ò¤É¤â¤ò²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ½Ð¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢»Ò¶¡¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥ìー¥¹¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢49ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¡¢À¸³¶¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¾Þ¶â¤Ï2²¯2300Ëü±ß¤È³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÊì¤Î»Ñ¤ò¤ß¤Æ¡Ö¥Üー¥È¥ìー¥µー¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤È¥Üー¥È¥ìー¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÅÐÁª¼ê¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¡¢¥ìー¥µー¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î»î¸³¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤¬¡Ä£·²óÏ¢Â³¤ÇÉÔ¹ç³Ê¡£
Â¾¤Î¿¦¶È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬Äü¤á¤¤ì¤º¡¢Æ´¤ì¤Î¥ìー¥µー¤Ø¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£¸²óÌÜ¤Ç¹ç³Ê¡£
¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿Æ´¤ì¤Î¥ìー¥µー¤ÎÆ»¡£Èà½÷¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÁª¼ê¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö½éÍ¥¾¡¤ò"ÃÏ¸µ¡¦Æôºê"¤Ç¤¹¤ë¡×¤³¤È¡£Æü¡¹¡¢²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Îý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤ËÎý½¬¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ëÅÐÁª¼ê¡£
·Þ¤¨¤¿ÃÏ¸µ¡¦Æôºê¤Î¥ìー¥¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï¡Ä¡©
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー7¡×
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ)¸áÁ°11»þ～11»þ30Ê¬
