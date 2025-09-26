¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¡¢À®²Ì¶¨ÁÏ·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖLSS¡×¤Ë²ÃÌÁ ¶¨¶È¥·¥Ê¥¸ー¤òÀ¸¤«¤·¤Æ´ë¶È²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½
³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºÙÃ« ²ÂÄÅÇ¯¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2164¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLeading Startup Square¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÀ®²Ì¶¨ÁÏ·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ê°Ê²¼¡ÖLSS¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£LSS¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¡Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¾å¾ì´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡Ë¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¡¦À®²Ì¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡Ö¶¨ÁÏ¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢LSS¤Ë¤ª¤±¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢´ë¶È¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±. LSS¤Î³µÍ×¤È²ÃÌÁÌÜÅª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330518&id=bodyimage1¡Û
¢£²ÃÌÁÀè±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒLeading Startup Square
²ñ¼ÒHP¡§https://lss.events/
½êºßÃÏ¡§¢©135-0061 ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§»°ÃúÌÜ2ÈÖ24¹æ Ë½§¥Õ¥©¥ì¥·¥¢10³¬
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¸æÈ¨ Í¦µ¤
ÀßÎ©Ç¯·î¡§2023Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ
£±.¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È
£².¡¡¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë¥µ¥Ýー¥È»ö¶È
£³.¡¡¥°¥íー¥¹¥×¥í¥°¥é¥à»ö¶È
¢£²ÃÌÁ´ë¶È
¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì/´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§21¼Ò
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¾å¾ì/´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§3¼Ò
¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¾å¾ì/´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§17¼Ò
NYSE/NASDAQ/TPEx¾å¾ì¡§3¼Ò
Èó¾å¾ì¡§134¼Ò
Åö¼Ò¤ÏLSS¤Î·Ç¤²¤ë¡Ö¶¨ÁÏ¤Ë¤è¤ë´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¡¢²ÃÌÁ´ë¶È¤È¤Î¶¨¶È¥·¥Ê¥¸ー¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Î³ÈÂç¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÐÊý¸þ¤Ç¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë»ñ¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¡¢²ÃÌÁ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£². LSS²ÃÌÁ¤Ë¤è¤ëÀ®²Ì
LSS¤Ç¤Ï²ÃÌÁ³Æ¼Ò¤¬¸ß¤¤¤Ë»ö¶È¥·¥Ê¥¸ー¤òÄÉµá¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢LSS²ÃÌÁ´ë¶È¤Î¥æー¥½¥Êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹ÃÝ ¹î¿Î¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§431A¡ËÍÍ¤¬Åö¼ÒÈ¯¹Ô¤ÎÃÞÇÈÂçÀ¸¤ÈÍ¥ÎÉ´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°½¢³è¾ðÊó»ï¡ÖOverture¡×¤Ë¤´·ÇºÜ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤É¡¢»²²èÁá¡¹¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜÇÞÂÎÌ¾¡§¡ÖOverture¡Ê¥ª¥¦¥Ð¥Á¥ãー¡Ë¡×
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330518&id=bodyimage2¡Û
ÃÞÇÈÂçÀ¸¸ÂÄê¤ÇÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ë½¢³èºý»Ò¡£¼ç¤ËBtoB´ë¶È¤Î¿·Â´ºÎÍÑ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ¯¤¯¸½¾ì¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿µ»ö¤Ç´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯¹ÔÉô¿ô¡§15,000Éô
ÇÛÉÛÊýË¡¡§ÃÞÇÈÂç³Ø¶áÎÙ¤Î³ØÀ¸¤¬µï½»¤·¤Æ¤¤¤ë½¸¹ç½»Âð¤Ø¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢½É¼Ë¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤ÎÀßÃÖ
ÁÏ´©¹æ·ÇºÜ´ë¶È¿ô¡§12¼Ò
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡§´ë¶È¾Ò²ð¡¢·Ð±Ä¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Î½¢³è±þ±ç¥³¥é¥à¤Ê¤É
WEBÈÇURL¡§
https://chiicomi.com/press/shukatsu-companies/
¼¡¹æÈ¯¹ÔÆü¡§2025Ç¯12·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¼¡¹æ·ÇºÜ¿½¹þ¤ßÄùÀÚÆü¡§2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
3. ³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¡Ê´ë¶È»ñ»º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÀ¸³è¾ðÊó»ï¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¼´¤Ë¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ª¤è¤ÓÈÎÇäÂ¥¿Ê¤ÎÁí¹ç»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´ÖÌó7,000¼Ò¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕ¸©¤òÃæ¿´¤ËËè½µÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤Ï¡¢ÀìÂ°¤ÎÇÛÉÛ°÷¤Ë¤è¤ê174ËüÀ¤ÂÓ¤Ø¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÛÉÛ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¶å¤Ä¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330518&id=bodyimage3¡Û
¸½ºßÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÈ¼«¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤òÉôÊ¬Åª¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³èÍÑÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©³°¤«¤é¸©Æâ¤Ø¡¢¤Þ¤¿¸©Æâ¤«¤é¸©³°¤Ø¤È²ÁÃÍ¤ò¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¡Ö¥·ー¥Ñ¥ïーÀïÎ¬¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¸©Æâ¤Ç²ÁÃÍ½Û´Ä¤ò¿Þ¤ë¡Ö¥é¥ó¥É¥Ñ¥ïーÀïÎ¬¡×¤Î2¤Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330518&id=bodyimage4¡Û
¥¢¥»¥Ã¥È¤ÈÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡ÖStrategic Plan¡×¤Î¾ÜºÙ¢§
https://ir.chiikinews.co.jp/sr-ir/strategy/
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É2164¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©276-0020¡¡ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¾¡ÅÄÂæËÌ1-11-16 VH¾¡ÅÄÂæ¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ºÙÃ« ²ÂÄÅÇ¯
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§ 1984Ç¯8·î28Æü
URL¡¡ ¡§ https://chiikinews.co.jp
IR¥µ¥¤¥È¡§https://ir.chiikinews.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò
Ã´Åö¡¡¡§ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼¼¡¡¸Þ½½Íò Àµ¸ã
TEL¡¡¡§ 047-485-1100
Mail¡¡¡§ c.c@chiikinews.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò
£±. LSS¤Î³µÍ×¤È²ÃÌÁÌÜÅª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330518&id=bodyimage1¡Û
¢£²ÃÌÁÀè±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒLeading Startup Square
²ñ¼ÒHP¡§https://lss.events/
½êºßÃÏ¡§¢©135-0061 ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§»°ÃúÌÜ2ÈÖ24¹æ Ë½§¥Õ¥©¥ì¥·¥¢10³¬
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¸æÈ¨ Í¦µ¤
ÀßÎ©Ç¯·î¡§2023Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ
£±.¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È
£².¡¡¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë¥µ¥Ýー¥È»ö¶È
£³.¡¡¥°¥íー¥¹¥×¥í¥°¥é¥à»ö¶È
¢£²ÃÌÁ´ë¶È
¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì/´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§21¼Ò
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¾å¾ì/´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§3¼Ò
¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¾å¾ì/´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§17¼Ò
NYSE/NASDAQ/TPEx¾å¾ì¡§3¼Ò
Èó¾å¾ì¡§134¼Ò
Åö¼Ò¤ÏLSS¤Î·Ç¤²¤ë¡Ö¶¨ÁÏ¤Ë¤è¤ë´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¡¢²ÃÌÁ´ë¶È¤È¤Î¶¨¶È¥·¥Ê¥¸ー¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Î³ÈÂç¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÐÊý¸þ¤Ç¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë»ñ¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¡¢²ÃÌÁ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£². LSS²ÃÌÁ¤Ë¤è¤ëÀ®²Ì
LSS¤Ç¤Ï²ÃÌÁ³Æ¼Ò¤¬¸ß¤¤¤Ë»ö¶È¥·¥Ê¥¸ー¤òÄÉµá¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢LSS²ÃÌÁ´ë¶È¤Î¥æー¥½¥Êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹ÃÝ ¹î¿Î¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§431A¡ËÍÍ¤¬Åö¼ÒÈ¯¹Ô¤ÎÃÞÇÈÂçÀ¸¤ÈÍ¥ÎÉ´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°½¢³è¾ðÊó»ï¡ÖOverture¡×¤Ë¤´·ÇºÜ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤É¡¢»²²èÁá¡¹¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜÇÞÂÎÌ¾¡§¡ÖOverture¡Ê¥ª¥¦¥Ð¥Á¥ãー¡Ë¡×
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330518&id=bodyimage2¡Û
ÃÞÇÈÂçÀ¸¸ÂÄê¤ÇÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ë½¢³èºý»Ò¡£¼ç¤ËBtoB´ë¶È¤Î¿·Â´ºÎÍÑ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ¯¤¯¸½¾ì¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿µ»ö¤Ç´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯¹ÔÉô¿ô¡§15,000Éô
ÇÛÉÛÊýË¡¡§ÃÞÇÈÂç³Ø¶áÎÙ¤Î³ØÀ¸¤¬µï½»¤·¤Æ¤¤¤ë½¸¹ç½»Âð¤Ø¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢½É¼Ë¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤ÎÀßÃÖ
ÁÏ´©¹æ·ÇºÜ´ë¶È¿ô¡§12¼Ò
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡§´ë¶È¾Ò²ð¡¢·Ð±Ä¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Î½¢³è±þ±ç¥³¥é¥à¤Ê¤É
WEBÈÇURL¡§
https://chiicomi.com/press/shukatsu-companies/
¼¡¹æÈ¯¹ÔÆü¡§2025Ç¯12·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¼¡¹æ·ÇºÜ¿½¹þ¤ßÄùÀÚÆü¡§2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
3. ³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¡Ê´ë¶È»ñ»º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÀ¸³è¾ðÊó»ï¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¼´¤Ë¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ª¤è¤ÓÈÎÇäÂ¥¿Ê¤ÎÁí¹ç»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´ÖÌó7,000¼Ò¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕ¸©¤òÃæ¿´¤ËËè½µÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤Ï¡¢ÀìÂ°¤ÎÇÛÉÛ°÷¤Ë¤è¤ê174ËüÀ¤ÂÓ¤Ø¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÛÉÛ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¶å¤Ä¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330518&id=bodyimage3¡Û
¸½ºßÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÈ¼«¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤òÉôÊ¬Åª¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³èÍÑÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©³°¤«¤é¸©Æâ¤Ø¡¢¤Þ¤¿¸©Æâ¤«¤é¸©³°¤Ø¤È²ÁÃÍ¤ò¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¡Ö¥·ー¥Ñ¥ïーÀïÎ¬¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¸©Æâ¤Ç²ÁÃÍ½Û´Ä¤ò¿Þ¤ë¡Ö¥é¥ó¥É¥Ñ¥ïーÀïÎ¬¡×¤Î2¤Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330518&id=bodyimage4¡Û
¥¢¥»¥Ã¥È¤ÈÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡ÖStrategic Plan¡×¤Î¾ÜºÙ¢§
https://ir.chiikinews.co.jp/sr-ir/strategy/
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É2164¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©276-0020¡¡ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¾¡ÅÄÂæËÌ1-11-16 VH¾¡ÅÄÂæ¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ºÙÃ« ²ÂÄÅÇ¯
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§ 1984Ç¯8·î28Æü
URL¡¡ ¡§ https://chiikinews.co.jp
IR¥µ¥¤¥È¡§https://ir.chiikinews.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò
Ã´Åö¡¡¡§ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼¼¡¡¸Þ½½Íò Àµ¸ã
TEL¡¡¡§ 047-485-1100
Mail¡¡¡§ c.c@chiikinews.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø