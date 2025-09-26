【Amazon編み物ランキング1位獲得!!】棒針で編める!?　リアルでクセになるかわいさの鳥勢揃い。『鳥あみぐるみ』10月発売

グラフィック社は、書籍『鳥あみぐるみ 棒針で編む、かわいいリアル鳥類』を、2025年10月に発売いたします。



【Amazon編み物売れ筋ランキング1位獲得＊¹】かわいすぎる、鳥勢揃い。リアルとお座りの2タイプの鳥が編める！

個性豊かな12種類の鳥だらけのあみぐるみ本。


本物と見間違いそうなリアルな形をしたタイプと、ゆるくてかわいいお座りタイプを12種類の鳥ごとにそれぞれ掲載。まずは実物通りに編むもよし、慣れてきたら空想の鳥を編むもよしの、楽しく鳥のあみぐるみができる一冊です。



一見すると難しそうに見えるリアルなタイプも、基本的なハトの編み方がわかれば、ほかの鳥は応用で編むことが可能です。



お座りタイプの鳥は胴体は共通なのでさらに簡単です！



12種類の鳥


ハト2種、カラス、アオアシカツオドリ、ヘビクイワシ、フラミンゴ、ホロホロチョウ、


キーウィ、ハシビロコウ、コンゴウインコ、ミミズク、シロフクロウ




はじめに、この本について／鳥12種類、それぞれにリアルタイプと座りタイプ　ハト、シロハト、カラス、アオアシカツオドリ、ヘビクイワシ、フラミンゴ、ホロホロチョウ、キーウィ、ハシビロコウ、コンゴウインコ、ミミズク、シロフクロウ／顔の特徴、材料と道具、リアルタイプの作り方、座りタイプの作り方／作品の編み方と作り方

sorun


あみぐるみ作家。2017年から鳥のあみぐるみを制作。作品はネットショップや委託販売で不定期に発表している。


書名：鳥あみぐるみ 棒針で編む、かわいいリアル鳥類


著者：sorun


発売日：2025年10月


仕様：B5変　並製　総144頁


定価：1,980円（10%税込）


ISBN：978-4-7661-4037-8


Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4766140370/


楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18381898/





書名：かぎ針で編む 50の動物あみぐるみ　ナチュラルテイストでかわいい仲間たち


著者：ケリー・ロード


監修：山下佳子


翻訳：佐藤公美


発売日：2025年8月


仕様：B5変　並製　総144頁


定価：1,870円（10%税込）


ISBN：978-4-7661-4028-6


Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4766140281/


楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18311648/


プレスリリース　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000581.000084584.html





＊¹：Amazon“編み物の売れ筋ランキング”1位（2025年9月25日時点）


