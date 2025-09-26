【Amazon編み物ランキング1位獲得!!】棒針で編める!? リアルでクセになるかわいさの鳥勢揃い。『鳥あみぐるみ』10月発売
グラフィック社は、書籍『鳥あみぐるみ 棒針で編む、かわいいリアル鳥類』を、2025年10月に発売いたします。
『鳥あみぐるみ』書影
【Amazon編み物売れ筋ランキング1位獲得＊¹】かわいすぎる、鳥勢揃い。リアルとお座りの2タイプの鳥が編める！
個性豊かな12種類の鳥だらけのあみぐるみ本。
本物と見間違いそうなリアルな形をしたタイプと、ゆるくてかわいいお座りタイプを12種類の鳥ごとにそれぞれ掲載。まずは実物通りに編むもよし、慣れてきたら空想の鳥を編むもよしの、楽しく鳥のあみぐるみができる一冊です。
左）お座りタイプ 右）リアルタイプ
一見すると難しそうに見えるリアルなタイプも、基本的なハトの編み方がわかれば、ほかの鳥は応用で編むことが可能です。
リアルすぎる基本のハト
お座りタイプの鳥は胴体は共通なのでさらに簡単です！
お座りタイプはとにかくかわいい！ お腹のもふもふもたまらない！
12種類の鳥
ハト2種、カラス、アオアシカツオドリ、ヘビクイワシ、フラミンゴ、ホロホロチョウ、
キーウィ、ハシビロコウ、コンゴウインコ、ミミズク、シロフクロウ
ヘビクイワシとフラミンゴ
◆本体とパーツの作り方を写真で解説
リアルタイプの作り方
座りタイプの作り方
＜目次＞
はじめに、この本について／鳥12種類、それぞれにリアルタイプと座りタイプ ハト、シロハト、カラス、アオアシカツオドリ、ヘビクイワシ、フラミンゴ、ホロホロチョウ、キーウィ、ハシビロコウ、コンゴウインコ、ミミズク、シロフクロウ／顔の特徴、材料と道具、リアルタイプの作り方、座りタイプの作り方／作品の編み方と作り方
＜著者プロフィール＞
sorun
あみぐるみ作家。2017年から鳥のあみぐるみを制作。作品はネットショップや委託販売で不定期に発表している。
＜書籍情報＞
『鳥あみぐるみ』書影
書名：鳥あみぐるみ 棒針で編む、かわいいリアル鳥類
著者：sorun
発売日：2025年10月
仕様：B5変 並製 総144頁
定価：1,980円（10%税込）
ISBN：978-4-7661-4037-8
＊¹：Amazon“編み物の売れ筋ランキング”1位（2025年9月25日時点）
