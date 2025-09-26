【Amazon編み物ランキング1位獲得!!】棒針で編める!?　リアルでクセになるかわいさの鳥勢揃い。『鳥あみぐるみ』10月発売

株式会社グラフィック社

グラフィック社は、書籍『鳥あみぐるみ 棒針で編む、かわいいリアル鳥類』を、2025年10月に発売いたします。

『鳥あみぐるみ』書影【Amazon編み物売れ筋ランキング1位獲得＊¹】かわいすぎる、鳥勢揃い。リアルとお座りの2タイプの鳥が編める！

個性豊かな12種類の鳥だらけのあみぐるみ本。

本物と見間違いそうなリアルな形をしたタイプと、ゆるくてかわいいお座りタイプを12種類の鳥ごとにそれぞれ掲載。まずは実物通りに編むもよし、慣れてきたら空想の鳥を編むもよしの、楽しく鳥のあみぐるみができる一冊です。

左）お座りタイプ 右）リアルタイプ

一見すると難しそうに見えるリアルなタイプも、基本的なハトの編み方がわかれば、ほかの鳥は応用で編むことが可能です。

リアルすぎる基本のハト

お座りタイプの鳥は胴体は共通なのでさらに簡単です！

お座りタイプはとにかくかわいい！ お腹のもふもふもたまらない！

12種類の鳥

ハト2種、カラス、アオアシカツオドリ、ヘビクイワシ、フラミンゴ、ホロホロチョウ、

キーウィ、ハシビロコウ、コンゴウインコ、ミミズク、シロフクロウ

＜目次＞

＜著者プロフィール＞

ヘビクイワシとフラミンゴ◆本体とパーツの作り方を写真で解説リアルタイプの作り方座りタイプの作り方はじめに、この本について／鳥12種類、それぞれにリアルタイプと座りタイプ ハト、シロハト、カラス、アオアシカツオドリ、ヘビクイワシ、フラミンゴ、ホロホロチョウ、キーウィ、ハシビロコウ、コンゴウインコ、ミミズク、シロフクロウ／顔の特徴、材料と道具、リアルタイプの作り方、座りタイプの作り方／作品の編み方と作り方

sorun

あみぐるみ作家。2017年から鳥のあみぐるみを制作。作品はネットショップや委託販売で不定期に発表している。

＜書籍情報＞

『鳥あみぐるみ』書影

書名：鳥あみぐるみ 棒針で編む、かわいいリアル鳥類

著者：sorun

発売日：2025年10月

仕様：B5変 並製 総144頁

定価：1,980円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-4037-8

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766140370/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18381898/

＜好評関連書籍＞

『かぎ針で編む 50の動物あみぐるみ』書影

書名：かぎ針で編む 50の動物あみぐるみ ナチュラルテイストでかわいい仲間たち

著者：ケリー・ロード

監修：山下佳子

翻訳：佐藤公美

発売日：2025年8月

仕様：B5変 並製 総144頁

定価：1,870円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-4028-6

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766140281/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18311648/

プレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000581.000084584.html

＊¹：Amazon“編み物の売れ筋ランキング”1位（2025年9月25日時点）

