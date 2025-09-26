こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
新課程の大学入学共通テストを体感できる京進の大学受験TOPΣで大学入学共通テストのシミュレーション
高2生対象、京都・滋賀エリア全校で無料実施
京都・滋賀・愛知を中心に学習塾を全国に展開する株式会社京進は、「京進の大学受験TOPΣ」の京都・滋賀エリアにある8校舎で、大学受験をシミュレーションできる「大学入学共通テストチャレンジ」を実施します。高校2年生が対象で、2025年10月26日～11月3日の週末に行います（日程は校舎により異なります）。本テストは、現在の学習到達度を確認しながら、実際の大学入学共通テストを体感できる内容ですので、来年の入試本番に向けた具体的な学習計画に活用いただけます。
会場実施で大学入学共通テストの雰囲気を体感
会場での受験は、本番さながらの時間制限とライバルに囲まれる緊張感があります。大学入学共通テストの本番の雰囲気を事前に体感し、入試に向けた実践的な準備に活用できます。
学年・志望校別の目標点数で現在の学習到達度をチェック！
TOPΣが独自に設定した学年・志望校別の目標点数を基準に、現在の学習到達度を確認できます。目
標に向けて必要な課題を明確にし、効率的な学習計画立案をサポートします。
大学入試共通テストは、昨年度から新課程入試となり出題傾向や問題形式に変更が生じています。本テストを通じて早めに「大学入学共通テスト」と「現在の自分」を知ることは、現役合格までの道のりを一歩リードすることにつながりますので、ぜひご参加ください。
【概要】
■日程・会場：各校のスケジュール詳細は、「申込み・詳細」ページをご覧ください
京都駅前校 2025年11月3日（月・祝）16：00～21：30
白梅町校 2025年10月31日（金）15：50～21：00
北大路校 2025年11月1日（土）16：30～21：50
草津校 2025年10月26日（日）15：45～21：10
膳所校 2025年11月1日（土）16：00～21：30
彦根校 2025年11月2日（日）15：50～21：10
長浜校 2025年11月1日（土）16：00～21：45
守山校 2025年10月26日（日）15：45～21：10
■対象：高校2年生
■料金：無料
■試験科目：英語リーディング（80分）、英語リスニング（30分）、数学ⅠA（70分）、国語（90分）
■成績返却：11月22日（土）より、受験校の窓口にて返却予定
■申込み・詳細：下記にあるお申込み専用フォームから、お申込みください。
https://kysn.jp/daigakuevent_20250926
※先着順につき、各校舎定員に達し次第受付を締め切ります
※京進の大学受験TOPΣにお通いの方は申込不要です
【京進の大学受験TOPΣについて】https://daigaku.kyoshin.co.jp/
集合授業でありながら、ひとりひとりに寄り添う指導を実現
生徒の学力向上・志望大学現役合格にこだわり、ひとりひとりを大切にした指導を行っています。学校情報や大学受験に精通した常駐の専任スタッフが、生徒が全力で学習に臨めるよう、あらゆる面でサポートしています。
＜2025年度大学入試合格実績＞ https://daigaku.kyoshin.co.jp/result/
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
関連リンク
申込み・詳細
https://kysn.jp/daigakuevent_20250926
京進の大学受験TOPΣ
https://daigaku.kyoshin.co.jp/
