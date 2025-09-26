ニューヨークのATOMIX、NORTH AMERICA′S 50 BEST RESTAURANTS 2025でNO.1に選出
・Atomix（ニューヨーク）、S.Pellegrino & Acqua Panna主催のThe Best Restaurant in North America 2025に選出される
・Normand Lapriseシェフ（モントリオール、Toqué!）がLavazzaよりIcon Awardを受賞
・Susan Bae （ワシントンDC、Moon Rabbit）がValrhonaよりNorth America's Best Pastry Chef Awardを受賞
・Vanya Filipovic （モントリオール、Mon Lapin）がNorth America's Best Sommelier Awardを受賞
・Michael Cimarusti （ロサンゼルス、Providence）がEstrella Damm Chefs' Choice Awardを受賞
・SingleThread （カリフォルニア州ヒールズバーグ）がSustainable Restaurant Awardを受賞
・Chutatip 'Nok' Suntaranonオーナーシェフ（フィラデルフィア、Kalaya）がNorth America's Best Female Chef Awardを受賞
1-50位の一覧はこちらをクリック。
ラスベガス, 2025年9月26日 /PRNewswire/ -- 同日夜、美食界のトップシェフたちがWynn Las Vegasに集い、S.Pellegrino & Acqua Panna主催の North America's 50 Best Restaurants 2025 を初披露した。 Atomix がThe Best Restaurant in North Americaに選出された。セレモニーでは北米20都市における料理の才能を称え、カリブ海（2軒）、カナダ（11軒）、米国（37軒）のレストランが表彰された。
Atomix in New York City is named The Best Restaurant in North America at North America's 50 Best Restaurants awards 2025, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, held in Las Vegas on September 25th.
The World's 50 Best Restaurants 2025で No.12にランクインした Atomix（Ellia、Junghyun 'JP' Park）は、洗練された12コースのテイスティングメニューと、韓国の伝統に根ざした没入感あるストーリーテリングが評価された。ホスピタリティ、謙虚さ、精緻な技術に裏打ちされたPark夫妻の特徴的なアプローチは、北米のみならず世界中で韓国料理の地位を高め続けている。No.2にMon Lapin（モントリオール）、No.3にRestaurant Pearl Morissette（オンタリオ州）がランクインした。
North America's 50 Best Restaurantsのコンテンツ・ディレクター、William Drewは次のように述べた。「初となるNorth America's 50 Best Restaurantsを発表でき、とても喜ばしく思う。このランキングは名門ファインダイニングから新進気鋭のレストランといった、北米の豊かな食の風景を映し出しすものとなっている。」
カリブ海からは、Nakita GoddardシェフによるバルバドスのBuzo Osteria Italiana（No.41）と、LisaおよびChristopher BinnsによるジャマイカのStush in the Bush（No.49）の2つの傑出したレストランが選出された。このリストでは、デンバー、チャールストン、ナッシュビル、ポートランド、リッチモンド、バンクーバーなど、さまざまな地域のレストランも紹介している。
North America's 50 Best Restaurantsの詳細はこちらから： https://www.theworlds50best.com/northamerica
メディアセンター：
https://mediacentre.theworlds50best.com/
写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2782751/NA_50Best_Restaurants_2025.jpg?p=medium600
PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2782428/NA50BR2025.pdf
ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2629929/50_Best_NA_2025_Logo.jpg?p=medium600
（日本語リリース：クライアント提供）
