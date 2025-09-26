溶剤型アクリル樹脂市場分析：世界市場の成長、動向、機会、産業予測2025-2031
溶剤型アクリル樹脂とは、アクリル酸およびその誘導体を主成分とするポリマーであり、有機溶剤に溶解された状態で流通・加工される合成樹脂である。主に塗料、接着剤、インキ、コーティング材などに応用され、高い透明性、耐候性、接着性、光沢性といったバランスの取れた物性を有することが特徴である。分子量や官能基構造の制御により、柔軟性、硬度、耐薬品性、速乾性などを目的に応じて調整できる点も強みである。溶剤型という性質上、乾燥時に有機溶剤が揮発するため、乾燥・硬化が迅速かつ均一に進行する一方、VOC（揮発性有機化合物）排出に対する環境対応が課題となる。近年は環境規制の高まりを受け、水系やUV硬化型といった代替技術との競合も進んでいるが、溶剤型アクリル樹脂は依然として高性能・高機能な仕上がりを求める用途において重要な地位を維持している。
溶剤型アクリル樹脂業界は、長年にわたり塗料、建材、包装、電子材料など幅広い分野に展開してきた。特に耐候性と透明性を活かした屋外用途、速乾性と強固な密着性を求められる産業塗装、印刷・自動車部品・家電筐体などへの適用が多い。業界は技術的に成熟している一方で、用途ごとのニーズ細分化に対応すべく、高分子設計技術や共重合技術の進化が続いており、硬化速度の制御、塗膜性能の最適化、基材との相溶性向上など多方面での高度化が進行している。また、高機能要求が進む産業分野では、アクリル樹脂に他の樹脂（ポリエステル、ウレタン、シリコーンなど）を複合化したハイブリッド型の製品も台頭しており、汎用から高付加価値化への転換が重要なテーマとなっている。
溶剤型アクリル樹脂が今なお市場で一定のシェアを維持している理由は、性能の信頼性と加工性にある。塗装や印刷における表面仕上げの均質性、外観の光沢性、透明性などに対する要求が高まる中、溶剤型アクリルは塗膜形成時のレベリング性、乾燥均一性、膜厚制御性といった点で安定した成果をもたらす。また、自動車、電子機器、家具などの分野では、外観と機能性の両立が必要とされ、基材の材質や形状に応じた柔軟な設計対応が求められる。そのような環境下において、溶剤型アクリル樹脂は、ユーザーサイドの製造プロセスとの親和性や既存設備との整合性の高さにより、他方式では代替困難なニーズを満たしている。したがって、特定用途では依然として“不可欠な素材”という位置付けが維持されている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル溶剤型アクリル樹脂市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/113578/solvent-based-acrylic-resin）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.7%で、2031年までにグローバル溶剤型アクリル樹脂市場規模は37.1億米ドルに達すると予測されている。
図. 溶剤型アクリル樹脂世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330545&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330545&id=bodyimage2】
図. 世界の溶剤型アクリル樹脂市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、溶剤型アクリル樹脂の世界的な主要製造業者には、DIC、Sanmu、Allnex、Eternal Materials、DOW、Arkema、Nippon Shokubai、Soken、BASF、Mitsubishi Chemなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約60.0%の市場シェアを持っていた。
溶剤型アクリル樹脂業界は、長年にわたり塗料、建材、包装、電子材料など幅広い分野に展開してきた。特に耐候性と透明性を活かした屋外用途、速乾性と強固な密着性を求められる産業塗装、印刷・自動車部品・家電筐体などへの適用が多い。業界は技術的に成熟している一方で、用途ごとのニーズ細分化に対応すべく、高分子設計技術や共重合技術の進化が続いており、硬化速度の制御、塗膜性能の最適化、基材との相溶性向上など多方面での高度化が進行している。また、高機能要求が進む産業分野では、アクリル樹脂に他の樹脂（ポリエステル、ウレタン、シリコーンなど）を複合化したハイブリッド型の製品も台頭しており、汎用から高付加価値化への転換が重要なテーマとなっている。
溶剤型アクリル樹脂が今なお市場で一定のシェアを維持している理由は、性能の信頼性と加工性にある。塗装や印刷における表面仕上げの均質性、外観の光沢性、透明性などに対する要求が高まる中、溶剤型アクリルは塗膜形成時のレベリング性、乾燥均一性、膜厚制御性といった点で安定した成果をもたらす。また、自動車、電子機器、家具などの分野では、外観と機能性の両立が必要とされ、基材の材質や形状に応じた柔軟な設計対応が求められる。そのような環境下において、溶剤型アクリル樹脂は、ユーザーサイドの製造プロセスとの親和性や既存設備との整合性の高さにより、他方式では代替困難なニーズを満たしている。したがって、特定用途では依然として“不可欠な素材”という位置付けが維持されている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル溶剤型アクリル樹脂市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/113578/solvent-based-acrylic-resin）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.7%で、2031年までにグローバル溶剤型アクリル樹脂市場規模は37.1億米ドルに達すると予測されている。
図. 溶剤型アクリル樹脂世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330545&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330545&id=bodyimage2】
図. 世界の溶剤型アクリル樹脂市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、溶剤型アクリル樹脂の世界的な主要製造業者には、DIC、Sanmu、Allnex、Eternal Materials、DOW、Arkema、Nippon Shokubai、Soken、BASF、Mitsubishi Chemなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約60.0%の市場シェアを持っていた。