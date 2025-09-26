軽量コンパクトで300W出力！普段使いができるポータブル電源を9月26日に発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、片手で持ち運びができるコンパクトサイズで、小型家電も使える最大300W出力のポータブル電源「700-BTL057」を発売しました。

おすすめポイント

・女性でも片手で持ち運べる軽量設計

・小型家電が使える300W出力

・災害時やキャンプに便利なLEDライト付き

掲載ページ

ポータブル電源 192Wh AC出力 300W 持ち運び 軽量 USB PD45W 60000mAh LEDライト付き 停電 災害 車中泊 ノートパソコン 小型家電

型番：700-BTL057 販売価格：25,273円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-BTL057

コンパクトで軽い！片手で持てるポータブル電源

女性でも片手で楽に持ち運べる軽量設計。192Whの容量を備えながらも驚くほどコンパクトで、アウトドアや非常時にサッと持ち出せます。ご家庭や車内、キャンプ場など、場所を選ばず活躍する頼れる電源です。

小型家電も使える安心の300W出力

AC出力は2ポート搭載、最大300Wまで対応。扇風機や小型調理家電など、日常的に使う家電がしっかり動作します。正弦波出力で家庭用コンセント同様の安定した電力を供給し、安心してご利用いただけます。

長寿命バッテリーで繰り返し使える

採用しているのは安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池。約3000回の充放電に対応し、長く安心して使えます。過充電や過放電を防ぐBMS機能も搭載し、非常時や日常使いでも頼れる相棒になります。

USB Type-C対応でPCも急速充電

USBポートは3つあり、Type-C出力ではノートPCやタブレットの急速充電が可能で、USB-Aポートからはスマホなどを同時に充電できます。シガーケーブル付属で、車内でも便利に活用できます。

災害時やアウトドアに便利なLEDライト付き

停電や夜間のキャンプでも役立つLEDライトを搭載。緊急時の明かりとしてはもちろん、アウトドアでの作業や夜の散歩にも重宝します。安心と快適を兼ね備えた一台で、備えと楽しみを同時にサポートします。

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

