軽量コンパクトで300W出力！普段使いができるポータブル電源を9月26日に発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、片手で持ち運びができるコンパクトサイズで、小型家電も使える最大300W出力のポータブル電源「700-BTL057」を発売しました。




おすすめポイント


・女性でも片手で持ち運べる軽量設計


・小型家電が使える300W出力


・災害時やキャンプに便利なLEDライト付き



コンパクトで軽い！片手で持てるポータブル電源


女性でも片手で楽に持ち運べる軽量設計。192Whの容量を備えながらも驚くほどコンパクトで、アウトドアや非常時にサッと持ち出せます。ご家庭や車内、キャンプ場など、場所を選ばず活躍する頼れる電源です。





小型家電も使える安心の300W出力


AC出力は2ポート搭載、最大300Wまで対応。扇風機や小型調理家電など、日常的に使う家電がしっかり動作します。正弦波出力で家庭用コンセント同様の安定した電力を供給し、安心してご利用いただけます。






長寿命バッテリーで繰り返し使える


採用しているのは安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池。約3000回の充放電に対応し、長く安心して使えます。過充電や過放電を防ぐBMS機能も搭載し、非常時や日常使いでも頼れる相棒になります。






USB Type-C対応でPCも急速充電


USBポートは3つあり、Type-C出力ではノートPCやタブレットの急速充電が可能で、USB-Aポートからはスマホなどを同時に充電できます。シガーケーブル付属で、車内でも便利に活用できます。








災害時やアウトドアに便利なLEDライト付き


停電や夜間のキャンプでも役立つLEDライトを搭載。緊急時の明かりとしてはもちろん、アウトドアでの作業や夜の散歩にも重宝します。安心と快適を兼ね備えた一台で、備えと楽しみを同時にサポートします。







社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


■お問い合わせ


サンワダイレクト


TEL　　 ：086-223-5680


FAX　　 ：086-223-5123


E-Mail　 ：direct@sanwa.co.jp


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。