¡Ú¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡ÛºäÅìâÃÍý»ÒÁíÄ¹ ÅÐÃÅ ¡¡¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÁÄÉãÊìÀ¤Âå¤È¤½¤ÎÍ½È÷·³¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×10/4³«ºÅ
¡¡¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ¡Ê³ØÄ¹ ¶âÈøÏ¯¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë ¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦µæ½ê¤È¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¤¬¼Ò²ñ¡¦ÃÏ°è¹×¸¥»ö¶È¤Î°ì´Ó¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍSHOWA¤Î¶¦ºÅ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÁÄÉãÊìÀ¤Âå¤È¤½¤ÎÍ½È÷·³¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë¤ò10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ°èÏ¢·È¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥¤ÎÂç³ØÆâµòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î¸¦µæ¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦µæ½ê¤È¡¢¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¤ÎÍ¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤«¤é¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¶¦À¸²ñSHOWA¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£¡ØÁÄÉãÊì¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿ºäÅìâÃÍý»Ò¡Ê¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ÁíÄ¹¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¤è¤ê¤è¤¤¼¡À¤Âå¤Î¤¿¤á¡¢ÁÄÉãÊì¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤ä¡¢ÎáÏÂ¤ÎÂ¹¤ä»Ò¤É¤âÀ¤Âå¤È¤Î¤«¤«¤ï¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÁÄÉãÊìÀ¤Âå¤È¤½¤ÎÍ½È÷·³¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×³µÍ×
Æü¡¡¡¡»þ¡§¡¡2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00～16:30
Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡§¡¡14:00-15:30 ¡¡¹Ö±é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡15:30-16:00 ¡¡¥µ¥¤¥ó²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16:00-16:30¡¡ ¸òÎ®²ñ
³«ºÅÊýË¡¡§¡¡¥Ï¥¤¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹³«ºÅ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÂÐÌÌ¡§¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø8¹æ´Û6³¬¥³¥¹¥â¥¹¥Ûー¥ë¡¡¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§Zoom¡Ë
ÅÐ ÃÅ ¼Ô ¡§¡¡ºäÅì¡¡âÃÍý»Ò¡Ê¤Ð¤ó¤É¤¦¡¡¤Þ¤ê¤³¡Ë/ ¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ÁíÄ¹
Äê¡¡¡¡°÷¡§¡¡150Ì¾¡ÊÂÐÌÌ¡Ë¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡¦Í×¿½¹þ¡Ë
¿½¡¡¡¡¹þ¡§¡¡²¼µURL¤â¤·¤¯¤ÏQR¥³ー¥É¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÄùÀÚ¡§9·î30Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡¡https://forms.gle/6QnPYnrha55GS6R38
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ë²ñ¾ì°ÆÆâ¤ª¤è¤ÓZoom¤ÎURL¤òÁ÷ÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£
Ìä¹ç¤»Àè¡§¡¡¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦µæ½ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Email¡§bizlab-office@swu.ac.jp
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦µæ½ê
Âç³Ø¤È´ë¶È¡¦ÃÏ°è¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¶¨Æ¯´Ä¶¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç³Ø¤Ë¤Ï¤Ê¤¤³×¿·Åª¤Ê¶µ°é¡¦¸¦µæ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦µòÅÀ¤Ç¤¹¡£´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯µ¡´Ø¡¦NPOÅù¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¼ÂÌ³·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¼Ò²ñ¿Í¤¬¸¦µæ°÷¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¡¢·Ð¸³¡¢ÃÎ¸«¤ò´ð¤Ë¼«¤é¤Î¸¦µæ¥Æー¥Þ¤ò¿¼¤á¤Ä¤Ä¡¢³ØÀ¸¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¸¦µæ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ä¼Ò²ñ¤Ë³ØÀ¸¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´¶À¤äÈ¯ÁÛÎÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¸¦µæ½ê¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¶¦À¸²ñSHOWA
³Ø¹»Ë¡¿Í¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¤¬¼Ò²ñ¡¦ÃÏ°è¹×¸¥»ö¶È¤Î°ì´Ó¤È¤·¤Æ2005Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍNPO¾¼ÏÂ¤òÊìÂÎ¤Ë¡¢2019Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ç§²ÄÊÝ°é±à¡¢³ØÆ¸ÊÝ°é¡¢¤Ò¤í¤Ð»ö¶È¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£ÁêÃÌ¼¼¡¢ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É7»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡¡´ë²è¹ÊóÉô
TEL¡§03-3411-6597
¥áー¥ë¡§kouhou@swu.ac.jp
