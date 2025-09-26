こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京医科大学】アカデミック・ハラスメントの加害者傾向を測定する新尺度を開発 ～健全な研究環境づくりのために～
東京医科大学（学長：宮澤啓介／東京都新宿区）医学・看護学教育推進センターの山崎由花准教授の研究グループは、理系学部の大学教員および大学院生を対象に調査を行い、「アカデミック・ハラスメント傾向尺度: 理系アカデミア版（Academic Harassment Tendency Scale for Science Academia: AHTS-SA）」を開発しました。本研究成果は、2025年7月19日に「Journal of Academic Ethics」（IF: 3.3）に掲載されました。
【概要】
【本研究のポイント】
●アカデミック・ハラスメント（以下「アカハラ」）加害者の心理傾向は、これまで一般的な性格や職場ストレスを測る尺度でしか調べられておらず、アカハラに特化した心理尺度は存在しませんでした。また、理系研究者に焦点を当てた調査も行われていませんでした。
●今回、理系研究者を対象に調査を行ない、アカハラ加害者の心理傾向を可視化する初の尺度を開発しました。
●尺度は「自己中心的特権意識」、「エイジズム（年齢に対する偏見）」、「情緒制御困難性」の3つの因子から成り、57項目の質問で構成されています。
●内部一貫性（Cronbach's α = 0.88～0.96）、再検査信頼性（r = 0.72～0.78）ともに高い値が算出されており、尺度の測定の安定性が確認されました。
●既存のハラスメント関連尺度（医療系総合大学教員におけるアカデミック・ハラスメント尺度・ジェンダー・ハラスメント測定尺度）とも有意な関連を認め、尺度が測定しようとしている概念を適切に捉えていることが確認されました。
【研究の背景】
アカハラは、被害者の心身の健康やキャリアに深刻な影響を及ぼすだけでなく、周囲にもストレスを与え、研究現場全体の生産性を低下させる深刻な問題です。研究者は常に成果を上げ、研究費を獲得しなければならない強いプレッシャーに晒されます。特に理系学部では、長時間労働や過度な業務遂行が評価される文化が根強く、これがさらにストレスの増大につながります。また、上下関係の厳しいチームで研究することも多く、立場の弱い大学院生やポスドクは、過剰な下働きや論文の著者名の扱いで被害を受けやすいとされます。
先行研究では、アカハラの発生に加害者の心理的傾向が関わることが指摘されています。さらに、専門分野や学部によって所属する人々の性格傾向が異なることが報告されており、理系学部の加害者に特有の心理傾向が存在する可能性が考えられました。しかし、加害者の心理的特徴を体系的に測定する枠組みは存在しませんでした。これらの点に着目し、私たちは理系研究者を対象に尺度開発を目的に調査を行い、「アカデミック・ハラスメント傾向尺度」を開発しました。
【本研究で得られた結果・知見】
本研究では、書籍や論文をもとに、アカハラやパワー・ハラスメント加害者の心理傾向に関する質問項目を作成しました。その後、まず、理系学部の研究者55名を対象に予備調査を行い、141項目からなる尺度原案を作成しました。次に、理系学部の大学院生や教員500名を対象に本調査を実施しました。データを因子分析した結果、加害者の心理傾向は「自己中心的特権意識」「エイジズム」「情緒制御困難性」の3つの因子に大別されることが分かりました。これらの因子を最終的な「アカデミック・ハラスメント傾向尺度」（表１）としました。合わせて、この尺度が信頼性*¹、妥当性*²を有していることも実証しました。