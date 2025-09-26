こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ビューティ＆ウェルネス専門職大学 3年生が学内に12の期間限定サロンをオープン ― 10月から12月まで、各サロン3日間限定営業
ビューティ＆ウェルネス専門職大学（所在地：横浜市都筑区、学長：室伏きみ子）の3年生が、後期授業「品質管理演習」の一環として、学内に12の期間限定サロンを開設します。
この取り組みでは、学生たちがこれまでに学んできたエステティック、メイク、ネイルなどの実技に加え、経営学や経済学の知識を活かし、企画・集客・施術・運営を一貫して自ら手がけます。サロンのメニューは有料で提供され、実際にお客様を迎えることで、プロとしての責任感や接客力、マネジメント力を磨くことを目的としています。
営業期間は2025年10月から12月までで、各サロンとも3日間限定のオープンとなります。
営業日・営業時間はサロンごとに異なり、詳細は大学ホームページに掲載の各サロンチラシ（PDF）にてご確認いただけます。
学生プロデュース期間限定サロン一覧はこちら
https://www.b-w.ac.jp/campus-life/student-salons/
本学では、600時間以上の企業内実習を必修とするなど、実践教育に力を入れています。今回の学内サロン運営もその一環であり、学生たちが未来のビューティ＆ウェルネス業界で活躍するための総合力を養う大切な学びの場です。
近隣にお住まいの皆さまにもぜひご来場いただき、学生の挑戦を体験していただければ幸いです。
みなさまのご予約を心よりお待ちしております。
