セルフ販売商品棚ピックアップ検知＆通知の実証実験を開始

▲NewDays サウスゲート新宿店 ▲店内 タバコセルフ販売商品棚

今後の展開

今回の実証実験を通じて得られた知見をもとに、酒類・医薬品など年齢確認が必要な他商品への応用も検討します。さらに、検知精度や通知機能の向上を進めることで、幅広い小売領域への展開を目指します。当社は、先進的なセンシング技術を活かし、安全で効率的な販売環境の実現に貢献してまいります。







以上