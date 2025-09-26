カウントダウン開始：GAMES OF THE FUTURE 2025アブダビ大会開幕まで3カ月を切る





破格の賞金総額500万米ドルを賭けて、スポーツとゲームの画期的な融合へ世界各地からアスリートがアブダビに集結 - Phygital International

ドバイ、アラブ首長国連邦, 2025年9月26日 /PRNewswire/ -- あと3カ月足らずで、世界の視線はアブダビに集まります。競技、イノベーション、エンターテインメントの電撃的なショーケースを届けるGAMES OF THE FUTURE 2025（GOTF 2025）の準備が着々と進んでいます。



Games of the Future 2025 Abu Dhabi Poster



競技選手が伝統的なスポーツとデジタルゲームの両方の分野で秀でていなければならない先駆的な形式でスポーツの境界線を再定義するGAMES OF THE FUTURE 2025は、他に類を見ないスポーツの祭典となる見込みです。

12月18日から23日までの6日間、ADNECはスポーツとeスポーツのアリーナ、ロボット格闘技ゾーン、ドローンレーストラックが設けられた未来的スポーツハブに姿を変え、世界中から集まったアスリートやクラブが、500万米ドルという驚異的な賞金プールを狙い、スピード、戦略、身体能力が試される11種目のPhygital競技で戦いを繰り広げます。

GAMES OF THE FUTURE 2025の公式開催当局であるASPIREが運営主体となり、アブダビの象徴的なイベントを数々手がけてきた運営の要とも言えるエサラ（Ethara）がサポートするこの大会は、GAMES OF THE FUTUREを世界のスポーツ年間スケジュールの中の節目の機会へと押し上げる特別な大会になるものと、アスリート、ファン、観客からの期待を集めます。

10月から12月にかけてアラブ首長国連邦（UAE）各地で開催される没入型ロードショーでは、住民や観光客もそのアクションの空気感を体験することができます。ライブデモやインタラクティブチャレンジが盛り込まれたこのツアーは、12月に開催されるGAMES OF THE FUTURE 2025に先立ち、Phygitalスポーツの興奮を届けます。

Phygital Internationalのニス・ハットCEOは次のように述べています。「Phygitalスポーツは、競技のルールブックを塗り替えています。開催まで3カ月を切った今になってみると、アブダビ中心部にある象徴的な展示場をデジタルとフィジカル両方の競技に対応可能な世界最先端の空間に変えることは、簡単な仕事だったとはとても言えません。アスリートの競い方とファンの関わり方を再定義するような、特注のデジタルアリーナ、ピッチ、没入型体験を構築するには、数多くの人々のビジョンと献身が必要です」

新たに決定した2社のメディアパートナーのおかげで、PhygitalスポーツファンはGAMES OF THE FUTURE 2025のすべての瞬間を追うことができます。40億回以上の再生回数を誇るブラジル最大級のエンターテインメントチャンネルEi Nerdは、その巨大なコミュニティに直接この光景を届けます。また、EMEAで有数のゲーム・eスポーツエンターテインメント企業であるBIGGは、中東の大手ゲーム・チャンネルBIGG TVを通じて、総合的な放送を100カ国以上5,000万世帯に届けます。

GAMES OF THE FUTURE 2025に関する最新情報、アップデート、ニュースはすべて、Instagramで @gamesofthefutureofficial または @gotfabudhabi をフォローしてください。舞台裏の限定コンテンツも閲覧できます。また、公式ウェブサイト gofuture.games でも、総合的なイベント情報と最新情報をご覧いただけます。

Phygital International（PI）について

Phygital InternationalはPhygitalスポーツを世界的に推進する団体で、スポーツの革新と再定義に注力しています。GAMES OF THE FUTUREの運営母体および権利保有者であり、各開催都市の入札プロセスの監督も行います。

詳細は https://Phygitalinternational.com をご覧いただくか、こちらにお問い合わせください：press@phygitalinternational.com

GAMES OF THE FUTURE（GOFT）について

GAMES OF THE FUTUREは、フィジカルとデジタルの世界を融合させ、Phygitalスポーツの最高峰を目指す、年に一度の国際イベントです。世界各地から次世代のPhygitalスポーツのスター選手たちが集まり、幅広い種目のPhygital競技やチャレンジで競い合います。Games of the Future 2025はアブダビで開催される一方、Games of the Future 2026はアスタナで開催予定です。

詳細はこちらをご覧ください：https://gofuture.games/

World Phygital Community（WPC）について

World Phygital Community（WPC）は、フィジカルとデジタルのメンバーをグローバルに結びつけることで、Phygitalスポーツの世界的な普及を目指す非営利の国際組織です。Phygitalスポーツのルールや規程の管理に責任を負い、GAMES OF THE FUTUREのランキングトーナメントを主催しています。https://worldphygital.org/

